Surpriză pentru cei care urmăresc Insula Iubirii! Daniel Chiorean, una dintre ispitele masculine ale sezonului X, a publicat recent o imagine alături de mama sa.

Daniel Chiorean, imagine rară alături de mama sa. Mesajul care i-a emoționat pe fanii „Insula Iubirii” | captura instagram/facebook

Fotografia a atras imediat atenția, mai ales că ispita a însoțit-o de un mesaj simplu, dar plin de semnificație.

„Insula Iubirii se numără printre cele mai urmărite emisiuni, iar show-ul prezentat de Radu Vâlcan a ajuns în acest an la sezonul cu numărul X.

Daniel Chiorean, imagine emoționantă alături de mama sa

Cinci cupluri au mers în Thailanda pentru a-și testa relațiile, iar ispitele feminine și masculine au avut în continuare rolul de a le provoca sentimentele și de a le pune la încercare alegerile.

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Printre ispitele masculine din acest sezon se numără și Daniel Chiorean, care a reușit deja să atragă atenția telespectatorilor.

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De această dată, Daniel Chiorean a renunțat la imaginea de bărbat sigur pe el și și-a arătat latura sensibilă. Ispita s-a fotografiat alături de mama sa și a ales să transmită un mesaj scurt, dar care spune multe despre relația dintre cei doi.

În dreptul fotografiei publicate pe Instagram, Daniel a scris un singur cuvânt:

„Mama”, a scris Daniel Chiorean pe Instagram.

Momentul a fost completat de o piesă dedicată mamei sale. Versurile vorbesc despre recunoștință, despre lecțiile primite în familie și despre omul care a contribuit la formarea sa.

„Da, mamă! M-ai învăţat să convieţuiesc / Cu ceilalţi, să-nvăţ încet să iubesc

M-ai hrănit/ Mi-ai spălat şi cu har Dumnezeiesc / Ai clădit un soldat, d-aia îţi mulţumesc / Ca şi ţie tată, mi-ai arătat cum să mă zbat / Să răzbat, ca un bărbat adevărat / Făr' să m-abat de la drum / Că viaţa-i un război, nu cu ceilalţi, cu noi / Domnul cu voi!”, spun versurile melodiei respective.

Imaginea publicată de ispita masculină a scos la iveală o latură mai personală a lui Daniel, departe de atmosfera provocatoare din emisiune.

Cine este Daniel Chiorean, ispita masculină de la Insula Iubirii

Daniel Chiorean are 35 de ani, este model și online fitness coach, iar apariția sa în sezonul X al emisiunii a stârnit curiozitatea publicului. Cu o condiție fizică bine lucrată și un look completat de numeroase tatuaje, acesta a venit în Thailanda pregătit să intre în jocul Insula Iubirii.

Înainte de plecarea în aventura din Thailanda, Daniel povestea că este nerăbdător să descopere cât mai multe dintre locurile și experiențele pe care țara le oferă. Pentru el, participarea la emisiune reprezintă și o ocazie de a ieși din zona de confort și de a trăi experiențe noi.

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În ceea ce privește concurentele, ispita masculină spunea că își dorește ca acestea să nu se limiteze și să accepte provocarea emisiunii cu adevărat. Daniel a explicat că speră ca participantele să fie dispuse să descopere lucruri noi despre ele și să profite de fiecare moment petrecut în Thailanda.

„Vreau să le descoper, dar mi-aș dori să vină să se testeze cu adevărat. Să profite cu adevărat de experiență”, a mărturisit ispita.