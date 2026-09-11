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Insula Iubirii, 11 septembrie 2026. Ispitele feminine au făcut show. Ce s-a întâmplat când a apărut Gabriela, ispita lui Montoya

Ispitele feminine au defilat ca niște adevărate zeițe și au făcut show fierbinte, în ediția din 11 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii. Descoperă ce s-a întâmplat când a apărut Gabriela, ispita lui Montoya.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Vineri, 11 Septembrie 2026, 21:06 | Actualizat Vineri, 11 Septembrie 2026, 21:06
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Descoperă ce reacții au fost când a apărut ispita Gabriela de la Insula Iubirii | Antena 1
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Ediția din 11 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, show din programul TV al Antenei 1, a adus un adevărat show senzual, atunci când ispitele feminine și-au făcut apariția și au început să defileze pe podium ca niște adevărate zeițe cu trupuri de invidiat.

Un moment cu totul și cu totul aparte a fost atunci când a apărut ispita Gabriela, cea care a reușit să îl cucerească pe Montoya la Insula Iubirii Spania. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat când și-a făcut aceasta apariția.

Ispitele feminine au făcut show, în ediția din 11 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat când a apărut Gabriela, ispita lui Montoya

Ediția din 11 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 10 a început în forță cu prezentarea ultimelor ispite masculine. Au fost momente tensionate între acestea și concurenții puși pe glume și replici dure.

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După ce tinerele au cunoscut în detaliu pe bărbații cu care vor sta în vilă, iată că a venit și rândul băieților să le cunoască pe prezențele feminine din vila lor.

Rând pe rând, acestea au defilat și s-au prezentat, totul în timp ce erau atent urmărite și „măsurate” de partenerele concurenților.

Și de data aceasta, pe măsură ce defilau ispitele, Bianca Ghiurcă a vorbit despre regulile pe care le-a impus soțului său, Prințul Marco Dăscăliuc.

Un moment cu totul și cu totul neașteptat a fost atunci când și-a făcut apariția ispita Gabriela, tânăra care a reușit să îl seducă pe Montaya la Insula Iubirii Spania. Deși inițial a avut câteva emoții, aceasta a reușit să întoarcă multe priviri și să impresioneze nu doar prin trupul de zeiță, ci și prin prezența sa extrem de seducătoare.

Concurentele de la Insula Iubirii sezon 10

Concurentele de la Insula Iubirii sezon 10

„Cred că toate o consideră pe Gabriela o amenințare, la Gabriela toate s-au panicat”, a fost de părere ispita Rebeca.

Gabriela s-a prezentat, a zâmbit și a făcut senzație, la Insula Iubirii, dar și-a atras și multe antipatii din partea partenerelor concurenților.

„Nu mă oprește nici poliția, nici mama”, a spus ispita despre ea, explicând faptul că nu o oprește nimic să obțină ceea ce își dorește.

imagine cu ispitele feminine de la insula iubirii sezon 10

Insula Iubirii sezonul 10 se difuzează în fiecare zi de VINERI, de la ora 20:30, dar și SÂMBĂTĂ, de la ora 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Insula Iubirii, 11 septembrie 2026. Prințul Marco, schimb de replici cu ispitele masculine. Ce au făcut Marcel și Jaguar...
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