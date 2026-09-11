Insula Iubirii, 11 septembrie 2026. Prințul Marco, declarație neașteptată despre Gabriela și soția lui, Bianca. Ce a spus

S-a întâmplat! În ediția din 11 septembrie 2026 s-a auzit, pentur prima oară, cutia cu surprize! Prințul Marco a făcut o declarație neașteptată despre ispita Gabriela și soția lui.

Concurentele de la Insula Iubirii sezon 10, show din programul TV al Antenei 1, au avut parte de momente puternice de emoții atunci când s-a auzit pentru prima oară cutia cu surprize! Acesta a fost momentul în care a ieșit la iveală ce declarație neașteptată a făcut Prințul Marco despre soția lui și despre ispita Gabriela. Descoperă mai multe detalii în rândurile de mai jos.

Prințul Marco, declarație neașteptată despre Gabriela și soția lui, Bianca. Ce a spus, când credea că nu e ascultat la microfon, la Insula Iubirii sezon 10

În ediția din 11 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, concurentele din Thailanda au trecut prin momente complet neașteptate.

Citește și: Insula Iubirii, 11 septembrie 2026. Prințul Marco și-a schimbat declarația după ce Bianca nu a mai fost de față. Ce a făcut apoi

Articolul continuă după reclamă

Seara era una cât se poate de plăcută, fetele se bucurau de petrecere și de timpul petrecut alături de ispitele masculine atunci când, deodată, cutia cu surprize a început să se audă! Așa cum era de așteptat, toată lumea s-a oprit din ceea ce făcea și s-a dus la locul cu pricina, pentru a descoperi indiciul oferit.

Bianca de la Insula Iubirii sezonul 10

„Fetele erau foarte panicate, sunt curios”, a zis una dintre ispitele masculine.

„Te ia tremuratul, te ia cu tot! Simți tot!”, a fost reacția avută de Bianca Ghiurcă.

Apoi, din cutia cu surprize s-a auzit o voce cunoscută! Prințul Marco a făcut o declarație neașteptată depre ispita Gabriela și soția lui: „Bianca e frumoasă, dar Gabriela e mai bună ca Bianca”.

Bianca de la Insula Iubirii sezonul 10

Inițial, concurenta a încercat să nege și să aleagă să creadă că poate vorbește despre o altă ispită cu același nume (Bianca). Totuși, cei din echipa de producție au lămurit faptul că în sezonul 10 nu există o ispită cu un asemenea nume, iar acesta a fost momentul în care s-a sădit și mai mult îndoiala și neliniștea în sufletul concurentei de la Insula Iubirii sezonul 10.

Insula Iubirii sezonul 10 se difuzează în fiecare zi de VINERI, de la ora 20:30, dar și SÂMBĂTĂ, de la ora 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.