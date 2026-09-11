Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Insula Iubirii, 11 septembrie 2026. Prințul Marco, declarație neașteptată despre Gabriela și soția lui, Bianca. Ce a spus

Insula Iubirii, 11 septembrie 2026. Prințul Marco, declarație neașteptată despre Gabriela și soția lui, Bianca. Ce a spus

S-a întâmplat! În ediția din 11 septembrie 2026 s-a auzit, pentur prima oară, cutia cu surprize! Prințul Marco a făcut o declarație neașteptată despre ispita Gabriela și soția lui.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Vineri, 11 Septembrie 2026, 22:27 | Actualizat Vineri, 11 Septembrie 2026, 22:56
Galerie
Descoperă ce mărturisire neașteptată a făcut Prințul Marco, la Insula Iubirii sezon 10 | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Concurentele de la Insula Iubirii sezon 10, show din programul TV al Antenei 1, au avut parte de momente puternice de emoții atunci când s-a auzit pentru prima oară cutia cu surprize! Acesta a fost momentul în care a ieșit la iveală ce declarație neașteptată a făcut Prințul Marco despre soția lui și despre ispita Gabriela. Descoperă mai multe detalii în rândurile de mai jos.

Prințul Marco, declarație neașteptată despre Gabriela și soția lui, Bianca. Ce a spus, când credea că nu e ascultat la microfon, la Insula Iubirii sezon 10

În ediția din 11 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, concurentele din Thailanda au trecut prin momente complet neașteptate.

Citește și: Insula Iubirii, 11 septembrie 2026. Prințul Marco și-a schimbat declarația după ce Bianca nu a mai fost de față. Ce a făcut apoi

Articolul continuă după reclamă

Seara era una cât se poate de plăcută, fetele se bucurau de petrecere și de timpul petrecut alături de ispitele masculine atunci când, deodată, cutia cu surprize a început să se audă! Așa cum era de așteptat, toată lumea s-a oprit din ceea ce făcea și s-a dus la locul cu pricina, pentru a descoperi indiciul oferit.

Bianca de la Insula Iubirii sezonul 10

Bianca de la Insula Iubirii sezonul 10

„Fetele erau foarte panicate, sunt curios”, a zis una dintre ispitele masculine.

„Te ia tremuratul, te ia cu tot! Simți tot!”, a fost reacția avută de Bianca Ghiurcă.

Apoi, din cutia cu surprize s-a auzit o voce cunoscută! Prințul Marco a făcut o declarație neașteptată depre ispita Gabriela și soția lui: „Bianca e frumoasă, dar Gabriela e mai bună ca Bianca”.

bianca si printul marco insula iubirii-1

Bianca de la Insula Iubirii sezonul 10

Inițial, concurenta a încercat să nege și să aleagă să creadă că poate vorbește despre o altă ispită cu același nume (Bianca). Totuși, cei din echipa de producție au lămurit faptul că în sezonul 10 nu există o ispită cu un asemenea nume, iar acesta a fost momentul în care s-a sădit și mai mult îndoiala și neliniștea în sufletul concurentei de la Insula Iubirii sezonul 10.

colaj foto tu bianca, alti concurenti de la insula iubirii si cutia cu surprize
+3
Mai multe fotografii

Insula Iubirii sezonul 10 se difuzează în fiecare zi de VINERI, de la ora 20:30, dar și SÂMBĂTĂ, de la ora 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Insula Iubirii, 11 septembrie 2026. Remi, alegerea la care nimeni nu se aștepta: „Eu îl aleg pe Narcis”. Reacțiile concu...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Gigi Becali, decizie radicală: îşi mută biserica de la Techirghiol! Unde se gândeşte să o aducă: „Să vedem” Gigi Becali, decizie radicală: îşi mută biserica de la Techirghiol! Unde se gândeşte să o aducă: &#8222;Să vedem&#8221;
Observatornews.ro Avantajele şi dezavantajele unui credit în euro, în comparaţie cu unul în lei Avantajele şi dezavantajele unui credit în euro, în comparaţie cu unul în lei
Antena 3 În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
Comentarii


Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
Citește și
Cum arăta Bianca Iotu de la Insula Iubirii la 24 de ani. Imagini de colecție cu iubita lui Remi de când avea vârsta lui
Cum arăta Bianca Iotu de la Insula Iubirii la 24 de ani. Imagini de colecție cu iubita lui Remi de când avea...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Andrușca de la Insula Iubirii, pregătită să devină mamă. Decizia surprinzătoare pe care a luat-o în privința căsătoriei
Andrușca de la Insula Iubirii, pregătită să devină mamă. Decizia surprinzătoare pe care a luat-o în privința...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Nicușor Dan, așteptat să doboare 1.000 de urși cu o singură semnătură. Vânător sau ONG-ist?
Nicușor Dan, așteptat să doboare 1.000 de urși cu o singură semnătură. Vânător sau ONG-ist? Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ultimele imagini cu generalul Dorin Ioniță în viață. Ce s-a întâmplat cu doar câteva ore înainte ca acesta să fie găsit mort
Ultimele imagini cu generalul Dorin Ioniță în viață. Ce s-a întâmplat cu doar câteva ore înainte ca acesta... Redactia.ro
Ce pensie medie ar putea avea un român în 2032. Aproape un milion de
Ce pensie medie ar putea avea un român în 2032. Aproape un milion de "decreței" se pregătesc de pensionare Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copiii și perfecționismul – Cum să-i înveți că e OK să greșească
Copiii și perfecționismul – Cum să-i înveți că e OK să greșească DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x