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Insula Iubirii, 11 septembrie 2026. Prințul Marco, schimb de replici cu ispitele masculine. Ce au făcut Marcel și Jaguarul

Tensiuni uriașe în ediția din 11 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, după ce Prințul Marco a avut un schimb acid de replici cu ispitele masculine. Descoperă ce s-a întâmplat între Jaguar și Marcel.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Vineri, 11 Septembrie 2026, 20:40 | Actualizat Vineri, 11 Septembrie 2026, 21:09
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Descoperă ce reacții a avut Prințul Marco la adresa istelor masculine de la Insula Iubirii sezon 10 | Antena 1
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Au ieșit scântei în cea de-a treia ediție din sezonul 10 al show-ului Insula Iubirii. În timp ce defilau ispitele masculine, Prințul Marco a avut o serie de replici dure la adresa acestora și camerele de filmat au surprins tot ce s-a întâmplat. Un alt moment neașteptat a fost atunci când între Marcel Andrei și George Jaguarul a avut loc un schimb acid de replici.

Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în ediția din 11 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, show din programul TV al Antenei 1.

Prințul Marco, schimb de replici cu ispitele masculine, în ediția din 11 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii. Ce și-au spus Marcel și Jaguarul

Primul care nu a scăpat de observațiile acide și de glumele înțepătoare făcute de Prințul Marco a fost chiar Cătălin Brînză, care nu a reușit să rămână indiferent. Deși inițial își propusese să rămână calm, acesta s-a enervat și a reacționat

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„Băieți, eu nu am venit aici să fiu un pericol pentru voi. Eu am venit aici cu respect, calm și asumare. Eu am mai trăit această experiență și am înțeles că prezența bate orice demonstracție. Testul nu înseamnă să treci peste el, dacă nici măcar nu îl începi. Îți doresc claritate și să vă bucurați de fiecare experiență”, a zis Cătălin Brînză.

Replicile acide au continuat, iar ulterior ispita a spus că a regretat faptul că a reacționat.

Următoarele ispite care s-au prezentat au fost Daniel, Alberto și Vlad. Și în cazul lor, băieții nu s-au ferit să exprime comentarii acide la adresa lor.

Prințul Marco, alături de alți concurenți de la Insula Iubirii

Prințul Marco, alături de alți concurenți de la Insula Iubirii

Un alt moment cu totul și cu totul neașteptat a fost atunci când și-a făcut apariția George Jaguarul: „Ciao, Bamboline! Mă bucur să vă revăd! Sincer, ghearele de abia așteptau să vă văd, simțeam deja lipsa”.

De data aceasta, cel care a avut o replică acidă la adresa lui a fost chiar Marcel Andrei, fostă ispită și actualmente concurent, alături de soția lui, Armina. Nici Prințul Marco nu s-a lăsat mai prejos sau Remi, lucru ce l-a enervat pe Cătălin Brînză: „Își dădeau pumni acolo între ei: Mamă, ce i-am dat-o! Ce aveți, măi fraților?! De la ce v-ați luat?”.

„Am fost răi, ne-am susținut unii pe alții, dar am făcut-o și pentru că am putut”, nu s-a ferit să recunoască Remi, în ediția din 11 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii.

imagine cu concurentii de la insula iubirii sezon 10
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Insula Iubirii sezonul 10 se difuzează în fiecare zi de VINERI, de la ora 20:30, dar și SÂMBĂTĂ, de la ora 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Cine este prima concurentă care clachează la Insula Iubirii. Izbucnește în lacrimi! Azi, la Antena 1, la 20:30... Insula Iubirii, 11 septembrie 2026. Ispitele feminine au făcut show. Ce s-a întâmplat când a apărut Gabriela, ispita lui...
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