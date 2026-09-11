Insula Iubirii, 11 septembrie 2026. Remi, alegerea la care nimeni nu se aștepta: „Eu îl aleg pe Narcis”. Reacțiile concurenților

Descoperă ce reacție au avut toți atunci când Remi Dobre a anunțat faptul că îl alege pe Narcis Bujor la date, în ediția din 11 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii.

Descoperă ce a urmat, după replica neașteptată a concurentului de la Insula Iubirii sezon 10 | Antena 1

În ediția din 11 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 10, o situație complet neașteptată a fost atunci când Remi Dobre a spus faptul că îl alege pe Narcis Burjor la date. Așa cum era de așteptat, gluma concurentului a stârnit un val puternic de reacții. Descoperă în rândurile de mai jos ce a urmat.

Cum au reacționat concurenții atunci când Remi Dobre a anunțat că vrea să meargă la date cu ispita Narcis Bujor. Ce intenție a avut și ce reacții au fost, la Insula Iubirii

După ce au fost prezentate ispitele feminine și ispitele masculine din sezonul 10, Radu Vâlcan a anunțat că a venit momentul să se facă alegerile pentru date, la Insula Iubirii, show din programul TV al Antenei 1.

„Veți face alegerile de date, dar doi dintre voi ați primit ghirlandă aurie. Asta înseamnă că tu, Prințul, și tu, Armina, veți avea parte de un date cu totul și cu totul special. ”, a fost anunțul făcut de îndrăgitul prezentator.

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Rând pe rând, fiecare concurent a ales câte o ispită cu care și-a dorit să meargă la un prim date. Un moment cu totul și cu totul aparte, ce i-a luat pe toți cei prezenți prin surprindere, a fost atunci când a venit rândul lui Remi Dobre să facă alegerea.

„Eu îl aleg pe Narcis Bujor, îmi place mult. Nu de alta, dar să nu meargă Bianca la date cu el. Eu vreau să o protejez”, a fost replica totul neașteptată spusă de de Remi, în glumă.

„Pe mine m-a șocat, dacă s-a văzut ce față am făcut. Nu mi-am găsit cuvintele în momentul acela, eu am crezut că glumește, eram blocat”, a fost reacția avută de Prințul Marco.

Bianca Iotu de la Insula Iubirii sezon 10

„Mi se pare că vorbind despre mine, el mai mult a direcționat-o spre mine. Mi-a scos în evidență fricile lui și eu le-am văzut”, a fost reacția ispitei Narcis Bujos.

„Acum serios vorbind, aleg Șarpele”, a spus Remi, alegând-o pe ispita Andreea Homescu la date, la Insula Iubirii.

Insula Iubirii sezonul 10 se difuzează în fiecare zi de VINERI, de la ora 20:30, dar și SÂMBĂTĂ, de la ora 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.