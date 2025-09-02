Insula Iubirii, 2 septembrie 2025. Andrei, prima confruntare cu Teo, după ce a văzut ipostazele intime dintre ispită și Ella

Antena Căutare
În ediția 20 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 2 septembrie 2025, Andrei Lemnaru și Teo Costache au avut parte de prima lor confruntare, după ce concurentul a văzut toate ipostazele intime dintre Ella Vișan, partenera sa, și ispita masculină.

Publicat: Marti, 02 Septembrie 2025, 21:20

În cadrul unui Bonfire special, Andrei Lemnaru s-a întâlnit pentru prima dată cu Teo Costache, bărbatul cu care Ella care a petrecut cel mai mult timp pe Insula Iubirii și cu care formează deja un cuplu.

Radu Vâlcan le-a dat cuvântul celor doi, iar Andrei a vrut să afle de la Teo unde s-a produs ruptura dintre el și partenera sa.

„Din neatenția pe care i-o ofereai, indiferența cu care tratai relația. Faptul că nu-i făceai complimente. Ea simțea nevoia de toate aceste lucruri”, a răspuns ispita.

„Complimente îi făceam mereu. Nu știu cum s-a exprimat la tine. Atenția și tot i le ofeream cât am putut, cât îmi permitea ea, pentru că dacă se închidea în ea puteam să mă lupt două-trei zile ce are și prefera să nu mi le spună, dar când se adunau foarte multe lucruri ca la orice om, izbucnea și mi le spunea pe toate și la mine erau greu de procesat”, a explicat Andrei.

„Ea a fost foarte deschisă cu mine și și-a dat voie să simtă. Nu a avut bariere”, a mai precizat Teo, după ce Andrei a mărturisit că față de el nu a fost așa.

„Ea se comportă cu tine acum cum se comporta cu mine în primii ani. Ți-a zis că ești omul perfect, lucrul ăsta l-am auzit și eu. Că Dumnezeu i l-a adus în cale ca să fim perfecți. Ce face ea, a făcut cu mine”, a mai ținut Andrei să puncteze.

Întrebat de Radu Vâlcan unde s-a produs această schimbare, de vreme ce lucrurile păreau bine între ei în primii ani, Andrei a oferit următorul răspuns:

„A avut o lună de zile când nimeni nu o recunoștea. Vorbeam cu ea, dar nu era, nu era cu mine. Nu răspundea. Eu nu pot să citesc gândurile. Sunt o persoană care, de obicei, sunt băgăcioasă. Ea spune că este ok sau cum i-a zis lui Teo, când s-a dus la ea în cameră, <<de ce te-ai retras>>, iar cuvântul ei a fost <<sunt obosită>>, am mii de mesaje când aud cuvintele astea”, a zis concurentul, iar Teo a intervenit imediat: „Da, asta este o problemă la ea. Și am punctat și eu lucrul acesta, pentru că mereu urma un <<dar>> și nu mai continua... Și asta m-a deranjat și i-am atras atenția”.

După primele discuții cu Teo, Andrei Lemnaru a tras următoarea concluzie: „Problema a fost la ea, nu la mine. Ea a avut prea multe pretenții de la mine și cred că voia mai mult decât ar putea un om să ofere. Ca să ofer afecțiune 100% înseamnă să stau doar cu tine și să nu fac nimic altceva, doar să fiu acolo”.

Întrebat de Radu Vâlcan cum este relația lui cu Ella în momentul de față, ispita Teo a oferit următorul răspuns: „Suntem foarte bine împreună în momentul de față și ne înțelegem foarte bine. Ea zâmbește foarte mult, este foarte fericită. Mi se pare foarte asumată”, a zis ispita, oferind, apoi, detalii despre date-ul de 24 de ore, dar și despre ce a urmat după: „După date-ul de 24 de ore era foarte distantă față de mine”.

Acest subiect l-a făcut pe Andrei mai agitat. De cealaltă parte, ispita Teo a remarcat: „Părea foarte detașat de ce s-a întâmplat între mine și Ella sau voia să pară indiferent”.

Andrei a mai abordat, în discuția cu Teo, și subiectul palmei din baie. El a dorit să știe de ce a existat această pornire din partea ispitei, dat fiind faptul că între el și Ella nu au existat astfel de interacțiuni.

„Palma a fost oferită din dragoste în momentul respectiv. Dacă nu ar fi fost oferită din dragoste, nu crezi că imediat ar fi avut o reacție asupra mea?”, a afirmat Teo, vorbind apoi despre comportamentul Ellei de a doua zi.

Mai târziu, Andrei a intervenit și a dezvăluit un detaliu care i-a atras atenția lui Teo.

„(...) Fața ei este foarte expresivă. Poți să vezi de fiecare dată când te ia în brațe, ea este pierdută. Tu nu ai de unde să știi, pentru că nu vezi chestiile astea, dar eu fiind aici ... I se schimbă fizionomia feței, adică când e față în față cu el zâmbește, iar când a luat-o în brațe e pierdută, nu știu unde se uită, dar se uită în gol. Eu, dacă am o persoană care mi-e dragă, zâmbesc când iau în brațe, indiferent că nu mă vede. Nu aș putea să zic chestia asta că simulează fericirea, dar gândește foarte mult în momentele acelea”.

Radu Vâlcan l-a mai întrebat pe Teo despre motivul apropierii dintre el și Ella.

„Ea mi-a dat de înțeles că are foarte multe lipsuri în relația ei și că este foarte nefericită, dar tot ce s-a întâmplat între noi a venit în mod natural și a venit după ce eu am stat puțin distant de ea”, a dezvăluit ispita, iar Andrei a ținut să precizeze că la fel s-a întâmplat și în cazul lor la început.

„Până să am o relație cu ea, am stat distant cam o lună de zile. De asta s-a dus ea către el, nu el către ea. Problema e că ea, când a făcut pasul către Teo, mai avea sentimente față de mine? O să-i pun această întrebare ei. Multe lucruri pe care le face o femeie, le face cu sufletul. Am tratat totul cum ar trata un bărbat adevărat. Indiferent că sunt dureroase imaginile, indiferent de ce se vede, trebuie să le trec cu capul sus, pentru că asta este viața, nu pot să mă cert cu el, pentru că a ales Ella să facă asta”, a concluzionat concurentul.






