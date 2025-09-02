Interviurile Insula Iubirii, exclusiv în AntenaPLAY. Vezi cele mai recente filmări cu participanții sezonului 9

Show-ul incendiar al verii aproape a ajuns la final și telespectatorii sunt curioși să vadă la ce concluzii ajung cele 4 cupluri care și-au testat relația în Thailanda.

Telespectatorii vor putea afla cum au continuat și dacă au continuat poveștile cuplurilor din sezonul 9, cu detalii despre relațiile lor. | Antena 1

Chiar dacă marea finală Insula Iubirii sezonul 9 are loc pe 3 septembrie, de la 20.30, când telespectatorii vor putea urmări bonfirele finale cu fiecare cuplu, Insula Iubire nu se oprește acolo.

Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9

Fanii Insula Iubirii vor avea parte de o surpriză. După un test dur, care le-a pus sentimentele și răbadarea la încercare, cuplurile trebuie să ajungă la o decizie finală, la finalul tuturor experiențelor trăite în Thailanda.

Citește și: Finala începe de azi, la Insula Iubirii: ”Bine ați venit la ultima voastră Ceremonie a focului”! Show-ul, lider de audiență

Articolul continuă după reclamă

Marian și Bianca, Marius și Maria, Francesca și Cristi și Ella și Andrei au trecut fiecare prin schimbări, gânduri și întrebări care i-au măcinat în cele 21 zile.

Testul suprem le-a pus sub semnul întrebări relația, sentimentele și tot ce clădiseră în viața de cuplu, iar pentru unii stabilitatea s-a năruit. Unii dintre ei au regăsit siguranța, protecția și iubirea în brațele unor ispite, fiind asumați și dându-și voie să se lase cuprinși de noi sentimente.

Testul Insula Iubirii i-a făcut pe cei 8 concurenți să se întrebe dacă iubirea lor e reală și dacă relația lor era chiar ceea ce își doreau. Pentru câțiva dintre ei, deciziile fuseseră deja luate cu mult înainte de bonfire-ul final, în timp ce alții sperau la împăcare.

Au curs lacrimi, s-au frânt inimi și concurenții au învățat că nu toate poveștile au un final fericit. Telespectatorii au urmărit cu sufletul la gură evoluția celor 4 cupluri, iar acum așteaptă deznodământul.

Citește și: Insula Iubirii Extra, sezonul 9. Planurile Ellei după confruntarea cu ispita Andrușca. Detaliile nedifuzate la TV

Cu toate acestea, ceea ce telespectatorii nu bănuiesc este că deznodământul din marea finală de pe 3 septembrie nu reprezintă încheierea sezonului 9 Insula Iubirii.

Insula Iubirii continuă și după marea finală pentru că urmează interviurile exclusive Insula Iubirii.

Toamna începe cu exclusivități în AntenaPLAY! Din 4 septembrie, Insula Iubirii continuă cu episoade speciale dedicate participanților sezonului 9. Fanii show-ului fenomen pot afla cum sunt în prezent concurenții și ispitele, dar și dezvăluiri inedite despre viața lor după încheierea filmărilor.

Telespectatorii vor putea afla cum au continuat și dacă au continuat poveștile cuplurilor din sezonul 9, cu detalii nedifuzate din culisele show-ului fenomen.

Citește și: Mesajul ispitei Andrușca după clipele de intimitate cu Andrei de la Insula Iubirii 2025. Ce a putut să spună despre băiat