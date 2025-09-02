Antena Căutare
Finala începe de azi, la Insula Iubirii: ”Bine ați venit la ultima voastră Ceremonie a focului”! Show-ul, lider de audiență

Săptămâna la care au visat... a început! Însă ceva nu mai este la fel – statusul relației lor! Au trecut prin multe momente dificile, și-au dat voie să fie vulnerabili, să simtă și să zâmbească.

Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 02 Septembrie 2025, 13:08
Acum, a venit clipa în care trebuie să dea explicații, să ia decizii și să se gândească la viitor. Sezonul 9 Insula Iubirii se apropie de final, însă trăirile cele mai puternice și momentele cele mai dificile abia au început. Diseară, la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cei de acasă pot vedea începutul sfârșitului în primul bonfire final din acest an!

Finala începe de azi, la Insula Iubirii: ”Bine ați venit la ultima voastră Ceremonie a focului”! Show-ul continuă să fie lider de audiență

Confruntările de ieri au scos la iveală discuții bazate pe sinceritate, regrete nespuse la momentul potrivit și explicații pentru multe lucruri care lăsaseră semne de întrebare de-a lungul acestui sezon. Ella a fost surprinsă să afle că Andrușca este de acum partenera lui Andrei, Marian a vrut să înțeleagă mai bine deciziile luate de Bianca, direct de la Mattia, iar Andrei l-a văzut față în față pe Teo!

Prima ediție din săptămâna finală a fost urmărită cu sufletul la gură, și de această dată, de către întreaga țara, fiind lider detașat de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:29 – 24:28, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției sezonului 9 a înregistrat 6.6 puncte de rating şi 29.3% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund avea 4.1 puncte de rating şi 18.1% cota de piaţă. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 5.3 puncte de rating și 18.2% cotă de piață, în timp ce locul 2 avea 3.7 puncte de rating și 12.9% cotă de piață. La nivel național, pe locul 1 se afla tot Antena 1 cu 5.4 puncte de rating și 18.7% cotă de piață, față de postul secund care avea 4.4 puncte de rating și 15.1% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 23:02, aproape 1.2 milioane de telespectatori trăiau cu emoție fiecare întâmplare a emisiunii.

În intervalul 19:00 – 24:00, la intersecția cu programele postului tv secund, Antena 1 conducea clasamentul audiențelor, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, cu 5.3 puncte de rating și 24.4% cotă de piață, în timp ce televiziunea pe locul 2 avea 4.2 puncte de rating și 19.3% cotă de piață.

În doar câteva ore, dream date-ul va scoate la iveală dorințe ascunse și momente fierbinți! Apogeul va fi atins în clipa în care Radu Vâlcan va face anunțul: ”Bine ați venit la ultima voastră Ceremonie a focului”. Ce urmează pentru Marian și Bianca? Descoperim curând!

Nu ratați, în această seară și mâine, de la 20:30, finalul celui mai fierbinte show al verii – Insula Iubirii, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

