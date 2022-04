Insula iubirii 2022. Imagini exclusive de la castingul pentru cupluri și ispite! Cum au fost selectați concurenții sezonului 6

Insula iubirii 2022 are premiera pe 2 și 3 mai, de la ora 20:30, la Antena 1. Atunci, cele 5 cupluri înscrise în sezonul 6 vor cunoaște care sunt cele 10 ispite feminine și cele 10 ispite masculine care le vor din plin dragostea și relațiile. La final, doar dragostea adevărată va învinge.

Sezonul 6 al celui mai așteptat show de la Antena 1 promite să vină cu situații neașteptate, emoții și trăiri la superlativ, dar și inimi frânte, fluturi în stomac și depășirea limitelor.

Imaginile exclusive de la castingul Insula iubirii sezonul 6 pot fi urmărite integral pe AntenaPlay.

Povestea Insula iubirii 2022 a început încă de la casting, acolo unde cuplurile doritoare și posibilele ispite s-au înscris, în speranța de-a obține biletul către Thailanda. Imaginile exclusive dezvăluie detalii interesante despre toți cei pe care îi vom putea vedea în sezonul 6.

Ce s-a întâmplat la castingul Insula iubirii 2022 și cum au fost selectați concurenții pentru sezonul 6 al emisiunii de la Antena 1

Insula iubirii 2022 promite să poarte cele 5 cupluri înscrise în sezonul 6 al show-ului printr-un adevărat carusel de emoții, trăiri și sentimente, într-o locație de vis din Thailanda: Coconut Island.

Sunt 10 ispite feminine și 10 ispite masculine, gata să scoată la iveală secretele și dorințele ascunse ale fiecărui concurent și să demonstreze dacă în relația lor de cuplu este vorba despre dragoste adevărată sau nu.

Citește și: Insula iubirii 2022. Radu Vâlcan, primele detalii despre ceremonia focului. Ce s-a întâmplat la bonfire și ce sacrificii a făcut

În imaginile exclusive de la castingul pentru Insula iubirii 2022 au ieșit la iveală detalii importante și interesante despre cupluri, dar și despre ispitele din sezonul 6.

Ce au dezvăluit cuplurile din sezonul 6 la castingul Insula iubirii 2022

Cerasela (26 de ani), consultant fonduri europene şi Rareş (28 de ani), specialist IT aduc pe Insulă o poveste atipică, ce durează de aproape 2 ani. Cei doi s-au cunoscut pe internet, într-un moment în care amândoi simțeau nevoia de o relație stabilă. Totuși, ceva anume i-a făcut să vină la Insula iubirii, ca să își testeze dragostea. Pasul a fost făcut mai mult pentru Cerasela, ca să depăşească un bagaj emotional din trecut, care se reflectă însă în relaţia lor.

„Eu sunt geloasă uneori. Uneori mai mult. Mai am o problemă și recunosc: nu am încredere în mine. Am momente în care îmi spun că sunt urâtă, că m-am îngrășat, că sunt alte femei mult mai frumoase și văd doar trăsăturile negative. Nu am încredere în mine, ține și de copilărie, de trecutul meu”, a dezvăluit tânăra la castingul pentru Insula iubirii 2022.

„Ea e în competiție cu ea, dar e o competiție în care se sabotează singură”, a mărturisit iubitul ei.

Rareș și Cerasela de la Insula iubirii sezonul 6

Lavinia (27 de ani) şi Reymond (26 de ani) sunt împreună de mai bine de 4 ani şi au venit tocmai din Irlanda pentru a-și testa relație de iubire și pentru a vedea dacă pot rămâne împreună sau nu. Au existat mai multe certuri, despărțiri și împăcări. Pentru ei, Insula iubirii 2022 este testul suprem și poate singurul care va putea lămuri situația, pentru totdeauna.

Totodată, cei doi au mărturisit încă de la casting că dacă vor pleca împreună de la Insula iubirii 2022, atunci vor încununa relaţia lor tumultuoasă cu o mult-aşteptată căsătorie.

Citește și: Insula iubirii 2022. Radu Vâlcan, în cel mai sincer interviu. Ce a dezvăluit și ce surprize aduce sezonul 6

„Sincer, îmi doresc mult să ajung pe insulă”, a zis Reymond, plin de entuziasm.

„Ne dorim destul de mult. Am aplicat și anul trecut, am aplicat și anul acesta. Ce s-a schimbat de anul trecut? Am avut certuri, ne-am împăcat...Noi oricum avem o relație foarte pasională. Cu ce ne ajută insula? În primul rând, ca să ne cunoaștem noi pe noi mai bine. Vreau să văd dacă își știe limitele, dacă poate să țină în cap chestia că are femeie, că are iubită și nu poate moral să încalce niște lucruri despre care știe că m-ar deranja. Sau dacă ține cont de ce mă supără pe mine. I-aș ierta o noapte de beție, nu mă blochez în chestia asta. Atâta timp cât nu e din suflet. Ți s-a întâmplat, nu te duci tot timpul la ea (...). Am înșelat eu o dată, s-a întâmplat la început, după o lună de relație”, a fost dezvăluirea complet neașteptată făcută de Lavinia, care a recunoscut că poate ierta și o infidelitate de moment, la Insula iubirii sezonul 6.

„Îmi place să mă văd în situații extreme. Tot timpul mi-au plăcut situațiile extreme și provocările extreme. Nu i-aș ierta o noapte de rătăcire la beție. Din moment ce te iubești și simți chestia asta ai limite. Îți menții statutul de domn și de femeie, simplu!”, a fost de părere iubitul Laviniei, Reymond.

Reymond și Lavinia de la Insula iubirii

Priscilla (22 de ani), studentă la Medicină şi Bogdan (23 de ani), masterand în Managementul Afacerilor s-au înscris la Insula iubirii sezonul 6 din dorinţa de a vedea cât de solidă este relaţia lor. Sunt împreună de mai bine de 2 ani, dar gelozia pare să fie marea problemă, alături de lipsa de încredere și nevoia de-a avea anumite confirmări.

Citește și: Insula Iubirii sezonul 6. Cine este ispita Ali Habron. Are o carieră în domeniul medical

„Am venit la emisiune ca să ne testăm relația. Eu n-am văzut-o niciodată cu alte persoane (bărbați) care nu îmi sunt prieteni. Aș vrea să văd cum se comportă cu alți oameni atunci când nu sunt eu de față”, a zis Bogdan, dar de aceeași părere este și Priscilla.

Bogdan și Priscilla la Insula iubirii sezonul 6

Teodora (19 ani) şi Alexandru (31 de ani) formează un cuplu de aproape 1 an, atât în viaţa de zi cu zi, cât şi profesional, fiindcă el este magician pentru copii, iar ea asistenta lui. Singura pereche căsătorită civil de la Insula iubirii sezonul 6 a susținut la casting că „relațția e una perfectă”. Totuși, cei doi au decis să participe la emisiune ca să vadă dacă este sau nu cazul să facă pasul următor: cununia religioasă.

Citește și: Prezentatorul Radu Vâlcan, despre cel mai nou sezon Insula Iubirii: „Se vor întâmpla lucruri neaşteptate!”

„E diferență de 11 ani între noi. Ne cunoaștem de aproape 3 ani de zile, am început atunci o relație de o lună de zile, nu a mers și a luat-o fiecare pe drumuri diferite. Ne-am reîntâlnit în februarie, a fost totul miere și lapte și peste 2-3 luni am luat decizia de-a face pasul acesta. Eu aveam nevoie în viața mea de o persoană mai liniștită așa, iar ea este genul acesta de persoană. Am nevoie de acest test ca să aflu dacă merită să investesc în continuare cum am făcut până acum, adică trup și suflet”, a dezvăluit Alexandru la castingul pentru Insula iubirii sezonul 6.

„Nu e nicio diferență între a avea o relație și a fi căsătorit”, a completat tânăra, cu 11 ani mai tânără decât soțul ei.

Alexandru și Teodora la Insula iubirii sezonul 6

Tot la castingul pentru Insula iubirii 2022 s-a aflat și că Teodora a făcut videochat, la un moment dat.

„Eu sunt de acord și acum cu asta, nu am o problemă. Nu mai fac, fiindcă nu a fost de acord. Dar nu mi-a plăcut, fiindcă eu nu suport să mi se spună ce să fac”, a mărturisit ea.

„Nu este ea de vină, ci anturajul. Cred că am reușit s-o curăț de anturajul ei”, a zis soțul ei, Alexandru.

Rămâne de văzut cât de bine va reuși căsnicia lor să treacă testul de la Insula iubirii sezonul 6.

Ce au dezvăluit ispitele feminine din sezonul 6 la castingul Insula iubirii 2022

Tot la casting am putut descoperi și cine sunt ispitele feminine. Doritoare din toate colțurile țării au venit ca să își demonstreze abilitățile de-a ispiti și de-a scoate la iveală chiar și cele mai ascunse secrete ale concurenților.

„Mereu mi s-a părut cumva interesant jocul ăsta, cât să vezi că prinde drag de tine și după gata. Poate că nu e prea frumos din partea mea, dar mereu mi-a plăcut”, a mărturisit Eda la casting.

Lipsă de încredere din cauza unor experiențe din trecut, în special din copilărie, dorința de-a afla dacă dragostea adevărată există, depășirea limitelor, răzbunarea, șansa de-a cunoaște oameni cu mentalități diferite și cu experiențe diferite de viață și poate chiar șansa de-a găsi un posibil partener, iată o parte din ceea ce le-au motivat pe ispite să vină la Insula iubirii sezonul 6.

Lavinia: „Rolul de ispită este acela de-a testa cât de reală este o relație. Trecând și eu printr-o despărțire cam știu unde sunt butoane sau und e ceva care declanșează o dispută. Probabil că a venit din răzbunare”

Ce au dezvăluit ispitele masculine din sezonul 6 la castingul Insula iubirii 2022

Castingul pentru Insula iubirii sezonul 6 a fost interesant și în ceea ce privește ispitele masculine. Sportivi de performanță, antrenori de fitness, angajați în IT, agenți imobiliari, actori, cântăreți și nu numai au venit din toate colțurile țării ca să demonstreze că au ceea ce le trebuie pentru a deveni ispite masculine.

Unii, extrem de încrezători în forțele lor, s-au considerat „vânători” experimentați, gata să cucerească inimă după inimă. Unele ispite masculine își caută iubirea și se descriu ca fiind pretențioși, alții vor doar să își testeze limitele și să se bucure de experiența Insula iubirii 2022.

„Mă duc cu toate gândurile deschise, chiar și cu cel de relație”, a dezvăluit Bogdan Ionescu, fost concurent în sezonul 4, la castingul pentru Insula iubirii sezonul 6.

Bogdan Ionescu la Insula iubirii sezonul 6

„Strategia mea este să mă expun onest, asumat, exact ca ceea ce sunt”, a mărturisit ispita Dinu Popescu, pasionat de psihologia oamenilor și a iubirii.

Imaginile exclusive de la castingul Insula iubirii sezonul 6 pot fi urmărite integral pe AntenaPlay.

Rămâne de văzut ce cupluri vor rezista și ce vor face ispitele pe Coconut Island începând cu 2 și 3 mai 2022, de la ora 20:30, la Antena 1.