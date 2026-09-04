Insula Iubirii, 4 septembrie 2026. Bianca, reacție neașteptată după ce Remi a înșelat-o. Comparația care i-a surprins pe toți

Remi Dobre a recunoscut că a înșelat-o pe Bianca Iotu. Ce s-a întâmplat între cei doi și cum este pusă relația lor la încercare în Thailanda.

Remi Dobre și Bianca Iotu, în vârstă de 24, respectiv 36 de ani, formează cel de-al doilea cuplu care a acceptat provocarea „Insula Iubirii”. Cei doi sunt împreună de trei ani, iar diferența de vârstă nu i-a împiedicat să își construiască o relație pe care au considerat-o suficient de puternică pentru a trece testul din Thailanda.

Bianca este instructor de Pilates și are propriul studio, în timp ce Remi este creator de conținut. Cei doi s-au cunoscut prin fratele Biancăi, care era prieten cu Remi, în timpul unui festival desfășurat în străinătate. Ulterior, Bianca a ales să își schimbe viața și să vină în România, atât pentru pasiunea sa, cât și pentru relația cu Remi.

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Acum, cei doi speră să descopere cum își pot îmbunătăți relația. Bianca își dorește mai multă comunicare din partea partenerului său, iar Remi spune că este pregătit să facă acest pas. Însă, înainte de a ajunge în Thailanda, relația lor a trecut deja prin momente dificile.

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Remi a recunoscut că a înșelat-o pe Bianca

Deși în prezent încearcă să își repare relația, Remi și Bianca au avut o perioadă în care au stat despărțiți. Creatorul de conținut a dezvăluit că, anul trecut, cei doi au pus punct relației pentru câteva luni.

„Mulți au crezut că relația asta e o etapă, o fază”, a spus Bianca.

„Anul trecut ne-am despărțit câteva luni. Tot așa, vreo 5-6. Caracterele s-au unit cu alte caractere”, a povestit Remi.

Potrivit acestuia, relația lor a trecut de la distanță la o perioadă în care au ajuns să petreacă foarte mult timp împreună, iar lucrurile au devenit tensionate.

„Ne place să trăim lucrurile mai intens. A fost o relație la distanță, apoi sufocantă când ne-am mutat împreună. În perioada aia s-a întâmplat un mare accident. M-am lovit, sufletește vorbind. E mai ușor să folosesc termenii auto. Noi nu ne-am ciocnit efectiv”, a explicat Remi.

Ulterior, acesta a făcut o dezvăluire importantă despre motivul care a dus la ruptura dintre ei.

„Ideea e că Bianca m-a acuzat că am înșelat-o, propriu-zis. Eu i-am zis că nu, nu m-a crezut și, dacă am văzut că nu mă crede, i-am zis că atunci se va întâmpla. Am înșelat-o și Bianca a aflat. Ideea e că eu nu eram chiar așa comunicativ”, a mărturisit Remi.

Acesta a încercat să explice situația folosind o comparație cu mașinile, spunând că, deși avea deja „Mercedesul” său, a vrut să facă un „test drive” cu un Audi A5.

„Să zicem că eu am un Mercedes care e super drăguț, super ok, mașina asta e a mea, e la mine acasă, e foarte frumoasă și foarte ok și merg cu ea în fiecare zi. Dar să zicem că prietenul meu are un Audi A5 și eu zic: «Ce are dacă dau și eu o tură? O tură. Am zis că nu moare nimeni dacă fac și eu un test drive»”, a declarat Remi.

Relația lor, pusă din nou la încercare

După toate momentele dificile prin care au trecut, Remi și Bianca au ajuns în Thailanda pentru a vedea dacă mai există suficientă încredere între ei. De această dată, fiecare va trebui să facă față tentațiilor și să își stabilească propriile limite.

Pentru Bianca, comunicarea și respectarea limitelor sunt esențiale, în timp ce Remi este pregătit să afle dacă relația lor poate rezista unui nou test. Rămâne de văzut dacă trecutul îi va apropia sau, dimpotrivă, va scoate la iveală problemele care încă nu au fost rezolvate.

Telespectatorii pot urmări povestea celor doi la „Insula Iubirii”, difuzată de Antena 1. Pentru a afla când sunt programate edițiile emisiunii și ce alte producții pot fi urmărite, publicul poate consulta programul TV Antena 1. Episoadele și momentele importante din emisiune sunt disponibile și pe AntenaPLAY.