Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Insula Iubirii, 4 septembrie 2026. Bianca, reacție neașteptată după ce Remi a înșelat-o. Comparația care i-a surprins pe toți

Insula Iubirii, 4 septembrie 2026. Bianca, reacție neașteptată după ce Remi a înșelat-o. Comparația care i-a surprins pe toți

Remi Dobre a recunoscut că a înșelat-o pe Bianca Iotu. Ce s-a întâmplat între cei doi și cum este pusă relația lor la încercare în Thailanda.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Vineri, 04 Septembrie 2026, 21:50 | Actualizat Vineri, 04 Septembrie 2026, 21:52
Galerie
Insula Iubirii, 4 septembrie 2026. Bianca, reacție neașteptată după ce Remi a înșelat-o. Comparația care i-a surprins pe toți | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Remi Dobre și Bianca Iotu, în vârstă de 24, respectiv 36 de ani, formează cel de-al doilea cuplu care a acceptat provocarea „Insula Iubirii”. Cei doi sunt împreună de trei ani, iar diferența de vârstă nu i-a împiedicat să își construiască o relație pe care au considerat-o suficient de puternică pentru a trece testul din Thailanda.

Bianca este instructor de Pilates și are propriul studio, în timp ce Remi este creator de conținut. Cei doi s-au cunoscut prin fratele Biancăi, care era prieten cu Remi, în timpul unui festival desfășurat în străinătate. Ulterior, Bianca a ales să își schimbe viața și să vină în România, atât pentru pasiunea sa, cât și pentru relația cu Remi.

Citește și: Începe Insula Iubirii 2026. Cine sunt cuplurile care își testează relația în sezonul 10 și ce ispite intră în joc

Acum, cei doi speră să descopere cum își pot îmbunătăți relația. Bianca își dorește mai multă comunicare din partea partenerului său, iar Remi spune că este pregătit să facă acest pas. Însă, înainte de a ajunge în Thailanda, relația lor a trecut deja prin momente dificile.

Articolul continuă după reclamă

Remi a recunoscut că a înșelat-o pe Bianca

Deși în prezent încearcă să își repare relația, Remi și Bianca au avut o perioadă în care au stat despărțiți. Creatorul de conținut a dezvăluit că, anul trecut, cei doi au pus punct relației pentru câteva luni.

„Mulți au crezut că relația asta e o etapă, o fază”, a spus Bianca.

„Anul trecut ne-am despărțit câteva luni. Tot așa, vreo 5-6. Caracterele s-au unit cu alte caractere”, a povestit Remi.

Potrivit acestuia, relația lor a trecut de la distanță la o perioadă în care au ajuns să petreacă foarte mult timp împreună, iar lucrurile au devenit tensionate.

„Ne place să trăim lucrurile mai intens. A fost o relație la distanță, apoi sufocantă când ne-am mutat împreună. În perioada aia s-a întâmplat un mare accident. M-am lovit, sufletește vorbind. E mai ușor să folosesc termenii auto. Noi nu ne-am ciocnit efectiv”, a explicat Remi.

Ulterior, acesta a făcut o dezvăluire importantă despre motivul care a dus la ruptura dintre ei.

„Ideea e că Bianca m-a acuzat că am înșelat-o, propriu-zis. Eu i-am zis că nu, nu m-a crezut și, dacă am văzut că nu mă crede, i-am zis că atunci se va întâmpla. Am înșelat-o și Bianca a aflat. Ideea e că eu nu eram chiar așa comunicativ”, a mărturisit Remi.

Acesta a încercat să explice situația folosind o comparație cu mașinile, spunând că, deși avea deja „Mercedesul” său, a vrut să facă un „test drive” cu un Audi A5.

„Să zicem că eu am un Mercedes care e super drăguț, super ok, mașina asta e a mea, e la mine acasă, e foarte frumoasă și foarte ok și merg cu ea în fiecare zi. Dar să zicem că prietenul meu are un Audi A5 și eu zic: «Ce are dacă dau și eu o tură? O tură. Am zis că nu moare nimeni dacă fac și eu un test drive»”, a declarat Remi.

Relația lor, pusă din nou la încercare

După toate momentele dificile prin care au trecut, Remi și Bianca au ajuns în Thailanda pentru a vedea dacă mai există suficientă încredere între ei. De această dată, fiecare va trebui să facă față tentațiilor și să își stabilească propriile limite.

Pentru Bianca, comunicarea și respectarea limitelor sunt esențiale, în timp ce Remi este pregătit să afle dacă relația lor poate rezista unui nou test. Rămâne de văzut dacă trecutul îi va apropia sau, dimpotrivă, va scoate la iveală problemele care încă nu au fost rezolvate.

Telespectatorii pot urmări povestea celor doi la „Insula Iubirii”, difuzată de Antena 1. Pentru a afla când sunt programate edițiile emisiunii și ce alte producții pot fi urmărite, publicul poate consulta programul TV Antena 1. Episoadele și momentele importante din emisiune sunt disponibile și pe AntenaPLAY.

Insula Iubirii, 4 septembrie 2026. Ce i-a ascuns Marcel Arminei înainte să devină ispită. Secretul a ieșit abia acum la ... Insula Iubirii, 4 septembrie 2026. Lorenzo rupe tăcerea despre iubita lui dominatoare. Ce bănuiește, de fapt: „Vreau să ...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Sorana Cîrstea, dezvăluire incendiară despre viața amoroasă: „Voiam o familie!” Sorana Cîrstea, dezvăluire incendiară despre viața amoroasă: „Voiam o familie!”
Observatornews.ro Cum arată casele oferite gratuit profesorilor care se mută în Iaşi. Una singură costă 140.000 de euro Cum arată casele oferite gratuit profesorilor care se mută în Iaşi. Una singură costă 140.000 de euro
Antena 3 VIDEO Un camion a fost blocat pe șine de bariere, dar șoferul n-a vrut să le spargă și nu a mai reușit să evite trenul VIDEO Un camion a fost blocat pe șine de bariere, dar șoferul n-a vrut să le spargă și nu a mai reușit să evite trenul
Comentarii


Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
Citește și
De la ora 20:30, focul arde puternic la marea premieră Insula Iubirii, sezonul X, la Antena 1 și pe AntenaPLAY
De la ora 20:30, focul arde puternic la marea premieră Insula Iubirii, sezonul X, la Antena 1 și pe AntenaPLAY
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Primele imagini din primul episod Insula Iubirii 2026, în avanpremieră. Cum îi întâmpină Radu Vâlcan pe noii concurenți | VIDEO
Primele imagini din primul episod Insula Iubirii 2026, în avanpremieră. Cum îi întâmpină Radu Vâlcan pe noii...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
„Când am ieșit de acolo...” Moment incredibil pentru unul dintre cei mai iubiți artiști în România
„Când am ieșit de acolo...” Moment incredibil pentru unul dintre cei mai iubiți artiști în România AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Andreea Marin, mesaj surprinzător despre schimbările din viața ei: „O vară cum n-a mai fost în viața mea se încheie”
Andreea Marin, mesaj surprinzător despre schimbările din viața ei: „O vară cum n-a mai fost în viața mea se... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
La ora 04:50, toată lumea s-a oprit. La 05:00, o țară întreagă a început să conducă pe contrasens
La ora 04:50, toată lumea s-a oprit. La 05:00, o țară întreagă a început să conducă pe contrasens Antena3.ro
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul useit
Alexandru Rogobete anunţă o majoritate PSD-UDMR, minorități și neafiliați: „Fără USR e bine!”
Alexandru Rogobete anunţă o majoritate PSD-UDMR, minorități și neafiliați: „Fără USR e bine!” BZI
Cine sunt „stăpânii” contractelor de înarmare de 7,3 miliarde de euro, bani pe care România i-a împrumutat de la UE
Cine sunt „stăpânii” contractelor de înarmare de 7,3 miliarde de euro, bani pe care România i-a împrumutat... Jurnalul
Ce școală exclusivistă au ales Harry și Meghan pentru Archie și Lilibet? Costă zeci de mii de euro!
Ce școală exclusivistă au ales Harry și Meghan pentru Archie și Lilibet? Costă zeci de mii de euro! Kudika
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele Redactia.ro
A riscat ultimii 2.000 de dolari şi a dat lovitura. Afacerea care promite Generaţiei Z venituri mari, fără şef
A riscat ultimii 2.000 de dolari şi a dat lovitura. Afacerea care promite Generaţiei Z venituri mari, fără şef Observator
Chist ovarian sau endometriom? Care este diferența și cum pot afecta fertilitatea
Chist ovarian sau endometriom? Care este diferența și cum pot afecta fertilitatea MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ce să faci când copilul este exclus dintr-un grup de prieteni
Ce să faci când copilul este exclus dintr-un grup de prieteni DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x