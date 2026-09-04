Începe Insula Iubirii 2026. Cine sunt cuplurile care își testează relația în sezonul 10 și ce ispite intră în joc

Insula Iubirii, sezonul 10, începe pe 4 septembrie la Antena 1. Află programul TV și cine sunt cele cinci cupluri care își testează iubirea în Thailanda.

Unul dintre cele mai așteptate show-uri de la Antena 1 revine în atenția publicului. „Insula Iubirii” începe astăzi, 4 septembrie, iar sezonul 10 promite povești de iubire intense, emoții puternice și momente care vor ține telespectatorii cu sufletul la gură.

Cine sunt cuplurile care își testează relația în sezonul 10 și ce ispite intră în joc

Cinci cupluri au acceptat provocarea și au plecat în Thailanda pentru a afla dacă relațiile lor pot rezista în fața ispitelor și a tentațiilor.

Programul TV Antena 1 le oferă telespectatorilor toate informațiile despre difuzarea celui mai exploziv show al momentului. Insula Iubirii poate fi urmărită în fiecare vineri și sâmbătă, începând din 4 septembrie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Așadar, testul suprem al iubirii începe chiar astăzi.

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Prințul Marco și Bianca

Primul cuplu care acceptă provocarea sezonului 10 este format din Prințul Marco Dăscliuc și Bianca Ghiurcă, în vârstă de 33, respectiv 27 de ani. Cei doi vin din Italia și au împreună o poveste de iubire de zece ani, dintre care trei ani de căsnicie.

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S-au cunoscut în Italia și au decis să-și construiască împreună un viitor. Amândoi sunt antreprenori și dețin un local de succes. Participarea la „Insula Iubirii” vine pe fondul unor probleme legate de gelozie și încredere. Bianca își dorește să știe totul, în timp ce Marco simte nevoia de mai multă libertate și vrea să demonstreze că într-o relație trebuie să existe încredere.

Remi și Bianca

Remi Dobre și Bianca Iotu, în vârstă de 24, respectiv 36 de ani, formează cel de-al doilea cuplu al sezonului. Cei doi sunt împreună de trei ani, iar diferența de vârstă nu i-a împiedicat să-și construiască o relație solidă.

Bianca este instructor de Pilates și are propriul studio, în timp ce Remi este creator de conținut. Cei doi s-au cunoscut prin fratele Biancăi, care era prieten cu Remi, în timpul unui festival desfășurat în străinătate.

Bianca a ales să-și schimbe viața și să vină în România, atât pentru pasiunea sa, cât și pentru relația cu Remi. Acum, cei doi speră să afle cum își pot îmbunătăți relația. Ea își dorește mai multă comunicare, iar el este pregătit să facă acest pas.

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Nattasha și Lorenzo

Nattasha Black și Laurențiu Bălăucă, cunoscut drept Lorenzo, formează cel de-al treilea cuplu care își testează relația în Thailanda. Cei doi sunt stabiliți în Marea Britanie și au 31 de ani.

Sunt împreună de un an și șapte luni. Nattasha este o femeie dominatoare, în timp ce Lorenzo este excavatorist și creator de conținut. De când au început relația, cei doi au petrecut foarte mult timp împreună, iar acum vor fi puși în situația de a trăi separat și de a face față tentațiilor.

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Ionuț și Claudia

Ionuț Mocăniță și Claudia Ion, în vârstă de 28, respectiv 25 de ani, formează cel de-al patrulea cuplu al sezonului 10. Cei doi sunt împreună de aproape trei ani și consideră că participarea la „Insula Iubirii” este ocazia perfectă pentru a afla dacă sunt pregătiți să facă următorul pas în relație.

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Ionuț este hairstylist, iar Claudia lucrează în domeniul beauty, fiind nail artist. Cei doi vor să descopere cât de puternică este relația lor atunci când sunt puși în fața celor mai mari tentații.

Marcel și Armina

Lista cuplurilor este completată de Marcel Andrei și Armina, care revin la „Insula Iubirii” cu o poveste cu totul specială. De această dată, Marcel participă alături de soția sa.

Cei doi sunt împreună de trei ani, iar în urmă cu doi ani au decis să-și unească destinele. Locuiesc în Tenerife, unde Armina este recepționeră la un hotel, iar Marcel este chelner și promoter imobiliar.

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El are 37 de ani, iar ea 27. Cei doi s-au cunoscut online, înainte ca Marcel să participe la show, și s-au întâlnit pentru prima dată după revenirea lui din Thailanda. Acum, soții vor să demonstreze că formează un cuplu stabil și că iubirea lor nu lasă loc infidelităților.

Sezonul 10 al „Insula Iubirii” începe astăzi, 4 septembrie, la Antena 1. Telespectatorii pot urmări show-ul în fiecare vineri și sâmbătă, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Cine sunt ispitele feminine de la Insula Iubirii, sezonul 10

Sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii a început la Antena 1, iar noile ispite sunt pregătite să le pună la încercare relațiile concurenților. Printre primele femei care au acceptat provocarea se numără Frankie, Andreea și Sandra, fiecare cu o poveste și o personalitate aparte.

Dacă vrei să afli programul TV Antena 1 și când poți urmări cele mai noi ediții din Insula Iubirii, emisiunea este difuzată în fiecare vineri și sâmbătă, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Poți, de asemenea, să vizualizezi programul TV pentru Insula Iubirii și să afli când sunt programate următoarele ediții.

Frankie

Frankie, pe numele său Cristina Belu, are 35 de ani și este artist vizual. Își îmbină pasiunea pentru tatuaje cu cea pentru sculptură, zugrăvit, pictură și alte forme de artă. Este o femeie cu o personalitate puternică, care nu trece ușor neobservată și care știe foarte bine ce își dorește atât de la viață, cât și de la omul de lângă ea.

Andreea

Andreea Homescu are 28 de ani și a fost asistentă medicală, însă a cochetat și cu domeniul creării de conținut. Ajunsă în Thailanda, Andreea a recunoscut că este emoționată, însă abia așteaptă să descopere experiența pe care i-o oferă sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii.

Sandra

Sandra are 33 de ani și este antreprenor în domeniul resurselor umane. Își dorește să-i cucerească pe concurenți prin naturalețe și sinceritate și privește experiența din Thailanda ca pe o oportunitate de a-și descoperi și mai bine propria putere interioară.

Primele ispite feminine sunt pregătite să intre în joc, iar telespectatorii pot descoperi poveștile lor în noile ediții Insula Iubirii, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

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Patru noi ispite feminine sunt pregătite să intre în aventura „Insula Iubirii” și să aducă un plus de energie, emoție și, de ce nu, tentație în Thailanda. Printre ele se află și o figură deja cunoscută publicului, care revine în emisiune după ce anul trecut a reușit să cucerească telespectatorii.

Andrușca

Andrușca, pe numele ei Andreea Aurică, are 27 de ani și este hairstylist. Cunoscută de anul trecut, iubită de public și apreciată pentru naturalețea sa, Andreea revine în emisiune pregătită să trăiască din nou experiența la intensitate maximă. Fire deschisă și carismatică, aceasta promite să fie una dintre prezențele care vor atrage atenția.

Daniela

Daniela Pană are 30 de ani și este manager de marketing. La prima vedere, este genul de persoană care știe să creeze o atmosferă bună oriunde s-ar afla.

Nu și-a făcut așteptări foarte mari înainte de această experiență, însă este convinsă că momentele trăite aici vor rămâne printre cele pe care le va păstra în amintire peste ani. Daniela este hotărâtă să se bucure de fiecare clipă și să trăiască aventura la cote înalte.

Florina

Florina Carafă lucrează în domeniul IT, fiind Automation Developer. Dincolo de zona profesională, Florina este pregătită să lase rutina deoparte și să se bucure de experiența din Thailanda, unde poate deveni una dintre ispitele care vor pune la încercare relațiile concurenților.

Larisa

Larisa Spătaru are 28 de ani și este stabilită în Italia, unde lucrează ca designer vestimentar. A absolvit cursuri de specialitate acolo și știe să surprindă prin fiecare apariție. Cu un stil atent construit și o personalitate care nu trece ușor neobservată, Larisa este pregătită să intre în joc și să vadă unde o va purta această experiență.

Citește și: E vremea pentru patru noi ispite feminine: Andrușca, Daniela, Florina și Larisa, în sezonul X, Insula Iubirii

Gabriella

O româncă stabilită în Spania a devenit cunoscută odată cu ediția spaniolă a emisiunii „Insula Iubirii”, după ce a fost implicată în povestea celui mai cunoscut concurent al sezonului, Montoya. Cei care nu o știau au descoperit-o și au apreciat-o, iar acum este vremea ca ea să apară și în ediția românească a show-ului.

Este vorba despre Gabriella Barbu, ispita lui Montoya. Are 28 de ani și este creator de conținut. Gabriella surprinde încă de la prima apariție prin frumusețea sa, însă reușește să cucerească și prin felul de a fi, naturalețea și energia pozitivă pe care o transmite celor din jur. Experiența din Spania i-a adus notorietate, iar acum este pregătită pentru o nouă provocare.

Oana

Oana Rusu are 30 de ani și este pasionată de make-up. A urmat cursuri și este acreditată în acest domeniu, iar participarea la „Insula Iubirii” reprezintă pentru ea o experiență complet nouă. Oana este de părere că oamenii pe care îi întâlnești și conexiunile pe care le creezi pot schimba perspectiva asupra vieții, motiv pentru care este pregătită să se bucure din plin de această aventură.

Rebecca

Cea mai tânără apariție din sezon este Rebecca Toma, care are doar 24 de ani. Este cunoscută în mediul online, unde activează ca creator de conținut și se bucură de aprecierea urmăritorilor. Rebecca nu este străină de lumea televiziunii, întrucât a mai participat și la alte show-uri TV, însă consideră că această experiență este cea de care avea nevoie pentru a se descoperi și pentru a se schimba cu adevărat.

Astfel, lista ispitelor feminine de la „Insula Iubirii” este completă, iar noile apariții sunt pregătite să aducă emoție, energie și, mai ales, tentații pe insulă.

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Cine sunt ispitele masculine de la Insula Iubirii, sezonul 10

Show-ul care a demonstrat că relațiile pot fi puse la grea încercare chiar și în cele mai frumoase condiții revine în această seară la Antena 1. „Insula Iubirii” își deschide din nou porțile pentru concurenții care au venit să își testeze relațiile, dar și pentru ispitele pregătite să le dea emoții și să le provoace sentimentele.

Printre noile ispite masculine se numără și trei bărbați care promit să atragă atenția încă de la primele apariții.

Narcis

Narcis Bujor are 33 de ani și este ușor de recunoscut datorită tatuajelor și staturii sale impunătoare. Nu este la prima experiență în acest show, întrucât a participat și în sezonul 9. Acum, Narcis este pregătit pentru o nouă aventură, despre care spune că ar putea schimba lucrurile și îi va oferi ocazia să descopere noi laturi ale personalității sale.

Vlad

Vlad Calomfir, cunoscut publicului drept DJ CalVee, are 32 de ani. Meseria l-a purtat mereu în mijlocul oamenilor și, implicit, în preajma femeilor. Dacă este obișnuit să creeze atmosferă și să cucerească prin muzică, participarea la „Insula Iubirii” reprezintă pentru el o provocare diferită. Vlad speră ca această experiență să îl ajute să se redescopere. Iar atunci când pune muzica, știe deja cum să aducă buna dispoziție celor din jur.

Alberto

Alberto Grecu are 26 de ani, este antreprenor și creator de conținut. Cunoscut în mediul online, unde primește numeroase complimente din partea urmăritoarelor sale, Alberto recunoaște că a urmărit emisiunea și în trecut și este curios să vadă cum va fi să trăiască experiența pe propria piele. Nu și-a făcut un plan înainte de a veni pe insulă, însă este convins că aventura va fi una de neuitat.

În această seară începe „Insula Iubirii”, iar telespectatorii pot descoperi noile cupluri, ispitele și primele momente care pot schimba destine. Emisiunea poate fi urmărită la Antena 1, iar episoadele sunt disponibile și pe AntenaPLAY.

Pentru cei care vor să afle din timp ce se vede la televizor, programul TV Antena 1 poate fi consultat pentru toate producțiile.

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George Jaguarul

George Ivănescu are 35 de ani, este antreprenor și este deja cunoscut de fanii show-ului drept... Jaguarul! Cu experiența unui sezon anterior în spate, George revine pe insulă pregătit să își facă din nou simțită prezența. Este gata să le spună, încă o dată, „Ciao, Bambolina!” celor care îl vor convinge că merită atenția lui. Carisma și siguranța de sine sunt două dintre atuurile pe care se bazează în această nouă aventură.

Iulian

Din Italia, la 31 de ani, vine Iulian Bogdan, care lucrează ca funcționar la căile ferate. Iulian recunoaște că, uneori, poate fi mai retras și preferă să observe înainte de a acționa, însă știe că are suficiente atuuri pentru a atrage atenția reprezentantelor sexului feminin. Experiența de la „Insula Iubirii” este pentru el o ocazie de a ieși din zona de confort și de a se bucura de fiecare moment.

Daniel

Daniel Chiorean are 35 de ani, este model și online fitness coach. Nativ în zodia Capricorn, Daniel se poate lăuda cu o formă fizică de invidiat, iar numeroasele tatuaje sunt, cu siguranță, printre primele detalii care atrag privirile celor din jur. Vine sigur pe el în această experiență și își dorește să fie descoperit exact așa cum este, dincolo de imaginea pe care o afișează.

Eduard

Eduard Vlădescu este pilot, are 33 de ani și este nativ în zodia Vărsător. Sigur pe el și deschis să împărtășească experiențele care l-au format, Eduard își dorește să fie cât mai transparent și să le ofere tuturor șansa de a-l cunoaște cu adevărat. A vizitat numeroase țări, însă știe că Thailanda îi poate oferi aventuri pe care nu le-a mai trăit până acum. Pentru el, „Insula Iubirii” este mai mult decât o simplă vacanță: este o experiență care îl poate surprinde la fiecare pas.

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Cătălin

Cătălin Brînză are 36 de ani, este director de retail al unui brand românesc în Marea Britanie și este nativ în zodia Balanță. Deja cunoscut de fanii emisiunii datorită participării de anul trecut și calităților pe care le-a demonstrat atunci, Cătălin revine în show pregătit pentru o nouă aventură. Experiența de până acum i-a arătat că viața pe insulă poate aduce situații neașteptate, iar acum este gata să se bucure de noi trăiri și momente de neuitat.

Dima

La 33 de ani, Dima Roșca are o carieră impresionantă în lumea sportului. Este campion mondial în domeniul său, iar în prezent este fondatorul unei academii de pole dance. Pasionat de ceea ce face și obișnuit să își depășească limitele, Dima vine în „Insula Iubirii” convins că acesta este momentul perfect pentru o nouă provocare. Cu o personalitate puternică și multă încredere în propriile calități, el este pregătit să descopere ce îi rezervă aventura din Thailanda.

Mirel

Cel care completează lista ispitelor masculine din sezonul X este Mirel Gheorghe, cel mai tânăr participant, în vârstă de doar 25 de ani. Antreprenor în mai multe domenii de activitate, Mirel este genul de persoană care reușește să atragă atenția prin energia și optimismul său. Are un zâmbet molipsitor, aduce mereu buna dispoziție în jurul său și este convins că acest sezon va fi experiența perfectă pentru el.

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Cu personalități diferite, povești de viață interesante și multă încredere în propriile atuuri, noile ispite masculine sunt pregătite să intre în joc și să vadă dacă pot schimba destine pe insulă. Pentru concurenți, aventura abia începe, iar fiecare întâlnire poate deveni o adevărată provocare pentru relațiile lor.