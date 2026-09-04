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Insula Iubirii, 4 septembrie 2026. Bianca, uimită după transformarea Prințului Marco. Cu greu l-a recunoscut: „Era altă persoană”

Prințul Marco și Bianca Ghiurcă își testează iubirea la Insula Iubirii. Gelozia Biancăi și transformarea lui Marco le pun relația la încercare.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Vineri, 04 Septembrie 2026, 20:40 | Actualizat Vineri, 04 Septembrie 2026, 20:46
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Insula Iubirii, 4 septembrie 2026. Bianca, uimită după transformarea Prințului Marco. Cu greu l-a recunoscut: „Era altă persoană” | Antena 1
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„Insula Iubirii”, sezonul 10, este aici! Noi provocări, temeri și ispite sunt pregătite să testeze relațiile concurenților, iar cuplurile au acceptat să își învingă fricile și să își pună iubirea la încercare într-un test cum nu s-a mai văzut.

Bianca, uimită după transformarea Prințului Marco

Prințul Marco Dascliuc și Bianca Ghiurcă sunt printre primele cupluri care au acceptat provocarea. El are 33 de ani, ea 27, iar cei doi vin din Iași și au o poveste de iubire care durează de zece ani. Sunt căsătoriți de trei ani, iar acum au decis să își ducă relația la următorul nivel și să vadă dacă sentimentele lor pot rezista tentațiilor din Thailanda.

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Dar ce i-a determinat să accepte această experiență? Gelozia Biancăi pare să fi fost unul dintre motivele care i-au împins spre testul suprem. Partenera Prințului Marco a recunoscut că este o persoană extrem de geloasă și posesivă. Mai mult, transformarea fizică a soțului ei a venit cu noi provocări în relația lor.

Prințul Marco a participat la castingul pentru sezonul 9, în noiembrie 2024, perioadă în care recunoștea că avea câteva kilograme în plus. Între timp, acesta a slăbit considerabil, iar schimbarea nu a trecut neobservată de Bianca.

Cum a reacționat Bianca după ce Prințul Marco a slăbit

„Eu sunt o persoană foarte geloasă”, spunea Bianca în timpul filmărilor pentru castingul sezonului 9. Gelozia ei ar fi mers până într-acolo încât clientele cafenelei pe care cei doi o dețin ar fi ajuns să fie îndepărtate.

„Acum avem altă problemă. Nu pot să merg nici la o cină”, mărturisea Marco.

La rândul ei, Bianca recunoștea că transformarea soțului său a făcut-o să fie și mai geloasă: „E prea frumos. Am devenit și mai geloasă decât înainte. Nivelul geloziei s-a ridicat”.

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Deși schimbarea fizică a partenerului său a fost o surpriză plăcută pentru Bianca, aceasta a venit la pachet și cu noi temeri. Rămâne de văzut dacă cei doi vor reuși să își depășească problemele și să treacă împreună peste provocările de pe „Insula Iubirii”.

Când se difuzează „Insula Iubirii” la Antena 1

Telespectatorii pot urmări noul sezon al emisiunii „Insula Iubirii” la Antena 1, conform programului TV al postului. Episoadele și momentele importante din emisiune sunt disponibile și pe AntenaPLAY, pentru cei care vor să urmărească povestea cuplurilor și evoluția ispitelor din Thailanda.

De la ora 20:30, focul arde puternic la marea premieră Insula Iubirii, sezonul X, la Antena 1 și pe AntenaPLAY...
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