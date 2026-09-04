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Insula Iubirii, 4 septembrie 2026. Ce i-a ascuns Marcel Arminei înainte să devină ispită. Secretul a ieșit abia acum la iveală

Marcel Andrei și Armina revin la „Insula Iubirii”, de această dată ca soț și soție. Ce limite a impus Armina și ce nu i-a plăcut la Marcel în emisiune.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Vineri, 04 Septembrie 2026, 21:35 | Actualizat Vineri, 04 Septembrie 2026, 21:44
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Insula Iubirii, 4 septembrie 2026. Ce i-a ascuns Marcel Arminei înainte să devină ispită. Secretul a ieșit abia acum la iveală | Antena 1
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Lista cuplurilor care își testează relația în Thailanda este completată de Marcel Andrei și Armina, care revin la „Insula Iubirii” cu o poveste cu totul specială. Dacă în trecut Marcel a participat la emisiune în calitate de ispită, de această dată acesta revine în show alături de femeia care i-a devenit soție.

Ce i-a ascuns Marcel Arminei înainte să devină ispită

Marcel are 37 de ani, iar Armina 27. Cei doi sunt împreună de trei ani, iar în urmă cu doi ani au decis să își unească destinele. În prezent, locuiesc în Tenerife, unde Armina lucrează ca recepționeră la un hotel, iar Marcel este chelner și promoter imobiliar.

Marcel și Armina s-au cunoscut online

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Povestea lor a început în mediul online, înainte ca Marcel să plece în Thailanda pentru participarea sa la „Insula Iubirii”. Cei doi au început să vorbească cu aproximativ două luni înainte ca Marcel să plece la filmări, însă s-au întâlnit pentru prima dată abia după revenirea lui din Thailanda.

După încheierea filmărilor, Marcel și Armina și-au reluat legătura, iar relația lor a evoluat rapid. La doar un an după ce s-au cunoscut, cei doi au decis să se căsătorească.

Armina recunoaște că, în mare parte, Marcel și-a dorit să participe la „Insula Iubirii” tocmai pentru a-și demonstra loialitatea și pentru a-i arăta că relația lor poate rezista tentațiilor.

„Nesiguranța mea provine din trecutul lui. Sunt curioasă cum gestionează situația când e înconjurat de femei, având în vedere că e căsătorit”, a spus Armina.

La rândul său, Marcel a vorbit despre decizia de a-și întemeia o familie.

„Ne-am căsătorit la un an după ce ne-am cunoscut. Când ai găsit persoana care este ceea ce trebuie, nu trebuie să stai mult să te gândești și acționezi. Anul ăsta am și plănuit în luna decembrie și nunta. Am făcut căsătoria civilă și acum vrem să o facem pe cea religioasă”, a povestit Marcel.

Ce nu i-a plăcut Arminei la Marcel în emisiune

Armina a recunoscut că a avut parte de un adevărat șoc atunci când l-a văzut pe Marcel în emisiune, însă spune că acesta a rămas același om pe care îl cunoștea.

„Marcel a rămas așa cum l-am cunoscut eu. Succesul nu l-a schimbat. A fost un șoc la început”, a spus Armina.

Întrebată ce nu i-a plăcut la comportamentul soțului său în emisiune, aceasta nu s-a ferit să răspundă.

„Nu mi-a plăcut că a băut mult alcool. Dansurile pe care le-a făcut”, a mărturisit Armina.

Nici ceea ce i-a povestit Marcel după întoarcerea din Thailanda nu a fost pe placul soției sale.

„A ascuns lucrurile astea, cu plânsete, cu dramele. Știe că eu nu agreez așa ceva. A dramatizat prea mult și se vedea cu ochiul liber că nu era cazul”, a declarat Armina în cadrul interviurilor.

Cele trei limite impuse de Armina

Pentru a evita orice situație care ar putea depăși limitele stabilite în relația lor, Armina și-a exprimat foarte clar așteptările. Soția lui Marcel a stabilit trei lucruri pe care nu le acceptă în timpul experienței din Thailanda: relațiile intime, săruturile și atingerile intime.

Acum, Marcel va trebui să demonstreze că este pregătit să își respecte promisiunile și că relația construită alături de Armina este mai puternică decât tentațiile din jurul său.

Cei doi pot fi urmăriți în noul sezon „Insula Iubirii”, difuzat la Antena 1. Pentru informații despre orele la care sunt programate edițiile emisiunii, telespectatorii pot consulta programul TV Antena 1, iar episoadele și momentele importante pot fi urmărite și pe AntenaPLAY.

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