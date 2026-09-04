Ce și-au spus cuplurile de la „Insula Iubirii” înainte de despărțire. Marcel a plâns, iar Remi și Lorenzo au făcut dezvăluiri emoționante.

Insula Iubirii, 4 septembrie 2026. Lacrimi și promisiuni înainte de despărțire! Ce au avut de spus concurenții în ultimele clipe | Antena 1

Ce și-au spus cuplurile de la „Insula Iubirii” în momentul despărțirii

Despărțirea cuplurilor a fost unul dintre cele mai emoționante momente de la „Insula Iubirii”. După zile întregi petrecute separat, concurenții au fost nevoiți să își ia din nou rămas-bun, înainte ca fiecare să își continue experiența pe un drum diferit. Emoțiile au fost puternice, iar unele dintre declarațiile făcute în ultimele clipe împreună i-au impresionat pe cei aflați în jur.

Printre cei care au avut parte de un moment intens s-au numărat Prințul Marco și Bianca. Înainte de despărțire, acesta i-a transmis partenerei sale un mesaj despre timpul petrecut împreună și despre anii pe care i-au construit ca și cuplu.

„Cel mai prețios lucru de pe pământ este timpul. Când am decis să petrec timpul vieții cu ea, am petrecut cei mai frumoși ani”, a spus Prințul Marco în momentul despărțirii.

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Armina, mesaj pentru Marcel înainte de despărțire

Și Armina și Marcel au avut parte de o despărțire încărcată de emoție. Armina i-a reamintit soțului său lucrurile despre care au discutat înainte de plecarea în Thailanda și i-a transmis să nu uite limitele stabilite între ei.

„Eu sunt cum sunt eu. Mă cunoști destul de bine. Tu să vezi cu distracția ce faci pe acolo. Și vezi cu influența și ce am mai vorbit noi acasă”, i-a spus Armina lui Marcel.

Marcel s-a emoționat vizibil și a început să plângă. Fosta ispită de la „Insula Iubirii” nu și-a mai ascuns sentimentele și a avut o reacție sinceră în fața soției sale. Momentul a arătat cât de puternică a fost încărcătura emoțională a despărțirii.

Bianca și Remi, momente emoționante

Nici Bianca și Remi nu au trecut cu ușurință peste momentul separării. Bianca a încercat să își încurajeze partenerul și să îi transmită că despărțirea nu va dura la nesfârșit.

„O să treacă repede”, i-a spus Bianca lui Remi.

La rândul său, Remi i-a făcut o promisiune partenerei sale înainte de a-și lua rămas-bun.

„N-ar trebui să ne dăm înapoi. O facem real, sincer și până la final”, i-a promis Remi.

Pentru Lorenzo, despărțirea a fost, de asemenea, un moment greu de gestionat. Acesta a recunoscut că plecarea de lângă parteneră i-a provocat o puternică reacție emoțională.

„Am rămas cu o traumă când ne-au zis că e fiecare pe drumul lui”, a declarat Lorenzo.

În cele din urmă, fetele au rămas pe plajă, în timp ce băieții au fost nevoiți să se despartă de ele și să plece. Lacrimile, promisiunile și cuvintele spuse în ultimele clipe au transformat despărțirea într-unul dintre cele mai intense momente ale experienței din Thailanda.

Ce au făcut concurenții după ce au fost separați

După separare, concurenții au mers în cele două vile, unde și-au ales camerele în care urmau să locuiască pe parcursul experienței. Așa cum i-a promis Arminei înainte de despărțire, Marcel a fost atent la fiecare decizie pe care a luat-o și a încercat să respecte limitele stabilite împreună.

Fosta ispită de la „Insula Iubirii” și-a făcut un duș, s-a miruit și s-a pregătit pentru prima noapte petrecută departe de soția sa. În ciuda agitației și a emoțiilor provocate de separare, Marcel a încercat să își păstreze calmul și să se țină de promisiunile făcute Arminei.

De cealaltă parte, Armina a avut parte de o surpriză emoționantă. În bagajul său a găsit un mesaj lăsat de Marcel înainte ca acesta să plece în Thailanda. Gestul soțului său a făcut-o să se gândească și mai mult la relația lor și la promisiunile pe care și le-au făcut înainte de această experiență.

Telespectatorii pot urmări în continuare povestea concurenților la Antena 1, iar pentru orele de difuzare ale emisiunilor pot consulta programul TV Antena 1. Episoadele și momentele importante din „Insula Iubirii” pot fi urmărite și pe AntenaPLAY.