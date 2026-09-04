Insula Iubirii, 4 septembrie 2026. Lorenzo rupe tăcerea despre iubita lui dominatoare. Ce bănuiește, de fapt: „Vreau să cred că..”

Nattasha Black și Lorenzo își testează relația la „Insula Iubirii”. Ce a spus Lorenzo despre meseria partenerei sale când a crezut că nu mai este filmat.

Nattasha Black și Laurențiu Bălăucă, cunoscut drept Lorenzo, formează cel de-al treilea cuplu care își testează relația în Thailanda. Cei doi, ambii în vârstă de 31 de ani, sunt stabiliți în Marea Britanie și formează un cuplu de un an și șapte luni. Acum, au acceptat provocarea de a participa la „Insula Iubirii” și sunt pregătiți să afle cât de puternică este, de fapt, relația lor.

Nattasha este o femeie dominatoare și practică o meserie mai puțin obișnuită, în timp ce Lorenzo este excavatorist și creator de conținut. De când și-au început relația, cei doi au petrecut foarte mult timp împreună, iar separarea din Thailanda îi va pune în fața unor situații complet noi.

Ce spune Lorenzo despre meseria partenerei sale

În fața camerelor de filmat, Lorenzo a mărturisit că îi acceptă alegerile partenerei sale și că încearcă să îi înțeleagă activitatea. Nattasha a explicat, la rândul ei, că și-a construit această carieră în timp și că a urmat cursuri înainte de a începe să practice.

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„Fiecare cu domeniul lui”, a spus Nattasha în timpul interviurilor.

„M-am înscris la școală, am făcut cursuri, am făcut orele, am și diploma. Când am terminat școala, am început să fac sesiuni”, a declarat aceasta.

Întrebat cum este să aibă o relație cu o femeie obișnuită să domine bărbații, Lorenzo a recunoscut că lucrurile nu i-au fost întotdeauna ușoare.

„Acum m-am acomodat. Dar înainte nu știam despre ce e vorba. Am încercat să o înțeleg, merg pe încredere”, a declarat Lorenzo în fața camerelor de filmat.

Ce a declarat Lorenzo atunci când s-au oprit filmările

Totuși, atunci când a crezut că filmările s-au oprit pentru o pauză, Lorenzo și-a exprimat mult mai sincer gândurile despre partenera sa.

„Ferească Dumnezeu. Ce plăcere au unii oameni, dar ce pot să fac. Eu nu o înțeleg pe ea, nu știu cum poate să facă chestia asta. Eu cred că ea acolo intră într-un rol, nu cred că e ea, habar nu am”, a spus Lorenzo, convins că nu mai este filmat.

Declarațiile sale ridică semne de întrebare cu privire la cât de bine cunoaște Lorenzo această latură a partenerei sale. Separarea din Thailanda și apariția ispitelor ar putea scoate la iveală lucruri pe care cei doi nu le-au discutat până acum.

Acum, relația dintre Nattasha Black și Lorenzo este pusă sub testul suprem, iar telespectatorii vor putea vedea dacă încrederea dintre cei doi va rezista până la final.

Pentru cei care vor să urmărească toate momentele din emisiune, programul TV Antena 1 poate fi consultat pentru a afla când sunt difuzate edițiile „Insula Iubirii”. Episoadele pot fi urmărite și pe AntenaPLAY, acolo unde telespectatorii pot revedea momentele importante din emisiune.