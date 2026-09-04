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Insula Iubirii, 4 septembrie 2026. Reacțiile concurenților la vederea ispitelor feminine: gesturile care au spus totul

Băieții de la „Insula Iubirii” au făcut cunoștință cu ispitele. Cine i-a impresionat și cum au reacționat Prințul Marco, Marcel și Ionuț.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Vineri, 04 Septembrie 2026, 23:55 | Actualizat Sambata, 05 Septembrie 2026, 00:05
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Insula Iubirii, 4 septembrie 2026. Reacțiile concurenților la vederea ispitelor feminine: gesturile care au spus totul | Antena 1
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Băieții au venit la întâlnirea cu ispitele pregătiți să descopere femeile alături de care urmează să își petreacă timpul în Thailanda. Emoțiile au fost puternice, iar unii dintre concurenți au încercat să își ascundă reacțiile chiar și în cele mai importante momente.

Reacțiile concurenților la vederea ispitelor

Marcel, Prințul Marco și Ionu au ales să poarte ochelari de soare la întâlnirea cu ispitele. Gestul nu a trecut neobservat, mai ales că Prințul Marco a dezvăluit motivul pentru care a recurs la acest truc. Acesta i-a mărturisit lui Radu că a ales să poarte ochelari de soare pentru ca Bianca să nu poată vedea cu ușurință la ce ispită se uită.

Prințul Marco a încercat să trateze situația cu umor, însă întâlnirea cu femeile care urmează să le testeze relațiile i-a pus rapid pe concurenți într-o situație complet nouă.

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Andrușca, prima ispită care a apărut în fața băieților

Prima ispită care și-a făcut apariția în fața concurenților a fost Andrușca, pe care telespectatorii au cunoscut-o și în sezonul anterior al emisiunii. Revenirea sa a stârnit reacții în rândul băieților, iar Prințul Marco a recunoscut că apariția ei a fost o surpriză pentru el.

„Am fost surprins, dar oarecum mă așteptam ca ea să se întoarcă în acest sezon”, a declarat Prințul Marco.

Andrușca a fost primită cu zâmbete și curiozitate de către concurenți, iar reîntâlnirea cu o ispită deja cunoscută a adus și mai multă tensiune în atmosfera din Thailanda.

Băieții și-au scos ochelarii pentru a vedea mai bine ispitele

Cea de-a doua ispită care a intrat în scenă a fost Andreea Homescu. De această dată, concurenții nu au mai vrut să piardă niciun detaliu și au renunțat rapid la ochelarii de soare pentru a o putea vedea mai bine.

Ispitele au continuat să se prezinte rând pe rând în fața băieților și să vorbească despre ele, dar și despre ceea ce își doresc de la această experiență. Fiecare apariție a venit cu noi reacții, iar gesturile concurenților au început să spună mai mult decât cuvintele.

Gabriella Barbu l-a impresionat pe Prințul Marco

Printre femeile care au reușit să atragă atenția s-a numărat și Gabriella Barbu. Creatorul de conținut, în vârstă de 28 de ani, a avut o apariție care nu a trecut neobservată.

Prințul Marco a recunoscut-o imediat pe Gabriella, aceasta fiind cunoscută pentru experiența sa din ediția din Spania a formatului „Insula Iubirii”, unde a fost ispită pentru Montoya.

Gabriella a surprins încă de la prima apariție prin frumusețea sa, dar și prin naturalețea și energia pozitivă pe care le transmite. Experiența sa din Spania i-a adus notorietate, iar acum este pregătită pentru o nouă provocare, de această dată în Thailanda.

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Întâlnirea cu ispitele este doar începutul unei experiențe care îi va pune pe concurenți în fața unor situații dificile. Rămâne de văzut dacă promisiunile făcute partenerelor înainte de plecare vor fi suficiente pentru a rezista tentațiilor și dacă reacțiile surprinse în primele momente vor anunța apropieri care vor schimba definitiv parcursul cuplurilor.

Insula Iubirii, 4 septembrie 2026. Lacrimi și promisiuni înainte de despărțire! Ce au avut de spus concurenții în ultime...
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