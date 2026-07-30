Insula Iubirii – Reuniuni: Cornel, din nou față în față cu ispita Maria! Cum a reacționat când a văzut-o și ce a făcut Iustina

Cornel a ajuns din nou față în față cu ispita Maria, în ediția din 30 iulie 2026 a emisiunii Insula Iubirii – Reuniuni. Camerele de filmat au surprins reacția avută de Iustina, la revederea

În ediția a doua a emisiunii Insula Iubirii – Reuniuni, difuzată în data de 30 iulie 2026, Cornel a ajuns din nou față în față cu ispita Maria! Descoperă ce reacție a avut Iustina, când a revăzut anumite imagini cu soțul ei, în ipostaze îndrăznețe. Descoperă ce detalii au ieșit la iveală, la doi ani după ce au fost în Thailanda.

Cornel, din nou față în față cu ispita Maria! Cum a reacționat când a văzut-o și ce a făcut Iustina, la Insula Iubirii – Reuniuni, ediția din 30 iulie 2026

În ediția din 30 iulie 2206, trei cupluri au venit la o ceremonie a focului intensă, alături de Radu Vâlcan, la Insula Iubirii – Reuniuni, printre acestea fiind și cuplul format din Iustina și Cornel. După ce concurentul a văzut imagini cenzurate cu Iustina dezlănțuită, în sezonul 8, iată că a venit și momentul ca tânăra să asiste la reîntâlnirea soțului său cu ispita Maria, dar și să vadă anumite imagini îndrăznețe cu el.

Maria a pășit încrezătoare la ceremonia focului și așa l-a revăzut pe Corny Horny. Zâmbitoare, bruneta l-a pupat pe Cornel și a recunoscut că îi e dor de Insula Iubirii.

„S-a distrat și el acolo, era ispitul nostru suprem”, a mărturisit ispita Maria.

„Te încearcă niște emoții, Iustina? De ce te uiți așa? A rămas ceva, o animozitate între voi?”,”, a fost replica lui Radu Vâlcan, fin observator al reacțiilor concurenților de la Insula Iubirii.

„Nu”, a fost răspunsul Iustinei.

„Mi se pare fun să fim aici, după doi ani”, au zis ispita Maria și Cornel, dar Radu Vâlcan a avut din nou o surpriză.

Au fost difuzate imagini îndrăznețe cu el la Insula Iubirii sezonul 8, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

„Ăla nu eram eu! Mă chinuiam să scap și nu reușeam să scap! Îmi place că alternam lucrurile. Eu nu îmi aduceam aminte lucrurile astea! Așa multe s-au întâmplat?!”, au fost reacțiile lui Cornel, atunci când a văzut imaginile îndrăznețe cu el.

„Minți și acuma, după doi ani?!”, a spus Iustina, când a revăzut anumite imagini și Cornel a negat că nu știa că erau camerele de filmat pe el.

Ulterior, alte imagini cu Iustina rănită au fost difuzate și concurenta din Thailanda cu greu a putut să le privească.

Emisiunea Insula Iubirii – Reuniuni poate fi urmărită oricând pe AntenaPLAY!