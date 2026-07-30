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Insula Iubirii – Reuniuni: Ispita Teo și Iustina s-au întâlnit din nou! Ce cadou plin de semnificație i-a adus și ce a zis Cornel

Ispita Teo și Iustina s-au revăzut, la Insula Iubirii – Reuniuni! Descoperă ce reacție a avut Cornel când a văzut ce cadou plin de semnificație a primit soția lui.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 30 Iulie 2026, 21:33 | Actualizat Joi, 30 Iulie 2026, 21:37
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Momente surprinzătoare au avut loc în ediția a doua a producției Insula Iubirii – Reuniuni, atunci când ispita Teo și Iustina s-au revăzut, la doi ani după ce s-a terminat sezonul 8 al show-ului din Thailanda. Ispita i-a adus și un cadou plin de semnificație. Descoperă în rândurile de mai jos ce reacție a avut Cornel atunci când a văzut darul, dar și ce a făcut când a revăzut momentele de apropiere dintre ispită și soția lui.

Ispita Teo și Iustina s-au întâlnit la Insula Iubirii – Reuniuni! Ce cadou plin de semnificație i-a adus ispita și cum a reacționat Cornel, când a văzut anumite imagini

În ediția 2 din show-ul Insula Iubirii – Reuniuni am avut ocazia să îi revedem la un bonfire extrem de interesant pe Iustina și pe Cornel. Cei doi au avut ocazia să dezvăluie cum arată viața lor în prezent și ce s-a întâmplat imediat după participarea lor la emisiunea Insula Iubirii. După Thailanda, cei doi s-au căsătorit și au devenit părinți, iar acum au doi copii.

Totuși, după momentele emoționante de la început, cu pozele de familie, au venit și momentele mai puțin plăcute, căci Radu Vâlcan le-a amintit celor doi concurenți cum a arătat viața lor în perioada petrecută în Thailanda, cu bune și cu rele.

Iustina a fost prima care a văzut imagini cu ea dezlănțuită și publicul și-a adus imediat aminte de replicile sale celebre, precum: „Fără mine ăsta ajunge boschetar”, „Își lasă Cornel investiția?”, „Lasă Cornel o sirenă pentru o balenă?! Poate sunt prea sirenă și pentru el”, „Cornel, uite ce femeie ai pierdut”, „Meritam mai mult, dar eu proastă”.

Totuși, aceasta nu a fost singura surpriză a ediției. După ce Cornel a ajuns față în față cu ispita Maria, cea care îl striga mereu „Corny Horny”, iată că a venit și momentul ca ea să îl revadă pe Teo.

Ispita și-a făcut apariția la ceremonia focului având asupra lui un cadou complet neașteptat, ce a luat prin surprindere nu doar pe Iustina, ci și pe Cornel: un buchet plin cu dulciuri și bomboane. Darul pregătit de ispita Teo a fost unul plin de semnificație și nu s-a ferit să recunoască acest lucru:

„Știam că îi plac dulciurile. Și în emisiune mi-a zis de multe ori bombonica, bombonel”, a mărturisit ispita Teo.

„O să le dăm Ivanei”, a intervenit imediat Cornel, făcând referire la fiica lui și a Iustinei.

Ulterior, Cornel a făcut fețe-fețe și a avut tot felul de reacții atunci când a văzut imagini cu Iustina dezlănțuită, dar și cu momentele de apropiere dintre ea și ispita Teo.

La final, cei doi soți s-au tachinat și concluzia a fost că „Una e Iustina Regina”.

colaj foto cu iustina, radu valcan, ispita teo si cornel luchian de la insula iubirii
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Insula Iubirii – Reuniuni: Cornel, din nou față în față cu ispita Maria! Cum a reacționat când a văzut-o și ce a făcut I...
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