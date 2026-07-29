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Îți mai aduci aminte de Nelu Curcă din îndrăgitul serial La Bloc? Mihai Coadă a revenit în online, după ce s-a retras în credință

Actorul care i-a dat viață personajului Nelu Curcă în celebrul serial „La Bloc” a revenit recent pe rețelelor de socializare, după o perioadă în care a ales să stea departe de lumina reflectoarelor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 29 Iulie 2026, 10:37 | Actualizat Miercuri, 29 Iulie 2026, 11:18
Îți mai aduci aminte de Nelu Curcă din îndrăgitul serial La Bloc? Mihai Coadă a revenit în online, după ce s-a retras în credință | Captură Facebook
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Serialul „La Bloc” rămâne pentru mulți români una dintre cele mai îndrăgite producții de comedie de la noi din țară, marcând o întreagă generație de telespectatori. Personajul Nelu Curcă, cu replicile și carisma sa, a fost extrem de apreciat, astfel că a rămas până azi în inimile publicului.

În ultimii ani, actorul Mihai Coadă s-a dedicat credinței, motiv pentru care aparițiile sale publice au fost tot mai rare. De curând, însă, acesta a revenit în mediul online, ceea ce a stârnit interesul celor care l-au îndrăgit.

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Ce mai face și cum arată astăzi Nelu Curcă din serialul „La Bloc”

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După o perioadă în care a stat departe de spațiul public, Mihai Coadă și-a făcut apariția în mediul online. Actorul a început să fie activ pe rețelele de socializare, acolo unde postează clipuri alături de prietenul său, actorul Tomi Cristin. Cei doi abordează momente pline de umor, într-un stil familiar celor care i-au urmărit de-a lungul timpului, potrivit Revista Viva.

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Revenirea lui Mihai Coadă în mediul online a fost primită cu entuziasm de admiratori. Personajul interpretat de acesta în serialul „La Bloc” rămâne unul dintre cele mai cunoscute, iar faptul că actorul poate fi urmărit din nou în astfel de materiale a trezit nostalgia fanilor.

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Mihai Coadă s-a refugiat în credință

Despre Mihai Coadă s-a spus că ar fi abandonat definitiv cariera artistică pentru a urma calea monahală. Actorul a lămurit aceste zvonuri și a explicat că, deși credința ocupă acum un loc important în viața sa, nu a devenit niciodată călugăr.

Apropierea de spiritualitate a venit într-o perioadă în care simțea nevoia să își regăsească echilibrul în viața sa, potrivit mărturisirilor sale, citate de Revista Viva.

De-a lungul timpului, a petrecut mult timp în biserici și mănăstiri, iar această experiență l-a ajutat să adopte o altă perspectivă.

Mihai Coadă a vorbit sincer într-un podcast despre una dintre cele mai grele perioade din viața sa. Actorul a mărturisit că o greșeală făcută în primul mariaj l-a marcat profund și l-a determinat să își regândească viața. Atunci, a început și apropierea sa de credință, pe care o consideră un sprijin esențial în procesul de schimbare.

„Am căzut într-un păcat greu, adulterul. Eu am greșit și poate că i-am nenorocit viața. De multe ori cazi, dar prin spovedanie reușești să treci peste ele. Am stat singur trei ani, nu știam ce să fac. Voiam să mă călugăresc, îmi venea să-mi las meseria”, a mărturisit acesta, citat de sursa menționată mai sus.

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Deși, atunci, lua în calcul inclusiv renunțarea la actorie și alegerea unei vieți monahale, nu s-a întâmplat așa. După câțiva ani, Mihai Coadă și-a refăcut viața alături de femeia care i-a devenit soție, iar astăzi declară că și-a găsit liniștea în familie și în credință, mai notează Revista Viva.

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