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Prima ispită care a încins Insula Iubirii, schimbare spectaculoasă după 11 ani. Cum arată acum și cu cine formează un cuplu

Bianca Roman, prima ispită feminină de la Insula Iubirii, s-a schimbat complet de la debutul din 2015. Află cum arată în 2026, cu ce se ocupă și cine este bărbatul care i-a cucerit inima.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 29 Iulie 2026, 18:41 | Actualizat Miercuri, 29 Iulie 2026, 18:42
Prima ispită care a încins Insula Iubirii, schimbare spectaculoasă după 11 ani. Cum arată acum și cu cine formează un cuplu | Antena 1/AI
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Insula Iubirii rămâne unul dintre cele mai urmărite reality show-uri din România, iar de-a lungul anilor milioane de telespectatori au urmărit poveștile concurenților și ale ispitelor care au încercat să le testeze relațiile. Odată cu apropierea unui nou sezon, mulți își amintesc de primele ediții ale emisiunii și de persoanele care au făcut istorie în show.

Prima ispită care a încins Insula Iubirii, schimbare spectaculoasă după 11 ani

Puțini își mai aduc aminte că Bianca Roman a fost prima ispită feminină care a acceptat provocarea de a intra în acest rol. În 2015, bruneta a atras toate privirile și a devenit una dintre cele mai comentate prezențe ale primului sezon, reușind să îi pună în dificultate pe concurenții veniți în Thailanda pentru a-și testa relațiile.

La mai bine de un deceniu de la debutul în emisiune, Bianca Roman este complet schimbată. Deși a trecut prin numeroase transformări de imagine, aceasta continuă să impresioneze prin silueta sa și prin aparițiile atent puse la punct. Astăzi afișează un look elegant, cu părul blond și un stil vestimentar sofisticat, iar fotografiile publicate pe rețelele sociale sunt apreciate de mii de urmăritori.

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Viața ei s-a schimbat considerabil și pe plan personal. La doi ani după participarea la Insula Iubirii, Bianca a devenit mamă, însă relația cu tatăl copilului s-a încheiat între timp. În prezent, vedeta pare să fi găsit din nou echilibrul și trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Marian Răducan, artist cunoscut pentru prestațiile sale la evenimente private.

Cum arată acum și cu cine formează un cuplu

Din punct de vedere profesional, Bianca este activă în mediul online și în zona de business, promovând diverse proiecte și colaborări. Fosta ispită este prezentă constant pe rețelele sociale, unde împărtășește cu urmăritorii imagini din viața de zi cu zi, călătorii și momente petrecute alături de familie și de partenerul său.

Recent, Bianca Roman a făcut o declarație de dragoste emoționantă pentru Marian Răducan, demonstrând că relația lor este una extrem de solidă.

„Îl vedeți? Este omul meu. Din 8 miliarde de oameni pe planetă, el e omul meu. Îl iubesc și îl respect pentru tot ce înseamnă el ca iubit, ca tată, ca artist și, mai ales, ca om! Nimeni nu e perfect, nici măcar eu, însă el se apropie de perfecțiune prin calitățile pe care le are și felul lui de a mă iubi și respecta. Nu l-aș schimba vreodată în viața asta cu nimeni, pentru nimic în lume!”, a scris Bianca Roman pe rețelele sociale.

Deși au trecut mulți ani de la primul sezon Insula Iubirii, Bianca Roman continuă să fie una dintre cele mai cunoscute foste ispite ale emisiunii. Transformarea sa spectaculoasă, activitatea profesională și povestea de iubire pe care o trăiește în prezent o mențin în atenția publicului, iar fanii sunt curioși să afle fiecare noutate din viața sa.

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