Călin Donca a dezvăluit cât costă un litru de ulei de floarea soarelui la el în magazin.

Prețul unui litru de ulei de floarea soarelui în magazinul lui Călin Donca din Piața Victoriei: „Cadoul meu pentru bucureșteni” | Captură Instagram

Afaceristul brașovean Călin Donca a deschis magazinul „Dor de gusturi românești” în zona Pieței Victoria din București, care a atras rapid un număr mare de oameni.

Potrivit Cancan, la deschiderea magazinului, zeci de persoane s-au prezentat încă de la primele ore ale dimineții pentru a cumpăra produsele promovate ca fiind românești și provenite de la producători locali.

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Cât costă uleiul de floarea soarelui în magazinul lui Călin Donca din Piața Victoriei

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Invitat în cadrul emisiunii „Dan Capatos Show”, Călin Donca a vorbit despre conceptul magazinului, despre produsele comercializate, dar și despre prețurile care au generat numeroase reacții în mediul online.

„În această perioadă noi deschidem. Am cheltuit 10.000 de euro. A fost cadoul meu pentru bucureșteni. Ca să faci un litru de ulei îți trebuie trei-patru kilograme de floarea-soarelui. 21 de lei pe litru de ulei este un preț corect.

Dacă noi comparăm prețurile unor produse cu prețurile unui producător local, la noi este mai mare. Cei care comentează vor prețul cel mai mic. În anumite perioade, unele produse au prețuri mai mari, ca celelalte să fie cu prețuri mai mici”, a explicat Călin Donca, citat de sursa menționată mai sus.

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În continuare, Călin Donca a explicat strategia de prețuri și a insistat că magazinul său promovează producătorii tradiționali români și produsele locale.

„Noi câștigăm pe lapte. Același baton are același preț pe care îl am eu. De ce nu se ia nimeni de benzinării? Pentru că prețurile sunt mari”, a spus Călin Donca, care a adăugat: „Eu susțin produsele tradiționale. La țuică și pălincă avem prețuri mari. Spre exemplu, avem ouă la un leu. Tot ce avem la preț bun nu se discută”, a mai declarat afaceristul, citat de sursa menționată mai sus.

Un alt subiect abordat în emisiune a fost cel al prețurilor pentru carnea de pui.

„Da. Puiul este la 30 de lei în magazin. Ca să ajungă în marile magazine, 29 de zile face. Puiul nostru, pe care îl luăm de la ferma lui Ovidiu, este la 90 de lei. Puiul celălalt are 29 de zile. După ce mănânci, să nu întrebi de ce unul din trei români moare de cancer”, a mai precizat Călin Donca, întrebat despre afirmațiile privind prețul unor pulpe de pui, citat de Cancan.

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