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Insula Iubirii – Reuniuni: George și Ionela au venit la bonfire! Ce a dezvăluit tânăra despre ea și ispita George Jaguarul

George și Ionela au fost la bonfire la Insula Iubirii – Reuniuni, ediția din 30 iulie 2026. Un detaliu neașteptat a ieșit la iveală despre fosta concurentă și ispita George, poreclită Jaguarul.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 30 Iulie 2026, 21:52 | Actualizat Joi, 30 Iulie 2026, 22:59
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În ediția 2 din data de 30 iulie 2026 a emisiunii Insula Iubirii – Reuniuni, trei cupluri au acceptat provocarea lui Radu Vâlcan de a participa, din nou, la o ceremonie a focului. Este și cazul cuplului format din George și Ionela. Tânăra a dezvăluit un detaliu complet neașteptat despre ea și ispita George Jaguarul, ce a ieșit la iveală abia acum. Descoperă mai multe detalii despre acest subiect în rândurile de mai jos.

George și Ionela au venit la bonfire, la Insula Iubirii – Reuniuni! Ce a dezvăluit tânăra despre ea și ispita George Jaguarul. Ce s-a întâmplat după show

Unul dintre cuplurile care au decis să își testeze relația la Insula Iubirii, în ispititoarea Thailanda, a fost cel format din George și Ionela. Cei doi au fost printre puținii concurenți care nu s-au lăsat ispitiți de prezențele sexy din jurul lor și au ales să se întoarcă împreună acasă.

Cei doi au acceptat provocarea de a participa la ceremonia focului și au dezvăluit pentru Radu Vâlcan detalii despre viața lor de după emisiune.

„Suntem liniștiți și fericiți”, au zis cei doi despre ei și relația lor.

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De asemenea, tot în ediția din 30 iulie 2026 a show-ului Insula Iubirii – Reuniuni, cei doi au vorbit despre faptul că ei formează în continuare un cuplu, însă au anulat pe moment planurile de nuntă.

„Inelul este la deget, momentan ne-am liniștit anul acesta cu nunta, dar anul viitor cu siguranță o să fie și nunta. Nu am simțit că e momentul potrivit, nu vreau chiar o nuntă simplă”, a anunțat Ionela.

„Își dorește mult, cu artificii multe”, a adăugat George, semn că evenimentul are nevoie de multă organizare.

De asemenea, tânăra a făcut o dezvăluire complet neașteptată despre ea și despre ispita Jaguarul.

„După emisiunea am legat o prietenie foarte frumoasă, dar si-a trecut între timp. Am fost foarte apropiați, am stat împreună, am mâncat din aceeași farfurie, până de curând, când s-a distanțat. S-a mutat la Capitală, altă viață, alți prieteni”, a fost confesiunea făcută de tânără, care a scos la iveală detalii pe care fanii nu le știau până acum.

Ispita George nu a venit oricum, ci cu un cadou inedit: un platou cu delicii thailandeze. Vă reamintim faptul că mâncărurile asiatice i-au dat multe bătăi de cap lui George, atunci când era la Insula Iubirii.

În materialul prezentat am putut revedea cât de mult a plăcut-o George Jaguarul pe Ionela, încă din prima clipă când aceasta a intrat în casă. Tot în filmare am putut afla și ce poezii sau declarații i-a făcut acesta, în diferite ocazii.

colaj foto cu george, ionela si ispita george de la insula iubirii
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