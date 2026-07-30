Insula Iubirii: Reuniuni. Ce surpriză inedită a avut ispita Jaguarul pentru George Vornicu

Episodul 2, din 30 iulie 2026, al emisiunii Insula Iubirii: Reuniuni. Trei cupluri au acceptat provocarea lui Radu Vâlcan de a participa, din nou, la o ceremonie a focului. Este și cazul cuplului format din George și Ionela. Ispita George nu a venit oricum, ci cu un cadou inedit: un platou cu delicii thailandeze. Mâncărurile asiatice i-au dat multe bătăi de cap lui George Vornicu, atunci când era la Insula Iubirii.

Joi, 30.07.2026, 21:50