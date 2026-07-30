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Insula Iubirii: Reuniuni. Ce surpriză inedită a avut ispita Jaguarul pentru George Vornicu

Episodul 2, din 30 iulie 2026, al emisiunii Insula Iubirii: Reuniuni. Trei cupluri au acceptat provocarea lui Radu Vâlcan de a participa, din nou, la o ceremonie a focului. Este și cazul cuplului format din George și Ionela. Ispita George nu a venit oricum, ci cu un cadou inedit: un platou cu delicii thailandeze. Mâncărurile asiatice i-au dat multe bătăi de cap lui George Vornicu, atunci când era la Insula Iubirii.
Joi, 30.07.2026, 21:50
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Insula Iubirii: Reuniuni. Maria și Marius Avram, față în față cu ispita Cătălin! Ce cadou a primit fosta concurenta

Insula Iubirii: Reuniuni. Maria și Marius Avram, față în față cu ispita Cătălin! Ce cadou a primit fosta concurenta

Logo show Joi, 30.07.2026, 23:20 Insula Iubirii: Reuniuni. Ce a spus Maria Avram despre episodul cu sărutul din baie

Insula Iubirii: Reuniuni. Ce a spus Maria Avram despre episodul cu sărutul din baie

Logo show Joi, 30.07.2026, 22:50 Insula Iubirii: Reuniuni. Cum a evoluat relația dintre Marius și Maria Avram după experiența din Thailanda

Insula Iubirii: Reuniuni. Cum a evoluat relația dintre Marius și Maria Avram după experiența din Thailanda

Logo show Joi, 30.07.2026, 22:30 Insula Iubirii: Reuniuni. Cum a reacționat George Vornicu când a revăzut imaginile cu el în Thailanda

Insula Iubirii: Reuniuni. Cum a reacționat George Vornicu când a revăzut imaginile cu el în Thailanda

Logo show Joi, 30.07.2026, 21:50 Insula Iubirii: Reuniuni. De ce au decis George Vornicu și Ionela Coșa să amâne nunta

Insula Iubirii: Reuniuni. De ce au decis George Vornicu și Ionela Coșa să amâne nunta

Logo show Joi, 30.07.2026, 21:49 Insula Iubirii: Reuniuni. Motivul pentru care Teo a refuzat să iasă cu Iustina la dream date

Insula Iubirii: Reuniuni. Motivul pentru care Teo a refuzat să iasă cu Iustina la dream date

Logo show Joi, 30.07.2026, 21:30 Insula Iubirii: Reuniuni. Iustina și Cornel Luchian, față în față cu ispita Maria! Cum a reacționat cuplul

Insula Iubirii: Reuniuni. Iustina și Cornel Luchian, față în față cu ispita Maria! Cum a reacționat cuplul

Logo show Joi, 30.07.2026, 21:10 Insula Iubirii: Reuniuni. Care a fost ispitele feminine care au deranjat-o pe Iustina

Insula Iubirii: Reuniuni. Care a fost ispitele feminine care au deranjat-o pe Iustina

Logo show Joi, 30.07.2026, 20:40 Insula Iubirii: Reuniuni. Cum li s-a schimbat viața Iustinei și lui Cornel Luchian după participarea la emisiune

Insula Iubirii: Reuniuni. Cum li s-a schimbat viața Iustinei și lui Cornel Luchian după participarea la emisiune

Logo show Joi, 30.07.2026, 20:30 Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Ciprian a recunoscut că este într-o cunoaștere cu o fostă concurentă a sezonului 13 Mireasa

Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Ciprian a recunoscut că este într-o cunoaștere cu o fostă concurentă a sezonului 13 Mireasa

Logo show Joi, 30.07.2026, 10:00 Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Ce spune Raluca despre interacțiunea ei cu Denis

Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Ce spune Raluca despre interacțiunea ei cu Denis

Logo show Joi, 30.07.2026, 10:00 Trei vedete în premieră la emisiune! Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Trei vedete în premieră la emisiune! Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Logo show Miercuri, 29.07.2026, 23:15
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