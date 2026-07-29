Horoscop weekend 1 august – 2 august 2026. Ce au pregătit astrele pentru sâmbătă și duminică

Vezi ce au pregătit astrele pentru primele zile ale lunii august 2026. Acest weekend va aduce surprize tuturor nativilor.

Acest weekend vine cu mesaje puternice. Dacă vrei să-ți reorganizezi viața, acum este momentul. Odată ce nativii urmează Luna Plină în Vărsător și conjuncția Soare – Jupiter, totul se va regla de la sine.

Horoscop weekend 16 mai – 17 mai 2026

Dat fiind cele mai noi modificări astrale, acest weekend aduce concentrare asupra comunicării, individualității și scopurilor de familie pe termen lung.

Berbec | Horoscop weekend 9 - 10 mai 2026

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Ești plin de încredere și orice plan ai avea, îți iese. Totuși, astrele te sfătuiesc ca în aceste zile să eviți acțiunile impulsive și conflictele de orice fel. Concentrează-te pe schimbările în carieră și vorbește politicos pentru a proteja anumite relații pe care le-ai construit în timp.

Taur | Horoscop weekend 9 - 10 mai 2026

Așteaptă-te la momente pozitive în acest weekend. Ești satisfăcut din punct de vedere profesional. Atenția ți se îndreaptă către pace, obiceiuri și finalizarea unor planuri mai vechi. Astrele sunt de partea ta.

Gemeni | Horoscop weekend 9 - 10 mai 2026

În acest sfârșit de săptămână ești foarte concentrat asupra planurilor profesionale. Vrei să te muți, vrei o schimbare pe care o așteptai de multă vreme, iar acum va fi pusă la punct. Evită să cheltui sau să pleci în vacanțe, mai ales acolo unde există tentații, arată acest site.

Rac | Horoscop weekend 9 - 10 mai 2026

Câștigurile financiare sunt posibile, însă ai grijă pe ce cheltui banii. Alegerile pe care le faci trebuie să nu prezinte riscuri atât de mari. Deciziile majore ale vieții e important să le pui pe hold pentru o perioadă.

Leu | Horoscop weekend 9 - 10 mai 2026

Soarele în semnul tău te face mai puternic, mai încrezător în forțele proprii. E important să pășești cu băgare de seamă acolo unde dorești să mergi. Treburile casei nu trebuie să fie puse doar pe umerii tăi.

Fecioară | Horoscop weekend 9 - 10 mai 2026

Privește mai atent la resursele pe care le împarți cu cei din jur și vezi dacă merită ceea ce ți se întâmplă din punct de vedere emoțional. Deși ești darnic, te simți pus sub presiune în acele momente.

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Balanță | Horoscop weekend 9 - 10 mai 2026

Dinamica din familie este una perfectă. Ești inspirat să reamenajezi, iar asta îți va ocupa tot acest weekend. Poți să te sprijini foarte ușor pe oamenii din apropierea ta, mai ales vecinii care vor să-ți ofere o mână de ajutor atunci când chiar ai nevoie.

Scorpion | Horoscop weekend 9 - 10 mai 2026

Comunicarea este extrem de simplă pentru tine în acest moment. Folosește acest sfârșit de săptămână cu băgare de seamă, exprimă-ți nevoile și vezi unde este nevoie de creativitatea ta.

Săgetător | Horoscop weekend 9 - 10 mai 2026

Mintea ta zboară acum la problemele financiare pe care ți le-ai creat de-a lungul timpului. Vrei să pleci în călătorii, să te bucuri de zile libere și să-ți organizezi clar concediul. E posibil ca anumite situații la locul de muncă să te preseze.

Capricorn | Horoscop weekend 9 - 10 mai 2026

Ești foarte concentrat asupra evoluției personale. Dacă vei face câteva schimbări în casă, cu siguranță starea ta de spirit va fi alta. Rutina îți va spune clar ce fel de persoană urmează să devii pe viitor.

Vărsător | Horoscop weekend 9 - 10 mai 2026

După o săptămână extrem de haotică și plină din punct de vedere sociale, simți nevoia să te mai destinzi. Odihnește-te, reflectă asupra planurilor pe termen lung și bucură-te de victoriile de până acum.

Pești | Horoscop weekend 9 - 10 mai 2026

Emoțiile pe care le ai sunt foarte intense, iar asta înseamnă că trebuie să comunici deschis cu cei din jur dacă vrei să fii înțeles cu adevărat. Familia și prietenii îți sunt aproape indiferent de probleme, mai ales pentru cele neașteptate.