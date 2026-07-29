Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop Horoscop săptămânal 3 august – 9 august 2026. Zodiile se bucură de liniște pe plan personal

Horoscop săptămânal 3 august – 9 august 2026. Zodiile se bucură de liniște pe plan personal

Vezi ce arată astrele pentru fiecare zodie în parte în săptămâna 3 august - 9 august 2026. Previziuni pentru dragoste, bani și sănătate.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 29 Iulie 2026, 16:41 | Actualizat Miercuri, 29 Iulie 2026, 16:41
Horoscop săptămânal 3 august – 9 august 2026. Zodiile se bucură de liniște pe plan personal | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

În rândurile următoare, îți prezentăm horoscopul săptămânal cu informații despre zilele următoare, 3 august – 9 august 2026.

Berbec | Horoscop săptămânal 3 august – 9 august 2026

Saturn retrograd te pune la muncă. Să observi și să verifici după bunul plac înainte de a da un verdict. La începutul săptămânii, răbdarea ți se răsplătește. Ești mai liniștit ca niciodată, iar eforturile tale se observă ușor. Este o săptămână potrivită pentru a spune lucrurilor pe nume.

Taur | Horoscop săptămânal 3 august – 9 august 2026

Articolul continuă după reclamă

Luna își petrece primele zile din această perioadă în semnul tău. Ești mult mai cu picioarele pe pământ ca de obicei, mai încrezător să începi săptămâna și să te bucuri de beneficii pe termen lung. Venus, planeta care te conduce, se mută din Fecioară în Balanță până vineri, iar situațiile practice îți sunt tot mai la îndemână.

Citește și: 3 zodii atrag un succes financiar enorm în august 2026. Ce arată astrele

Gemeni | Horoscop săptămânal 3 august – 9 august 2026

Cu Marte și Uranus mișcându-te prin semnul tău și Luna care le acompaniază până vineri, vei vedea o energie personală divină. Nu știi exact pe seama cui s-o atribui, dar ești tot mai entuziasmat. La locul de muncă, vezi situațiile dintr-un punct de vedere complet diferit.

Rac | Horoscop săptămânal 3 august – 9 august 2026

Mercur își continuă călătoria prin semnul tău, iar relațiile se intensifică. Cariera ți-e stabilă în această perioadă și nu ai de ce să-ți faci griji. Dacă te afli într-un cuplu, vezi unde trebuie să muncești pentru a avea tot ce-ți dorești în acest sens.

Leu | Horoscop săptămânal 3 august – 9 august 2026

Ești mult mai încrezător ca de obicei, iar asta nu poate decât să te ajute. Ai o stare de spirit potrivită situației tale. Rezultatele se văd în mod clar și la locul de muncă. Din punct de vedere financiar, ești sfătuit să nu te grăbești și să nu spui mai multe lucruri decât este necesar, arată acest site.

Fecioară | Horoscop săptămânal 3 august – 9 august 2026

În această perioadă nu te mai concentrezi doar asupra problemelor personale. Vrei să fii în parteneriat cu cineva, iar proiectele și obiceiurile personale te țin pe loc. Stabilitatea în carieră se îmbunătățește.

Balanță | Horoscop săptămânal 3 august – 9 august 2026

Schimbările în viața ta se vor vedea imediat odată ce planeta Venus ajunge din nou acasă. Relațiile sunt în centrul atenției tale acum. În plan profesional ți se îmbunătățesc anumite skill-uri precum cele de negociere, întâlnirile și relațiile cu clienții.

Scorpion | Horoscop săptămânal 3 august – 9 august 2026

Planeta Pluto continuă mișcarea retrogradă în Vărsător și asta înseamnă că această săptămână te ține cam strâmtorat. La locul de muncă ești mai răbdătoare, dar se schimbă lucruri. Vezi unde ai putea să te îndrepți în următoarea perioadă.

Săgetător | Horoscop săptămânal 3 august – 9 august 2026

Ești mult mai curajos în funcție de faptele pe care le faci și de lucrurile care ți se întâmplă. Oportunitățile în carieră vin la foc continuu. Din punct de vedere financiar ești avertizată de către astre. E important să fii optimist.

Capricorn | Horoscop săptămânal 3 august – 9 august 2026

Dacă vrei să-ți fac planuri pe termen lung, această săptămână este ideală. Relațiile se construiesc cu răbdare, iar asta vei vedea singură de la o vreme. Căldura pe care o emani în jur, ți se întoarce din partea unor persoane cu care credeai că nu mai ai nicio legătură.

Vărsător | Horoscop săptămânal 3 august – 9 august 2026

Pluto retrograd continuă să se miște în semnul tău, ceea ce înseamnă că urmează o perioadă de transformări. Ai beneficii în carieră datorită gândirii originale de care dai dovadă. Din punct de vedere financiar te poți aștepta la oportunități mai neobișnuite pe care astrele te îndeamnă să le iei în considerare.

Pești | Horoscop săptămânal 3 august – 9 august 2026

Îți pui foarte multe întrebări legate de scopul tău pe acest pământ, dar răspunsurile întârzie să apară. În carieră, este posibil să ai câteva situații mai dificile, asta pentru că ai decis să ai încredere în oamenii care nu-ți sunt potriviți.

3 zodii atrag un succes financiar enorm în august 2026. Ce arată astrele...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Din ce afacere a făcut Victor Piţurcă o avere. A fost dat de gol de un „rival”: „A câştigat 20-30 de milioane de euro” Din ce afacere a făcut Victor Piţurcă o avere. A fost dat de gol de un &#8222;rival&#8221;: &#8222;A câştigat 20-30 de milioane de euro&#8221;
Observatornews.ro Momentul când un copil aflat pe trotinetă este lovit de un obiect neidentificat, căzut din cer, în Brăila Momentul când un copil aflat pe trotinetă este lovit de un obiect neidentificat, căzut din cer, în Brăila
Antena 3 Se schimbă regulile pentru cei care vor să își construiască o casă sau un garaj, la țară, dar și pentru dezvoltatorii imobiliari Se schimbă regulile pentru cei care vor să își construiască o casă sau un garaj, la țară, dar și pentru dezvoltatorii imobiliari
SpyNews Sorin Gonțea nu mai arată ca atunci când a câștigat Power Couple 2024! Ce look are acum fostul soț al Daianei Anghel Sorin Gonțea nu mai arată ca atunci când a câștigat Power Couple 2024! Ce look are acum fostul soț al Daianei Anghel
Premiera Insula Iubirii | Spania. Descoperă cuplurile care își pun iubirea la încercare în show-ul fenomen. Vezi acum cel mai nou sezon!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera Insula Iubirii | Spania. Descoperă cuplurile care își pun iubirea la încercare în show-ul fenomen. Vezi acum cel mai nou sezon!
Citește și
Horoscop zilnic 31 august 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 31 august 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Horoscop zilnic 30 august 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 30 august 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani...
Cine este actorul principal al serialului turcesc
Cine este actorul principal al serialului turcesc "Între iad și rai". Detalii despre Emin Günenç Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am leșinat!”
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am... AntenaSport
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce... Elle
Ioana Ginghină, detalii despre căsnicia cu Alexandru Papadopol. Ce i-a lipsit în fosta relație
Ioana Ginghină, detalii despre căsnicia cu Alexandru Papadopol. Ce i-a lipsit în fosta relație Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Un bărbat a crezut că a dat lovitura când a cumpărat o casă. Când i-a deschis ușa, a avut un șoc și acum nu mai știe cum să scape de ea
Un bărbat a crezut că a dat lovitura când a cumpărat o casă. Când i-a deschis ușa, a avut un șoc și acum nu... Antena3.ro
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată useit
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde de euro!”
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde... BZI
Tupeu 2026: magazin online de droguri, cu livrare la domiciliu. Cele mai noi metode de vânzări de stupefiante: prin curier rapid
Tupeu 2026: magazin online de droguri, cu livrare la domiciliu. Cele mai noi metode de vânzări de stupefiante: prin... Jurnalul
Crina Matei, mesaj emoționant pentru fiica ei, la 4 ani de la adopție! Cuvintele care au emoționat mii de români: Minunea mea
Crina Matei, mesaj emoționant pentru fiica ei, la 4 ani de la adopție! Cuvintele care au emoționat mii de români:... Kudika
Zodia care va avea parte de o minune în acest weekend. O să curgă multe lacrimi de fericire
Zodia care va avea parte de o minune în acest weekend. O să curgă multe lacrimi de fericire Redactia.ro
Experiment. Peștele din Dunăre se apropie ca preț de cel din import. Cât costă kilogramul
Experiment. Peștele din Dunăre se apropie ca preț de cel din import. Cât costă kilogramul Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să-l înveți pe copil să spună „Nu” fără frică
Cum să-l înveți pe copil să spună „Nu” fără frică DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x