Horoscop săptămânal 3 august – 9 august 2026. Zodiile se bucură de liniște pe plan personal

Vezi ce arată astrele pentru fiecare zodie în parte în săptămâna 3 august - 9 august 2026. Previziuni pentru dragoste, bani și sănătate.

În rândurile următoare, îți prezentăm horoscopul săptămânal cu informații despre zilele următoare, 3 august – 9 august 2026.

Berbec | Horoscop săptămânal 3 august – 9 august 2026

Saturn retrograd te pune la muncă. Să observi și să verifici după bunul plac înainte de a da un verdict. La începutul săptămânii, răbdarea ți se răsplătește. Ești mai liniștit ca niciodată, iar eforturile tale se observă ușor. Este o săptămână potrivită pentru a spune lucrurilor pe nume.

Taur | Horoscop săptămânal 3 august – 9 august 2026

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Luna își petrece primele zile din această perioadă în semnul tău. Ești mult mai cu picioarele pe pământ ca de obicei, mai încrezător să începi săptămâna și să te bucuri de beneficii pe termen lung. Venus, planeta care te conduce, se mută din Fecioară în Balanță până vineri, iar situațiile practice îți sunt tot mai la îndemână.

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Gemeni | Horoscop săptămânal 3 august – 9 august 2026

Cu Marte și Uranus mișcându-te prin semnul tău și Luna care le acompaniază până vineri, vei vedea o energie personală divină. Nu știi exact pe seama cui s-o atribui, dar ești tot mai entuziasmat. La locul de muncă, vezi situațiile dintr-un punct de vedere complet diferit.

Rac | Horoscop săptămânal 3 august – 9 august 2026

Mercur își continuă călătoria prin semnul tău, iar relațiile se intensifică. Cariera ți-e stabilă în această perioadă și nu ai de ce să-ți faci griji. Dacă te afli într-un cuplu, vezi unde trebuie să muncești pentru a avea tot ce-ți dorești în acest sens.

Leu | Horoscop săptămânal 3 august – 9 august 2026

Ești mult mai încrezător ca de obicei, iar asta nu poate decât să te ajute. Ai o stare de spirit potrivită situației tale. Rezultatele se văd în mod clar și la locul de muncă. Din punct de vedere financiar, ești sfătuit să nu te grăbești și să nu spui mai multe lucruri decât este necesar, arată acest site.

Fecioară | Horoscop săptămânal 3 august – 9 august 2026

În această perioadă nu te mai concentrezi doar asupra problemelor personale. Vrei să fii în parteneriat cu cineva, iar proiectele și obiceiurile personale te țin pe loc. Stabilitatea în carieră se îmbunătățește.

Balanță | Horoscop săptămânal 3 august – 9 august 2026

Schimbările în viața ta se vor vedea imediat odată ce planeta Venus ajunge din nou acasă. Relațiile sunt în centrul atenției tale acum. În plan profesional ți se îmbunătățesc anumite skill-uri precum cele de negociere, întâlnirile și relațiile cu clienții.

Scorpion | Horoscop săptămânal 3 august – 9 august 2026

Planeta Pluto continuă mișcarea retrogradă în Vărsător și asta înseamnă că această săptămână te ține cam strâmtorat. La locul de muncă ești mai răbdătoare, dar se schimbă lucruri. Vezi unde ai putea să te îndrepți în următoarea perioadă.

Săgetător | Horoscop săptămânal 3 august – 9 august 2026

Ești mult mai curajos în funcție de faptele pe care le faci și de lucrurile care ți se întâmplă. Oportunitățile în carieră vin la foc continuu. Din punct de vedere financiar ești avertizată de către astre. E important să fii optimist.

Capricorn | Horoscop săptămânal 3 august – 9 august 2026

Dacă vrei să-ți fac planuri pe termen lung, această săptămână este ideală. Relațiile se construiesc cu răbdare, iar asta vei vedea singură de la o vreme. Căldura pe care o emani în jur, ți se întoarce din partea unor persoane cu care credeai că nu mai ai nicio legătură.

Vărsător | Horoscop săptămânal 3 august – 9 august 2026

Pluto retrograd continuă să se miște în semnul tău, ceea ce înseamnă că urmează o perioadă de transformări. Ai beneficii în carieră datorită gândirii originale de care dai dovadă. Din punct de vedere financiar te poți aștepta la oportunități mai neobișnuite pe care astrele te îndeamnă să le iei în considerare.

Pești | Horoscop săptămânal 3 august – 9 august 2026

Îți pui foarte multe întrebări legate de scopul tău pe acest pământ, dar răspunsurile întârzie să apară. În carieră, este posibil să ai câteva situații mai dificile, asta pentru că ai decis să ai încredere în oamenii care nu-ți sunt potriviți.