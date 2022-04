Cine este Ispita Daniel Mihai de la Insula Iubirii sezonul 6. El a înşelat şi a fost înşelat și e pregătit de aventură pe Insula

Daniel Mihai este unul dintre cei mai abili bărbați cu care au de-a face concurentele venite să facă față testului suprem de fidelitate. El a înşelat şi a fost înşelat, aşa că experienţa de viaţă îşi va spune cuvântul de-a lungul sezonului 6.

"Sunt din Sighetul Marmației, județul Maramureș. Am plecat la vârsta de 15 ani de acasă. Am locuit și în Madrid și în Italia și în Irlanda, unde am jucat fotbal. În 2015 m-am întors în România", le-a povestit Daniel concurenților care s-au încumetat să vină la Insula Iubirii sezonul 6.

Citește și: Insula Iubirii sezonul 6, în cifre: 6.5 tone de echipament, 52 de camere video robotizate şi monitorizare 24 de ore

"Am avut o relaţie de 6 ani de zile, cu un om absolut minunat, care s-a terminat anul trecut. Am venit la Insula Iubirii pentru a întâlni oameni frumoși, oameni noi și pentru a avea parte de cele mai frumoase experiențe din viața mea", a adăugat bărbatul în timpul prezentării.

Natural, şarmant, cuceritor, Ispita masculină Daniel Mihai de la Insula Iubirii sezonul 6 va încerca încă din primele zile să le determine pe concurente să aleagă între relaţie şi tentaţie.

Ce trebuie să știe publicul despre Ispita Daniel Mihai de la Insula Iubirii sezonul 6

Daniel a renunțat la sportul de performanță forțat de împrejurări, mai exact din cauza unei accidentări.

Din 2015, el a lucrat pentru firma fostei lui iubite, o femeie cu 15 ani mai în vârstă decât el. Spune că legătura lor amoroasă a ajuns la final după ce a înșelat-o, iar ea l-a trădat la rândul său. Daniel ar fi prins-o în pat cu amantul, moment în care relația lor a ajuns la final.

Ispita Daniel Mihai de la Insula Iubirii sezonul 6 are multă încredere în abilitățile sale și este complet lipsit de inhibiții, lucru pe care publicul va avea șansa să-l descopere încă din primele episoade.

Citește și: Insula iubirii sezonul 6. Sneak Peek, primele imagini de la primul bonfire! Ce veste primesc băieții la ceremonia focului

Despre Insula Iubirii sezonul 6, show disponibil pe Antena 1 și AntenaPLAY

Cinci cupluri curajoase pornesc în aventura vieţii lor, în vreme ce 10 dintre cele mai puternice ispite masculine şi 10 dintre cele mai seducătoare ispite feminine sunt pregătite să demaşte cele mai ascunse trăiri ale concurenţilor noului sezon.

Aparent pline de încredere, cinci noi cupluri au luat decizia vieţii lor şi au vrut să se supună celui mai dur test al relaţiei, în cel de-al şaselea sezon Insula Iubirii, pornind într-o călătorie unică, plină de provocări şi tentaţii.

Încă din primele minute pe insulă, Radu Vâlcan, prezentatorul emisiunii Insula Iubirii sezonul 6, i-a avertizat pe concurenţi: „Nimeni nu poate şti cum se va termina această experienţă! Începând de astăzi, 21 de zile nu veţi mai fi împreună şi nu veţi mai putea comunica! Se vor întâmpla lucruri neaşteptate!”.

Citește și: Ce cupluri participă în cel de-al şaselea sezon ”Temptation Island – Insula iubirii”

În sezonul 6 Insula Iubirii, cuplurile vor trebui să reziste tentațiilor celor 10 ispite feminine și 10 ispite masculine care vor încerca să le fure inimile. Cele 20 de ispite sunt pregătite să demaşte cele mai ascunse trăiri ale concurenţilor noului sezon.

Ispitele feminine de la Insula Iubirii sezonul 6 sunt Maria Vornicu, Bianca Patrichi, Oana Monea, Anamaria Vaida, Eda Csoregi, Karina Fetica, Larisa Iosif, Antonela Pătruţ, Roxana Lite și Lavinia Dumitrescu.

Ispitele masculine de la Insula Iubirii sezonul 6 sunt Bogdan Ionescu, Cătălin Dumitrescu, Ali Habron, Marius Hărdoiu, Daniel Mihai, Marco Cicognini, Denis Slav, Florin Cerghit, Dinu Popescu și Cristian Grigorescu.

Show-ul integral, dar și episoade exclusive de la bonfire și din casele concurenților sunt disponibile pe AntenaPLAY, așa că experiența completa Insula Iubirii, sezonul 6 așteaptă să fie descoperită de cei mai fideli fani.