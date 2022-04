Insula Iubirii sezonul 6. Cine sunt Teodora și Alexandru, singurul cuplu căsătorit. Între ei este o diferență de vârstă de 11 ani

În sezonul 6 al emisiunii Insula Iubirii de la Antena 1, cinci cupluri decid să își testeze dragostea pe Coconut Island, acolo unde 10 ispite feminine și 10 ispite masculine îi așteaptă pentru a le scoate la iveală chiar și cele mai ascunse secrete.

Printre cupluri se află și cel format din Teodora și Alexandru, singurii care au făcut pasul de-a merge în fața ofițerului de stare civilă, pentru a spune „DA”, deși între ei există o diferență de vârstă de aproximativ 11 ani.

Teodora are 19 ani și trăiește de aproximativ un an o frumoasă poveste de iubire cu Alexandru, un bărbat în vârstă de 31 de ani. Cei doi formează un cuplu nu doar în amoros, ci și în plan profesional. El este magician, iar ea a devenit asistenta lui și îl ajută în cadrul momentelor artistice cu diferitele trucuri pe care le face.

Încă de la casting, cei doi au spus că relația lor este una perfectă și că o căsătorie nu schimbă cu nimic lucrurile într-un cuplu.

Alexandru și Teodora la Insula Iubirii sezonul 6

Totuși, cei doi au decis să participe la Insula Iubirii sezonul 6 ca să vadă dacă este sau nu cazul să facă pasul următor: cununia religioasă.

„E diferență de 11 ani între noi. Ne cunoaștem de aproape 3 ani de zile, am început atunci o relație de o lună de zile, nu a mers și a luat-o fiecare pe drumuri diferite. Ne-am reîntâlnit în februarie, a fost totul miere și lapte și peste 2-3 luni am luat decizia de-a face pasul acesta. Eu aveam nevoie în viața mea de o persoană mai liniștită așa, iar ea este genul acesta de persoană. Am nevoie de acest test ca să aflu dacă merită să investesc în continuare cum am făcut până acum, adică trup și suflet”, a dezvăluit Alexandru la castingul pentru Insula Iubirii sezonul 6.