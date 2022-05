Insula iubirii sezonul 6. Cine sunt Cerasela și Rareș. Ce a dezvăluit tânăra despre trecutul ei

Sezonul 6 al emisiunii Insula Iubirii aduce un adevărat carusel de emoții, sentimente și trăiri pentru cele cinci cupluri încă de la primul bonfire, adică prima ceremonie a focului. Printre cei care au ales să își testeze dragostea în Thailanda se numără și Rareș și Cerasela.

Cerasela (26 de ani) este consultant în fonduri europene şi Rareş (28 de ani) este specialist IT. este pasionat de motociclism, sport și fotografie, pasiuni cu care a cucerit-o pe iubita sa, Cerasela.

Cei doi aduc pe Insula Iubirii o poveste atipică, ce durează de aproape 2 ani. Tinerii s-au cunoscut pe Facebook, într-un moment în care amândoi simțeau nevoia de o relație stabilă. Totuși, ceva anume i-a făcut să vină la Insula iubirii sezonul 6, ca să își testeze dragostea. Pasul a fost făcut mai mult pentru Cerasela, ca să depăşească un bagaj emoțional din trecut, care se reflectă însă în relaţia lor.

„Eu sunt geloasă uneori. Uneori mai mult. Mai am o problemă și recunosc: nu am încredere în mine. Am momente în care îmi spun că sunt urâtă, că m-am îngrășat, că sunt alte femei mult mai frumoase și văd doar trăsăturile negative. Nu am încredere în mine, ține și de copilărie, de trecutul meu”, a dezvăluit tânăra la castingul pentru Insula Iubirii sezonul 6.