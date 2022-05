Insula Iubirii sezonul 6. Cristina a avut cea mai neașteptată reacție după cearta cu Cerasela. Toți au vrut s-o calmeze

Episodul 5 din Insula Iubirii Plus a scos la iveală ce s-a întâmplat la petrecere, la scurt timp după ce Cristina s-a certat cu Cerasela. Cele două au avut un schimb dur de replici și, ulterior, Cristina a reacționat în cel mai neașteptat mod posibil. Ispitele au încercat apoi să o calmeze.

La petrecerea ce a avut loc la scurt timp după plecarea Celiei din casa fetelor, Cristina a răbufnit și i-a zis Ceraselei lucruri neașteptate. Concurenta a părut că regretă din plin plecarea colegei sale, despre care a susținut că îi dădea o stare de bine.

Cerasela a încercat să spună că a preluat ea din vibe-ul Celiei, dar în scurt timp Cristina s-a enervat și, cu lacrimi în ochi, i-a dezvăluit concurentei ce părere are despre ea. Se pare că iubita lui Sebastian de la Insula Iubirii sezonul 6 a simțit până acum mai mult energie negativă decât pozitivă din partea Ceraselei și asta a făcut-o să îi dea replici dure. Supărată, iubita lui Rareș a plecat în cameră, să își strângă lucrurile, în dorința de-a părăsi camera în care stă cu Cristina.

„Sincer eu nu mă așteptam vreodată să ne certăm în halul ăsta. Era departe gândul ăsta. Adică am plecat dintr-un loc atât de fain, cu așteptări că și aici o să fie fain...Fac o comparație cu ce am acasă... Și ce e aici e fain, e ok și așa mai departe, doar că...Vă respect pe toți în parte și așa, dar vibe-ul transmis de la toți cumva nu e vibe-ul care mă încarcă pe mine, chiar nu este, sincer acum. Pe cât de puternică cred eu că sunt, pe atât de sensibilă sunt. Sunt atentă la toată lumea și la toate reacțiile și așa mai departe...”, a zis Cristina, cu lacrimi în ochi, după cearta cu Cerasela.