Insula Iubirii sezonul 6. Cum a reacționat Ionuț atunci când a auzit de Alex, la bonfire! Ce a recunoscut, fără pic de reținere

În episodul 12 de bonfire integral am putut descoperi ce reacție complet neașteptată a avut Ionuț atunci când Radu Vâlcan i-a sugerat că poate vine Alex la ceremonia focului. Concurentul nu s-a bucurat decât atunci când a putut s-o revadă pe Katy.

Ce a dezvăluit Ionuț despre Alex, chiar înainte s-o revadă pe Katy la bonfire, la Insula Iubirii

Primul care a venit la ceremonia finală a focului de la Insula Iubirii sezonul 6 a fost Ionuț. Nerăbdător să o revadă pe iubita lui, Katy, acesta a reacționat într-un mod neașteptat atunci când Radu Vâlcan i-a sugerat că ar trebui să apară Alex la bonfire, nu iubita sa.

„Doamne ferește, nu mi l-aș dori! Cum să vină Alex lângă mine?! Am stat destul cu el, lasă. Să vină Katy. Nu am nimic, dar m-am săturat de el. M-am săturat de câte conflicte am avut cu el și de câte neînțelegeri au fost. Oricu, nu înțelege nimic. Și ce să mai vorbesc cu el? Că în ultimele zile nici nu am prea vorbit cu el”, a fost reacția neașteptată a lui Ionuț, la Insula Iubirii sezonul 6.

„Cum de toți aveți conflicte cu el? Poate problema sunteți voi, poate problema e la voi”, a întrebat Radu Vâlcan la acest ultim bonfire pentru concurent.

„Da, păi majoritatea are o problemă. El e miezul! Eu am tot încercat să îi explic niște lucruri, el a înțeles niște lucruri greșite despre mine, mi-a adus câteva acuzații. Am lăsat-o baltă, ca și ceilalți, până acuma. Eu mi-am făcut datoria să încerc să îi deschid ochii și să ăși arate adevărata lui valoare. A înțeles totul greșit de la toți...E doar problema lui!”, a explicat Ionuț, la ultima sa ceremonie a focului de la Insula Iubirii sezonul 6.

Apoi, Katy și-a făcut apariția și concurentul de la Insula Iubirii sezonul 6 a fost mai mult decât fericit s-o revadă. Cei doi au putut să revadă imagini din timpul petrecut separat și apoi a venit momentul în care au fost puși să aleagă dacă pleacă împreună sau separat de pe insulă.

Ce alte detalii au mai ieșit la iveală? Află totul urmărind episodul 12 din bonfire integral, difuzat pe AntenaPlay.

Despre Insula Iubirii sezonul 6, show disponibil pe Antena 1 și AntenaPLAY

Cinci cupluri curajoase pornesc în aventura vieţii lor, în vreme ce 10 dintre cele mai puternice ispite masculine şi 10 dintre cele mai seducătoare ispite feminine sunt pregătite să demaşte cele mai ascunse trăiri ale concurenţilor noului sezon.

Aparent pline de încredere, cinci noi cupluri au luat decizia vieţii lor şi au vrut să se supună celui mai dur test al relaţiei, în cel de-al şaselea sezon Insula Iubirii, pornind într-o călătorie unică, plină de provocări şi tentaţii.

Încă din primele minute pe insulă, Radu Vâlcan, prezentatorul emisiunii Insula Iubirii sezonul 6, i-a avertizat pe concurenţi: „Nimeni nu poate şti cum se va termina această experienţă! Începând de astăzi, 21 de zile nu veţi mai fi împreună şi nu veţi mai putea comunica! Se vor întâmpla lucruri neaşteptate!”.

În sezonul 6 Insula Iubirii, cuplurile vor trebui să reziste tentațiilor celor 10 ispite feminine și 10 ispite masculine care vor încerca să le fure inimile. Cele 20 de ispite sunt pregătite să demaşte cele mai ascunse trăiri ale concurenţilor noului sezon.

Ispitele feminine de la Insula Iubirii sezonul 6 sunt Maria Vornicu, Bianca Patrichi, Oana Monea, Anamaria Vaida, Eda Csoregi, Karina Fetica, Larisa Iosif, Antonela Pătruţ, Roxana Lite și Lavinia Dumitrescu.

Ispitele masculine de la Insula Iubirii sezonul 6 sunt Bogdan Ionescu, Cătălin Dumitrescu, Ali Habron, Marius Hărdoiu, Daniel Mihai, Marco Cigognini, Denis Slav, Florin Cerghit, Dinu Popescu și Cristian Grigorescu.

Show-ul integral, dar și episoade exclusive de la bonfire și din casele concurenților sunt disponibile pe AntenaPLAY, așa că experiența completa Insula Iubirii, sezonul 6 așteaptă să fie descoperită de cei mai fideli fani.