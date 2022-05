Insula Iubirii sezonul 6. După ce a sărutat-o pe Eda, Rey s-a confesat ispitei Maria. Ce i-a spus

Episodul 5 din Insula Iubirii Plus a scos la iveală ce confesiune a făcut Rey pentru ispita Maria, la scurt timp după ce a ales să se sărute cu Eda. Acesta a fost momentul în care concurentul din sezonul 6 Insula Iubirii a explicat ce simte cu adevărat și ce s-a întâmplat cu relația lui cu Lavinia.

Descoperă ce i-a zis Rey ispitei Maria, la scurt timp după ce s-a sărutat cu Eda, în episodul 5 din Insula Iubirii Plus, de pe AntenaPlay

La scut timp după ce s-a sărutat cu ispita Eda, Maria Vornicu a decis să poarte o discuție despre sentimentele pe care le are concurentul atât pentru Lavinia, cât și pentru Eda.

„Sunt bine. Sunt fericit că am aflat niște chestii despre mine, despre relația mea și asta mă bucură, pentru că pentru asta am venit. Vis a vis de Eda am avut o atracție mai mare, mai ales după ce mi-a zis că este unguroaică. Îmi place să fiu bărbatul care este hotărât, care știe ce vrea, bărbatul pe care să te poți baza, nu neapărat să conduc. Eu am venit aici cu un gând, împreună cu ea. Aș fi ipocrit să zic că n-o iubesc, că nu simt, că nu mă doare, e ipocrizie să zici asta. Nu o iubesc în sensul în care nu pot să concep cum o persoană nu poate să accepte o schimbare vis a vis de persoana respectivă. Ea nu a acceptat, nu acceptă”, a mărturisit Rey, încercând să își explice cât mai bine trăirile avute până acum la Insula Iubirii sezonul 6.

„Dacă e iubire, e acceptare”, i-a explicat ispita Maria Vornicu, în dorința sa de-a arăta că nu doar Lavinia nu l-a acceptat pe deplin așa cum e, ci și el la rândul lui a avut lucruri pe care nu le-a acceptat la iubita lui.

Apoi, discuția dintre cei doi a continuat și Rey a făcut și alte dezvăluiri, la fel de interesante.

„Tot timpul am simțit că eu am tras de relația asta, eu am fost baza relației. Pe mine m-a deranjat chestia asta, pentru că eu oricât încercam să evoluez, ea mă trăgea înapoi. Ea este o persoană foarte posesivă, de aceea m-am despărțit de ea de trei ori. Acceptam gelozia, dar nu pot să dau explicații”, a spus el.

„Păi și atunci ai amânat, ai tărăgănat. Era o încheiere de relație și o faci aici. Pentru că tu știai de dinainte că relația voastră se termină”, a remarcat ispita de la Insula Iubirii sezonul 6.

„Am simțit de dinainte, foarte, foarte puternic. Am simțit-o când am plecat cu bicicleta singur în lume. Eram într-un context foarte constrâns de ea, era posesivă și nu zic că nu aveam cap să gândesc, dar eram orb, din confortul ăla”, a completat Rey.

Apoi, discuția s-a îndreptat către relația ce pare să se construiască între Rey și ispita Eda, pe care a sărutat-o recent.

„Ce vrei cu Eda?”, a fost întrebarea Mariei Vornicu.

„Este o conexiune, o conexiune pe care am simțit-o și pe care o simt și care se poate dezvolta. Eu am o relație, o iubesc pe ea, iubirea s-a consumat, însă simți ceva față de femeia aia, pentru că am venit cu ea împreună și cu ea am stabilit niște chestii. Asta nu pot să neg și nici nu voi nega”, s-a confesat concurentul.

„Păi și ai intrat dintr-o relație în alta? Nu ai nevoie să te liniștești și să fii sigur pe ceea ce își dorești?, a fost o altă întrebare adresată lui Rey.

„Mi se pare normal ca doi oameni să intre de pe o zi pe alta în orice stare sau în orice relație dacă simt acest lucru și dacă împreună vor să evolueze și să facă ceva pe viitor. Mi se pare normal, așa sunt eu”, a mărturisit el.

Ce alte detalii au mai ieșit la iveală la Insula Iubirii sezonul 6?

