Insula iubiirii sezonul 6. Cine sunt Lavinia și Reymond, cuplul cu o poveste de iubire tumultoasă

În sezonul 6 al emisiunii Insula Iubirii de la Antena 1, cinci cupluri decid să își testeze dragostea pe Coconut Island, acolo unde 10 ispite feminine și 10 ispite masculine îi așteaptă pentru a le scoate la iveală chiar și cele mai ascunse secrete.

Printre cupluri se află și cel format din Lavinia și Reymond, doi tineri care au o relație de mai bine de patru ani. Povestea lor de dragoste a fost una destul de tumultoasă de-a lungul timpului și cei doi consideră că Insula iubirii sezonul 6 este cel mai bun test pentru ei.

Lavinia (27 de ani) şi Reymond (26 de ani) sunt împreună de mai bine de patru ani şi au venit tocmai din Irlanda pentru a-și testa relație de iubire și pentru a vedea dacă pot rămâne împreună sau nu. Tânăra are și un copil în vârstă de 9 ani și acum speră să descopere dacă Reymond este sau nu bărbatul ideal pentru ea.

De-a lungul timpului, cei doi au avut parte de mai multe certuri, despărțiri și împăcări. Tocmai din acest motiv, aceștia au decis să vină la Insula iubirii sezonul 6 și să dea destul suprem în materie de încredere, fidelitate și dragoste. Lavinia și Reymond sunt în punctul în care consideră că doar asta va putea lămuri lucrurile dintre ei, o dată pentru totdeauna.

Totodată, cei doi au mărturisit încă de la casting că dacă vor pleca împreună de la Insula iubirii 2022, atunci vor încununa relaţia lor tumultuoasă cu o mult-aşteptată căsătorie.

„Sincer, îmi doresc mult să ajung pe insulă”, a zis Reymond, plin de entuziasm.

„Ne dorim destul de mult. Am aplicat și anul trecut, am aplicat și anul acesta. Ce s-a schimbat de anul trecut? Am avut certuri, ne-am împăcat...Noi oricum avem o relație foarte pasională. Cu ce ne ajută insula? În primul rând, ca să ne cunoaștem noi pe noi mai bine. Vreau să văd dacă își știe limitele, dacă poate să țină în cap chestia că are femeie, că are iubită și nu poate moral să încalce niște lucruri despre care știe că m-ar deranja. Sau dacă ține cont de ce mă supără pe mine. I-aș ierta o noapte de beție, nu mă blochez în chestia asta. Atâta timp cât nu e din suflet. Ți s-a întâmplat, nu te duci tot timpul la ea (...). Am înșelat eu o dată, s-a întâmplat la început, după o lună de relație”, a fost dezvăluirea complet neașteptată făcută de Lavinia, care a recunoscut că poate ierta și o infidelitate de moment, la Insula iubirii sezonul 6.