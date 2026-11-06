Ionuț Mocăniță, mărturisiri neașteptate în fața ispitei Andrușca, la Insula Iubirii. Ce i-a spus despre relația cu Claudia

Ionuț Mocăniță s-a deschis în fața Andrușcăi după declarațiile Claudiei Ion. Iată ce i-a spus ispitei.

Vila băieților a răsunat de reproșurile Claudiei Ion la adresa iubitului ei, Ionuț Mocăniță. Declarațiile tinerei au stârnit reacții controversate și foarte multe discuții.

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Ionuț Mocăniță, mărturisiri neașteptate în fața ispitei Andrușca, la Insula Iubirii

Andrușca l-a susținut pe Mocăniță după declarațiile Claudiei. Cei doi au mers pe plajă cu Remi și Daniela, iar concurentul a continuat să le relateze viața sa.

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„Eu te-am luat pentru casa lui taică-tu, te-am luat pentru mașini? Eu am mașină, o să-mi fac casa mea. Eu am chestiile mele, eu nu vreau să... Doamne!” răbufnește el.

„Ce înseamnă afirmația asta: <<M-ai luat din palat?>> Dacă tu îl iubești, păi stai cu el și pe stradă dacă îl iubești și sunteți într-un impas!” e de părere Andrușca.

Mocăniță a continuat să spună cum vede el femeia într-un cuplu: „Trebuie să știi să întreții o casă.”

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„Tu ai nevoie de-o femeie care să te aprecieze, în primul rând, să nu te mai pună într-o lumină proastă de fiecare dată și să aibă grijă de tine. Nu contează că-ți face o ciorbă, că-ți calcă o cămașă”, punctează Andrușca.

„Nici n-au fost necesare, gândește-te că eu am stat și singur și eu știu să-mi calc, eu știu să-mi gătesc”, a spus Mocăniță.

Când au rămas singuri pe plajă, cei doi au vorbit despre posibilitatea date-ului special, dar și despre ceea ce își doresc fiecare.

„Sincer, mai bine mergeam noi la date-ul ăla special să nu mai auzi”, spune Andrușca.

„Bine că le-am auzit”, e de părere Mocăniță. „Poate așa e și felul ei să se deschidă, cum m-am deschis și eu!”

La testimoniale, Ionuț Mocăniță a vorbit despre Andrușca, spunând: „Nu vorbește despre ceva ce nu ar vrea să vorbească sau care nu e necesar și asta apreciez la ea. Pentru că nu insistă pe niște lucruri pentru că știe de ce, pentru că mă înțelege.”

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„Cât e halatul?” glumește Andrușca cu el, făcând referire la halatul care a iscat o ceartă mare între Mocăniță și Claudia.

„Dincolo era mai ieftin”, continuă concurentul gluma. „Eu înțeleg chestia asta că ea a fost... este întreținută, bunica ei făcea curat, mama ei făcea curat, îi băga în mașina de spălat, nu făcea de niciunele, îi punea hainele pe unde-i punea (...) Niciodată nu i-am spus: <<Fii femeia mea de serviciu>> sau <<Treci la cratiță!>>”

„Eu consider că Claudia este o femeie narcisistă, pentru că se gândește doar la nevoile ei, iar atunci când Mocăniță își dorește să fie ascultat, nu este, dar atunci când ea vrea să fie ascultată trebuie să fie asculată și trebuie să-i îndeplinești toate dorințele!” este părerea Andrușcăi.

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Mocăniță i-a relatat o întâmplare din perioada Paștelui, când i-a promis Claudiei că drept cadou va plăti cazarea în vacanță, iar la final Claudia a fost surprinsă că nu i-a luat un cadou: „Țin minte de Paști, i-am zis: <<Bă, cadoul meu acum de Paști>>, pentru că voiam să strâng bani, voiam să modific salonul, <<Băi, uite, acum n-o să mai am să fac cadouri așa, mergem la munte, la mare, plătesc asta, plătesc consumația, plătesc absolut tot ce e pe acolo, ăsta e cadoul meu pentru tine.>> Și după ce am făcut asta mi-a zis: <<Mie nu-mi vine să cred că tu nu mi-ai luat nimic!>>”

„Nu-i văd iubindu-se 100%”, spune Andrușca. „El poate își dorește, da, să tragă mai mult și să fie cu ea, dar, din ce povestește el, ea nu e femeia care să tragă la aceeași căruță cu el!”