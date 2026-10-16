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Ionuț, pus pe gânduri de ce a auzit la cutia cu surprize. Ce a spus iubita lui la Insula Iubirii: „El joacă un rol”

Ionuț a ascultat o conversație neașteptată între Claudia și Alberto, însă reacția lui a stârnit comentarii acide. De ce cred Rebecca și Oana că acesta joacă un rol.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Vineri, 16 Octombrie 2026, 23:14 | Actualizat Vineri, 16 Octombrie 2026, 23:16
Ionuț, pus pe gânduri de ce a auzit la cutia cu surprize. Ce a spus iubita lui la Insula Iubirii: „El joacă un rol” | Antena 1
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Seara nu s-a încheiat la vila băieților, acolo unde Ionuț și-a auzit iubita, Claudia, la cutia cu surprize de la Insula Iubirii.

Ce reacție a avut Ionuț când și-a auzit iubita la cutia cu surprize

Concurentul a ascultat o conversație surprinsă între partenera sa și ispita masculină Alberto, iar declarațiile celor doi au atras atenția tuturor. În timp ce Ionuț încerca să înțeleagă ce se întâmplă în vila fetelor, reacțiile sale au fost atent urmărite de ispitele feminine, care au avut propriile comentarii despre comportamentul lui.

În prima parte a înregistrării, Claudia i-a făcut o cerere lui Alberto, care a stârnit curiozitatea celor prezenți.

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„Alberto, să ai bani la tine să-mi cumperi un flamingo”, a spus Claudia.

Conversația dintre cei doi a continuat, iar Ionuț a avut parte de o nouă surpriză atunci când și-a auzit iubita cântându-i și dedicându-i o melodie ispitei masculine. Versurile și atitudinea Claudiei au atras atenția concurenților, mai ales că relația dintre ea și Alberto părea să devină tot mai apropiată.

„Nu are rost să ne ferim dacă ne place și, dacă dragoste nu e, atunci să facem”, a cântat Claudia pentru ispita masculină Alberto.

În timp ce înregistrarea continua, reacțiile lui Ionuț nu au trecut neobservate. Ispitele feminine au urmărit cu atenție felul în care acesta a primit informațiile și au început să comenteze între ele comportamentul concurentului.

Ispitele feminine, sceptice în privința reacției lui Ionuț

Rebecca și Oana au analizat reacția lui Ionuț și au considerat că acesta nu a fost atât de afectat pe cât s-ar fi așteptat. Cele două au observat gesturile concurentului, inclusiv faptul că își atingea părul, și au făcut comentarii ironice la adresa lui.

„Mocănița ia așa față de teamă. Nu, n-a plâns. Avea ochelarii și își dădea cu mâna prin păr. El este actor la Hollywood și voia să facă o scenă”, au spus ispitele Rebecca și Oana.

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Cele două nu au fost impresionate de reacția lui Ionuț și au lăsat să se înțeleagă că nu cred că acesta suferă cu adevărat din cauza apropierii dintre Claudia și Alberto. În opinia lor, comportamentul concurentului ar fi putut fi mai degrabă o încercare de a crea o anumită impresie în fața camerelor.

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