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Ispita Daniel Chiorean de la Insula Iubirii, imagine rară alături de mama lui! Ce mesaj emoționant i-a transmis | FOTO

Daniel Chiorean, ispita de la Insula Iubirii, a publicat o fotografie rară alături de mama sa. Mesajul emoționant transmis de tânăr a fost unul emoționant.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Luni, 02 Noiembrie 2026, 18:50 | Actualizat Luni, 02 Noiembrie 2026, 19:04
Ispita Daniel Chiorean de la Insula Iubirii, imagine rară alături de mama lui | Tik Tok
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Daniel Chiorean, cunoscut publicului după participarea la emisiunea Insula Iubirii, a împărtășit un moment special cu urmăritorii săi. Ispita a publicat o imagine alături de mama lui, căreia i-a transmis un mesaj plin de dragoste și recunoștință. Cuvintele tânărului arată cât de importantă este aceasta în viața lui.

Daniel Chiorean, imagine specială alături de mama sa

Daniel Chiorean a publicat o fotografie rară cu mama sa și a ales să marcheze acest moment printr-o declarație emoționantă. Tânărul i-a transmis celei care i-a dat viață un mesaj în care i-a mulțumit pentru tot ce a făcut pentru el de-a lungul timpului.

„Te iubesc, mamă, pentru tot ce ai făcut pentru mine. Dacă aș putea alege de o mie de ori, te-aș alege de fiecare dată pe tine să fii mama mea”, a fost mesajul transmis de ispita de la Insula Iubirii.

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Prin aceste cuvinte, Daniel și-a exprimat dragostea și recunoștința față de cea care i-a fost alături. Mesajul este unul simplu, dar plin de emoție. Tânărul a transmis că, indiferent de câte ori ar avea ocazia să aleagă, tot pe mama lui ar alege-o.

Daniel Chiorean și-a tatuat chipul mamei pe corp. Ce semnificație au desenele de pe corpul său

Daniel Chiorean a decis să le explice urmăritorilor de ce a ales să își facă mai multe tatuaje dedicate familiei. Tânărul are portretul mamei sale tatuat pe interiorul bicepsului, iar pe piept și-a scris numele mamei și al surorii sale.

Pentru el, aceste tatuaje nu sunt simple desene, ci amintiri pe care a vrut să le păstreze pentru totdeauna. Primul și l-a făcut la vârsta de 18 ani. A vrut să aleagă ceva special, care să aibă o însemnătate aparte și să rămână cu el toată viața.

Cu toate acestea, ispita de la Insula Iubirii a povestit că nu toată lumea a înțeles alegerea sa. Printre comentariile primite s-au numărat și unele ironice, care l-au surprins.

„«Doamne ferește, mă-sa peste tot». Ăsta este comentariul pe care l-am primit legat de tatuajele mele, în special de portretul mamei mele de pe interiorul bicepsului și pe piept am numele mamei mele și al surorii mele, fiind primul tatuaj la 18 ani. M-am gândit să fie ceva special și să rămână acolo pentru totdeauna, dar am primit un comentariu de genul, cum că ar fi ceva greșit”, a spus Daniel Chiorean, pe TikTok.

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