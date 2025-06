Ispita Lala de la Insula Iubirii, prima imagine cu chipul fiicei ei. Cu cine seamănă micuța Hazel

Ispita Lala a publicat prima imagine cu chipul fiicei sale. Ce detaliu inedit au observat internauții la bebeluș.

Ispita Lala de la Insula Iubirii, sezonul 8 trăiește unele dintre cele mai intense perioade din viața ei. Deși recunoaște că viața de mămică este o adevărată provocare, este topită după micuța Hazel. Încă de când a adus-o pe lume, Lala împărtășește cu urmăritorii ei din mediul online, experiența ei și imagini cu micuța. Acum, însă, ea a publicat și primele imagini cu chipul fetiței.

Cum arată fiica ispitei Lala de la Insula Iubirii, sezonul 8. Prima imagine cu chipul micuței

La o lună de când a adus-o pe lume pe fiica ei, ispita de la Insula Iubirii, sezonul 8 a publicat o serie de imagini adorabile. Lala a marcat momentul special postând primele fotografii cu chipul lui Hazel și toți au observat că i-a moștenit frumusețea.

În imagini, fiica Lalei se află în pătuțul ei, îmbrăcată într-o rochiță de dantelă. Părinții eu au așezat alături și o prăjitură cu o mică lumânare prin care sărboresc prima lună de viață a bebelușului lor.

„O lună de când ne-ai adus cele mai frumoase zâmbete! O lună cu tine, Hazel !🤍 Te iubim ! ♾️”, a scris Lala în descrierea postării.

Cum era de așteptat, urmăritorii au reacționat imediat și au remarcat cât de drăgălașă este Hazel. De asemenea, internauții au mai remarcat un detaliu inedit. Aceștia susțin că micuța are o inimioră chiar în frunte.

„Să-ți pup inimioara de pe frunte”, a scris cineva.

Pe de altă parte, alti prieteni virtuali au ținut să specifice că micuța seamănă mai mult cu tatăl ei: „Toată-i tată-su! Sa fiți sănătoși!”

„Mă topesc! E atât de frumoasă”, a mai comentat altcineva.

Cum a ales Ispita Lala numele inedit pentru fiica ei. Ce seminificație are

Lala a dezvăluit că se pregătește să devină mamă, la începutul lunii noiembrie 2024. Aceasta era însărcinată în 21 de săptămâni la acel moment, însă nu a avut o saricină ușoară. Fosta ispită de la Insula Iubirii s-a confruntat cu probleme. Pe lângă schimbările legate de aspect, care i-au dat mari bătăi de cap, Lala a suferit și de trombofilie.

În ciuda acestor probleme, tânăra a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, care îi moștenește frumusețea. Lala a dezvăluit și cum a ales numele special al fiicei sale, Hazel. „Numele eu l-am ales, nu e neapărat un nume, e o culoare de ochi. E o culoare între căprui și ochi verzi, mi-a plăcut foarte mult cum sună, am zis că dacă o să am o fată, așa o s-o cheme și așa a rămas”, spunea aceasta pe Instastory în perioada în care era gravidă.

Hazel provine din limba engleză veche hæsel, care înseamnă alun (copacul de alun). Este un nume feminin folosit frecvent în țările vorbitoare de engleză. În mitologie și folclor, copacul de alun este asociat cu înțelepciunea, inspirația și protecția. În cultura celtică, alunul era un simbol al cunoașterii sacre. Numele poate sugera o persoană calmă, înțeleaptă și conectată cu natura.