Ispitele de la Insula Iubirii care formează azi cupluri. S-au întâlnit în Thailanda și trăiesc povești de dragoste

Au fost ispite la Insula Iubirii, dar acum au relații serioase.. De-a lungul sezoanelor, au existat ispite masculine și ispite feminine care, după experiența din Thailanda, au început să își construiască povești frumoase de dragoste. Iată ce cupluri de ispite există în prezent. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 01 Mai 2026, 10:34 | Actualizat Vineri, 01 Mai 2026, 11:47
În fiecare sezon de Insula Iubirii se amintește faptul că ispitele sunt și ei oameni și se pot îndrăgosti, chiar dacă în Thailanda vin cu misiunea de a ispiti. Astăzi, există cupluri de foste ispite.

Ce ispite de la Insula Iubirii s-au cuplat după ce s-au întâlnit în Thailanda

Fanii insula iubirii cu siguranță cu siguranță își amintesc de Karina Fetică și Marco Cicognini, ispite în sezonul 6 Insula Iubirii. Sezonul a fost difuzat în anul 2022.

Karina și Marco

Deși pe Insula Iubirii ei nu s-au cuplat cu nimeni, la întoarcerea în țară lucrurile au arătat total diferit pentru ei.

După ce au petrecut mai mult timp împreună, cei doi și-au dat seama că au foarte multe lucruri în comun și acum, tocmai au aniversat un an de relație.

Patru ani mai târziu, Karina și Marco sunt împreună, se iubesc, călătoresc și se bucură de viața de cuplu.

Citește și: Karina și Marco au sărbătorit un an de relație. În ce ipostază adorabilă s-au fotografiat cele două foste ispite Insula Iubirii

Matei și Deni

Matei Negrescu a fost de mai multe ori ispită la Insula Iubirii. Cel mai mult s-a remarcat în sezonul 2, când a reușit să o cucerească pe Elena, venită pe insulă alături de aparentul iubit pe nume Sasha, de care se despărțise deja. Aceasta s-a îndrăgostit nebunește de el, însă bărbatul s-a apropiat de Medana, în acest fel, el a creat o tensiune puternică între cele două femei. Matei Negrescu a revenit la Insula Iubirii sezonul 7, acolo unde a întâlnit-o pe cea care îi este alături și în prezent.

Deni Mariș a fost și ea ispită în sezonul 7 de Insula Iubirii, difuzat în 2023. În prezent, cei doi formează un cuplu superb

Naba și Cătălin

Naba Salem și Cătălin Brînză au fost ispite în sezonul 9 Insula Iubirii. Recent, cei doi s-au afișat împreună.

„Sunt recunoscătoare pentru liniștea pe care o simt când sunt lângă tine… pentru felul în care mă faci să zâmbesc fără motiv și pentru energia aia care nu se explică, doar se trăiește.

Unele conexiuni nu au nevoie de prea multe cuvinte…”, a scris Naba pe rețelele sociale.

Au mai existat și alte cupluri de ispite, însă nu mai sunt împreună în prezent.

Ce pensie alimentară plătește Răzvan Kovacs lunar pentru fiica lui și a Emei Oprișan. Suma apare pe hârtia de la notar...
AS.ro “Nici măcar un cent”. Văduva victimei lui Mario Iorgulescu a dat cărţile pe faţă după ce a ajuns la o avere de un milion de euro &#8220;Nici măcar un cent&#8221;. Văduva victimei lui Mario Iorgulescu a dat cărţile pe faţă după ce a ajuns la o avere de un milion de euro
Observatornews.ro Destinația unică în lume de unde poți vedea în același timp patru țări. A devenit o atracție turistică Destinația unică în lume de unde poți vedea în același timp patru țări. A devenit o atracție turistică
Antena 3 Cel mai înalt om din lume a dezvăluit motivul pentru care l-a părăsit soția: „Sunt foarte trist” Cel mai înalt om din lume a dezvăluit motivul pentru care l-a părăsit soția: „Sunt foarte trist”

Alex Marcu, dezvăluiri dureroase la un an de la moartea Teodorei Marcu. Ce spune fostul concurent despre creșterea fiicei lor
Alex Marcu, dezvăluiri dureroase la un an de la moartea Teodorei Marcu. Ce spune fostul concurent despre creșterea...
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Mesajul pe care ispita Mattia Carnessali i l-a transmis Biancăi Dan de la Insula Iubirii după despărțirea de Marian Grozavu
Mesajul pe care ispita Mattia Carnessali i l-a transmis Biancăi Dan de la Insula Iubirii după despărțirea de...
William Levy și Elizabeth Gutiérrez, din nou împreună după ce s-a aflat de relația actorului. Unde au fost surprinși foștii parteneri
William Levy și Elizabeth Gutiérrez, din nou împreună după ce s-a aflat de relația actorului. Unde au fost... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Lovitură de proporţii dată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Zeci de milioane de euro puse în joc
Lovitură de proporţii dată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Zeci de milioane de euro puse în joc AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Prima demisie din PSD, din cauza alianței cu AUR. „Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură”
Prima demisie din PSD, din cauza alianței cu AUR. „Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură” Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ilie Bolojan refuză să demisioneze! Premierul amenință cu sistarea marilor proiecte, inclusiv cu blocarea construcțiilor de autostrăzi!
Ilie Bolojan refuză să demisioneze! Premierul amenință cu sistarea marilor proiecte, inclusiv cu blocarea... BZI
Reportaj: Un nou „Nordis”, dar cu ceva în plus: șoareci
Reportaj: Un nou „Nordis”, dar cu ceva în plus: șoareci Jurnalul
Călin Donca îl critică dur pe Dorian Popa după nuntă: Nu este un exemplu pentru tinerii din ziua de astăzi...
Călin Donca îl critică dur pe Dorian Popa după nuntă: Nu este un exemplu pentru tinerii din ziua de astăzi... Kudika
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit Redactia.ro
Satul cu cel mai curat aer din Europa a ars complet. Sute de oameni au rămas pe drumuri
Satul cu cel mai curat aer din Europa a ars complet. Sute de oameni au rămas pe drumuri Observator
Orez vs. quinoa: care cereală este mai nutritivă
Orez vs. quinoa: care cereală este mai nutritivă MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
