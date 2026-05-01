Ispitele de la Insula Iubirii care formează azi cupluri. S-au întâlnit în Thailanda și trăiesc povești de dragoste

Au fost ispite la Insula Iubirii, dar acum au relații serioase.. De-a lungul sezoanelor, au existat ispite masculine și ispite feminine care, după experiența din Thailanda, au început să își construiască povești frumoase de dragoste. Iată ce cupluri de ispite există în prezent.

În fiecare sezon de Insula Iubirii se amintește faptul că ispitele sunt și ei oameni și se pot îndrăgosti, chiar dacă în Thailanda vin cu misiunea de a ispiti. Astăzi, există cupluri de foste ispite.

Ce ispite de la Insula Iubirii s-au cuplat după ce s-au întâlnit în Thailanda

Fanii insula iubirii cu siguranță cu siguranță își amintesc de Karina Fetică și Marco Cicognini, ispite în sezonul 6 Insula Iubirii. Sezonul a fost difuzat în anul 2022.

Karina și Marco

Deși pe Insula Iubirii ei nu s-au cuplat cu nimeni, la întoarcerea în țară lucrurile au arătat total diferit pentru ei.

După ce au petrecut mai mult timp împreună, cei doi și-au dat seama că au foarte multe lucruri în comun și acum, tocmai au aniversat un an de relație.

Patru ani mai târziu, Karina și Marco sunt împreună, se iubesc, călătoresc și se bucură de viața de cuplu.

Matei și Deni

Matei Negrescu a fost de mai multe ori ispită la Insula Iubirii. Cel mai mult s-a remarcat în sezonul 2, când a reușit să o cucerească pe Elena, venită pe insulă alături de aparentul iubit pe nume Sasha, de care se despărțise deja. Aceasta s-a îndrăgostit nebunește de el, însă bărbatul s-a apropiat de Medana, în acest fel, el a creat o tensiune puternică între cele două femei. Matei Negrescu a revenit la Insula Iubirii sezonul 7, acolo unde a întâlnit-o pe cea care îi este alături și în prezent.

Deni Mariș a fost și ea ispită în sezonul 7 de Insula Iubirii, difuzat în 2023. În prezent, cei doi formează un cuplu superb

Naba și Cătălin

Naba Salem și Cătălin Brînză au fost ispite în sezonul 9 Insula Iubirii. Recent, cei doi s-au afișat împreună.

„Sunt recunoscătoare pentru liniștea pe care o simt când sunt lângă tine… pentru felul în care mă faci să zâmbesc fără motiv și pentru energia aia care nu se explică, doar se trăiește.

Unele conexiuni nu au nevoie de prea multe cuvinte…”, a scris Naba pe rețelele sociale.

Au mai existat și alte cupluri de ispite, însă nu mai sunt împreună în prezent.