Teodora Tompea și-a sărbătorit ziua de naștere în avans printr-o petrecere elegantă alături de prietenele apropiate. Prezentatoarea Observator a publicat imagini speciale din cadrul evenimentului.

Cum a fost surprinsă Teodora Tompea de ziua sa de naștere. Imagini cu frumoasa prezentatoare de știri | Antena 1

Teodora Tompea și-a sărbătorit ziua de naștere în avans și a organizat o petrecere aniversară deosebită, într-un cadru elegant și rafinat. Jurnalista a ales să marcheze acest moment special alături de prietenele apropiate și de femeile importante din viața sa, transformând evenimentul într-o adevărată celebrare a prieteniei și a recunoștinței.

Cum a fost surprinsă Teodora Tompea de ziua sa de naștere

Prezentatoarea TV a împărtășit cu admiratorii săi bucuria de a petrece timp alături de oamenii dragi. Pe contul său de Instagram, aceasta a publicat mai multe fotografii de la petrecerea aniversară, oferindu-le urmăritorilor o privire asupra atmosferei elegante care a caracterizat întreaga seară. Imaginile au atras rapid atenția fanilor, care au apreciat atât decorul ales, cât și apariția impecabilă a vedetei.

Majoritatea invitatelor au respectat un dress code stabilit de Teodora Tompea, contribuind la imaginea unitară și sofisticată a evenimentului. În dreptul fotografiilor publicate online, jurnalista a transmis și un mesaj emoționant.

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„Sărbătoare de dinaintea zilei de naștere cu unele dintre preferatele mele. Câtă dragoste pentru aceste femei! Vă mulțumesc tuturor că ați fost alături de mine!”, a scris Teodora Tompea în descrierea postării.

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Secțiunea de comentarii a fost rapid inundată de mesaje de felicitare din partea prietenelor sale apropiate, dar și din partea admiratorilor care o urmăresc în mediul online. Mulți dintre aceștia au remarcat eleganța prezentatoarei și au apreciat sinceritatea mesajului transmis.

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Pentru această ocazie specială, Teodora Tompea a ales să poarte o rochie albă, tip sirenă, fără bretele, care i-a evidențiat silueta. Ținuta a atras toate privirile datorită unui detaliu floral supradimensionat, inspirat de forma unui trandafir elegant. Rochia, completată de o crăpătură îndrăzneață pe picior și de un design sofisticat, a reflectat stilul rafinat al jurnalistei.

Cine este Teodora Tompea

Deși este o prezență apreciată în spațiul public, Teodora Tompea preferă să fie discretă atunci când vine vorba despre viața personală, alegând să lase realizările profesionale să vorbească în locul ei.

Teodora Tompea este una dintre cele mai apreciate și respectate prezențe din presa românească. Jurnalista s-a remarcat în cadrul Antena 1, unde a devenit cunoscută publicului larg ca prezentatoare a Observatorului de la ora 16:00.

De-a lungul carierei sale, aceasta a acumulat o experiență importantă atât în radio, cât și în televiziune, colaborând cu unele dintre cele mai importante redacții din România. Profesionalismul și seriozitatea sa au contribuit la consolidarea unei imagini solide în domeniul media.

Pe lângă activitatea jurnalistică, Teodora Tompea se mândrește cu o certificare în sustenabilitate obținută în cadrul unor programe educaționale asociate Universității Harvard. De asemenea, este implicată în afacerea de familie, care activează în acest domeniu.

Prezentatoarea este și ambasador pentru mai multe branduri românești și se implică activ în cauze sociale. Una dintre marile sale pasiuni este protecția animalelor. Teodora are acasă doi câini și o pisică, toate cele trei animale fiind salvate de pe stradă sau adoptate prin intermediul organizațiilor de protecție a animalelor.

În ceea ce privește micile plăceri ale vieții, jurnalista a mărturisit că are o slăbiciune pentru deserturi, în special pentru amandină, pe care o consideră „plăcerea sa vinovată”. Această latură sinceră și autentică este unul dintre motivele pentru care Teodora Tompea continuă să fie apreciată atât de colegi, cât și de publicul care o urmărește de ani de zile.