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Cât încasează Andreea Bostănică într-o singură zi din TikTok. La ce sumă colosală poate ajunge

Andreea Bostănică a vorbit deschis despre veniturile sale din mediul online. Influencerița a răspuns astfel criticilor legate de averea sa și de stilul de viață luxos pe care îl afișează.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 10 Iunie 2026, 12:37 | Actualizat Miercuri, 10 Iunie 2026, 12:47
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Andreea Bostănică a vorbit deschis despre veniturile sale din mediul online. Influencerița a răspuns astfel criticilor legate de averea sa și de stilul de viață luxos pe care îl afișează. | Facebook/Instagram
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Andreea Bostănică continuă să atragă atenția publicului, iar una dintre cele mai frecvente întrebări legate de aceasta este cât câștigă din activitatea sa din mediul online. Recent, influencerița a făcut declarații surprinzătoare despre veniturile pe care le obține de pe TikTok, dezvăluind că, într-o singură zi, a încasat o sumă care depășește, în unele cazuri, salariul anual al multor angajați.

Cât încasează Andreea Bostănică într-o singură zi din TikTok

De-a lungul anilor, Andreea Bostănică a fost intens discutată în spațiul online, în special din cauza stilului său de viață extravagant. Aparițiile sale în destinații exclusiviste, vacanțele luxoase, cadourile impresionante și relațiile despre care s-a speculat în presă au stârnit numeroase controverse.

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În repetate rânduri, au apărut zvonuri potrivit cărora averea sa ar proveni din cadourile primite de la parteneri înstăriți. Influencerița a negat însă aceste informații și a declarat că veniturile sale provin exclusiv din munca desfășurată în mediul online.

Potrivit declarațiilor sale, activitatea de pe TikTok îi aduce câștiguri impresionante. Andreea Bostănică susține că într-o singură zi a reușit să câștige 30.000 de dolari doar din platforma de socializare, fără a include veniturile obținute din colaborările comerciale de pe Instagram sau YouTube.

„Eu sunt gata să arăt contul meu de TikTok și toate sumele pe care le-am încasat din live-uri începând din 2022. Nici măcar nu pun la socoteală colaborările de pe Instagram și YouTube. Într-o singură zi am câștigat doar din TikTok 30.000 de dolari, dar lumea nu mă crede. De ce credeți că mă supăram când se spunea că Bostănică nu știu ce, că primește cadouri? Eu stăteam și câte șapte ore în live-uri, postam conținut, dansam”, a declarat influencerița, potrivit Cancan.

Afirmațiile sale au stârnit numeroase reacții în mediul online. În timp ce o parte dintre urmăritori au apreciat sinceritatea cu care a vorbit despre munca depusă pentru a ajunge la astfel de rezultate, alții s-au arătat sceptici în privința sumelor vehiculate.

Cum s-a remarcat Andreea Bostănică

Andreea Bostănică nu a devenit cunoscută doar prin videoclipurile sale de pe rețelele sociale, ci și prin imaginea luxoasă pe care și-a construit-o în mediul online. Influencerița publică frecvent fotografii și videoclipuri în care apar buchete uriașe de trandafiri, genți și articole vestimentare de lux, mașini exclusiviste și vacanțe în destinații spectaculoase.

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La doar 21 de ani, aceasta afișează un stil de viață care a atras atât admirația fanilor, cât și criticile celor care pun sub semnul întrebării sursa veniturilor sale. De-a lungul timpului, Andreea Bostănică a fost fotografiată la volanul unor automobile evaluate la sute de mii de euro, iar imaginile au alimentat numeroase speculații privind averea sa.

Cu toate acestea, influencerița susține că succesul financiar este rezultatul activității constante desfășurate pe platformele sociale. Prin live-uri, campanii de promovare și conținut publicat zilnic pentru milioane de urmăritori, Andreea Bostănică afirmă că și-a construit singură cariera și independența financiară.

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Indiferent de controversele care o înconjoară, tânăra rămâne una dintre cele mai urmărite și discutate influencerițe din spațiul românesc, fiecare apariție a sa generând reacții și dezbateri în mediul online.

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