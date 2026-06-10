Daliana Răducan i-a transmis un mesaj extrem de emoționant lui Răzvan Simion, cu ocazia aniversării a doi ani de căsătorie. Internauții au reacționat imediat.

S-au împlinit doi ani de căsnicie pentru Răzvan Simion și Daliana Răducan, prilej cu care soția matinalului de la Antena 1 a dorit să transmită un mesaj emoționant. Așa cum era de așteptat, reacțiile inrernauților nu au întârziat să apară.

Daliana Răducan, mesaj emoționant pentru Răzvan Simion! Ce i-a transmis, la aniversare a doi ani de căsătorie

Nu mai este o noutate faptul că Daliana Răducan și Răzvan Simion formează unul dintre cele mai discrete și apreciate cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi s-au căsătorit în data de 8 iunie 2024 într-un cadru extrem de elegant, iar evenimentul a fost unul destul de restrâns și discret, în ciuda faptului că numeroase vedete au participat.

Cei doi au aniversat de curând doi ani de căsătorie, prilej cu care Daliana Răducan a transmis un mesaj foarte emoționant pentru partenerul ei de viață, Răzvan Simion, semn că povestea lor de dragoste este în continuare una la fel de intensă și de frumoasă.

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„Dintre toate locurile, oamenii și experiențele pe care ni le-a adus viața, cred că cel mai frumos lucru este că ne-am găsit unul pe celălalt.

Astăzi se împlinesc doi ani de când ne-am căsătorit. La mulți ani, dragoste♥️”, a scris Daliana Răducan pe pagina sa personală de Instagram.

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Așa cum era de așteptat, reacțiile internauților nu au întârziat să apară: „Sunteti foarte frumosi si mai ales, foarte potriviti! Sa imbatraniti la fel de frumos impreuna!”, „Doamne, că frumoși mai sunteți!”, „La multi ani fericiți oameni frumoși și deosebiți, formați o familie de nota zece felicitări ❤️😍”.

Recent, Daliana Răducan și Răzvan Simion au petrecut un weekend la Milano, acolo unde s-au bucurat de plimbări relaxante, vreme frumoasă și, bineînțeles, au făcut și cumpărături. Înainte de această scurtă vacanță, cei doi au fost în Franța, la Cannes, chiar în perioada Festivalului Internațional de Film de la Cannes.

Deși Răzvan Simion este unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune și are și numeroase alte proiecte pe lângă, iar Daliana Răducan este un reputat arhitect și designer de interior, iată că cei doi reușesc să aibă o căsnicie fericită împreună și reușesc să își facă timp pentru partener, pentru călătorii și pentr momente frumoase petrecute împreună.