Supă cremă de topinambur (anghinare de Ierusalim). O supă fină, cu aromă profundă și o culoare deschisă, apetisantă.

Această supă cremă de topinambur nu este o supă încărcată cu multe legume sau condimente puternice. În schimb, accentul cade pe gustul autentic al topinamburului și pe textura mătăsoasă obținută prin fierbere lentă și mixare atentă.

Supa cremă de topinambur este una dintre acele rețete elegante care demonstrează că ingredientele simple pot da naștere unor preparate rafinate | Shutterstock

Supa cremă de topinambur este una dintre acele rețete elegante care demonstrează că ingredientele simple pot da naștere unor preparate rafinate. Topinamburul, cunoscut și sub numele de anghinare de Ierusalim, este o rădăcinoasă apreciată pentru gustul său delicat, aflat undeva între anghinare, alună și cartof dulce. Atunci când este gătit lent, dezvoltă note dulci și ușor caramelizate, iar textura sa devine extrem de catifelată. Aceste caracteristici îl transformă într-o alegere excelentă pentru supe-cremă fine și reconfortante.

În bucătăria britanică modernă, topinamburul este considerat un ingredient de sezon foarte apreciat. Aroma sa discretă permite asocierea cu unt, smântână, ceapă și usturoi, fără a-și pierde personalitatea. În multe rețete de restaurant, este transformat în piureuri și supe bogate, tocmai datorită capacității sale de a deveni incredibil de cremos după fierbere.

Este alegerea ideală pentru un prânz elegant sau chiar pentru o cină festivă. Servită cu crutoane crocante, chipsuri de topinambur sau câteva picături de ulei aromatizat cu trufe, poate deveni un preparat demn de un restaurant. În același timp, este suficient de simplă pentru a fi pregătită într-o zi obișnuită, folosind ingrediente accesibile.

Supă cremă de topinambur - Ingrediente

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800 g topinambur curățat și tăiat cuburi

1 ceapă mare, tocată

2 căței de usturoi, tocați

40 g unt

1 lingură ulei de măsline

1 l supă de legume

150 ml smântână pentru gătit

1 foaie de dafin

1 crenguță de cimbru proaspăt

1 linguriță sare sau după gust

½ linguriță piper alb măcinat.

Pentru servire:

crutoane crocante

câteva felii subțiri de topinambur prăjite

frunze de cimbru proaspăt

puțin ulei de măsline extravirgin.

Supă cremă de topinambur - Mod de preparare

Topește untul împreună cu uleiul de măsline într-o oală încăpătoare. Adaugă ceapa și gătește-o la foc mic până devine moale și translucidă, fără să se rumenească.

Pune usturoiul și amestecă aproximativ 30 de secunde, cât să-și elibereze aroma. Adaugă cuburile de topinambur și gătește-le 4-5 minute, amestecând periodic.

Toarnă supa de legume și adaugă foaia de dafin și cimbrul. Lasă supa să ajungă la punctul de fierbere, apoi redu focul și fierbe aproximativ 30-35 de minute, până când topinamburul devine foarte fraged. Îndepărtează foaia de dafin și crenguța de cimbru.

Mixează supa cu un blender până obții o consistență perfect fină și catifelată. Adaugă smântâna pentru gătit și amestecă bine. Potrivește gustul cu sare și piper alb. Mai lasă supa pe foc mic încă 2-3 minute, fără să o fierbi puternic.

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Toarnă supa în boluri încălzite în prealabil.

Decorează cu chipsuri crocante de topinambur, crutoane aurii și câteva frunzulițe de cimbru. Adaugă la final un fir subțire de ulei de măsline extravirgin.

Sfaturi pentru o supă cremă perfectă

Pentru un gust mai intens, coace topinamburul în cuptor timp de 25 de minute înainte de a-l adăuga în supă.

Dacă dorești o textură extrem de fină, trece supa printr-o sită după mixare.

Poți înlocui o parte din smântână cu lapte pentru o variantă mai ușoară.

Câteva picături de ulei de trufe completează excelent aroma ușor dulce și nucată a topinamburului.

Supa se păstrează la frigider până la 3 zile și poate fi reîncălzită fără probleme.

Această supă cremă de topinambur are o textură luxoasă, un gust delicat și echilibrat și reprezintă una dintre cele mai elegante modalități de a valorifica această rădăcinoasă de sezon.

Dacă nu ai mai gătit niciodată topinambur, această rețetă este un punct excelent de plecare. Vei descoperi o legumă cu un caracter aparte, care oferă o alternativă interesantă la clasicele supe cremă de cartofi, țelină sau dovleac. Gustul său delicat și ușor dulceag cucerește chiar și persoanele care îl încearcă pentru prima dată, iar consistența obținută este una dintre cele mai plăcute pe care le poate avea o supă.

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