Universul reality show-urilor fenomen se extinde în AntenaPLAY odată cu premiera Insula Iubirii | Ungaria (Temptation Island Hungary / A Kísértés), formatul care transformă relațiile în adevărate provocări emoționale și pune la încercare încrederea, fidelitatea și limitele iubirii.

Insula Iubirii Ungaria se vede în AntenaPLAY: tentații fără limite, decizii radicale și un test al iubirii dus la extrem | antena 1

Patru cupluri pornesc într-un experiment social intens, desfășurat într-un decor exotic din Mexic, unde fiecare partener trăiește separat timp de 12 zile, înconjurat de ispite gata să provoace emoții puternice și alegeri neașteptate.

Insula Iubirii | Ungaria, un nou test al iubirii în AntenaPLAY

Într-un decor în care certitudinile se destramă, iar confortul relației este înlocuit de provocări intense și tentații imposibil de ignorat, fiecare concurent este pus în fața unei alegeri definitorii. Ce primează cu adevărat: iubirea autentică, atracția momentului sau șansa unui nou început?

Insula Iubirii | Ungaria aduce în AntenaPLAY un spectacol al emoțiilor autentice, al confruntărilor tensionate și al revelațiilor neașteptate, într-un format care îi va ține pe abonați captivați până la ultima secundă a bonfire-ului final.

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Pe măsură ce experiența ajunge la punctul culminant, fiecare cuplu va fi nevoit să facă alegerea supremă: continuă drumul împreună, pune capăt relației sau îmbrățișează o nouă poveste alături de o nouă iubire.

În AntenaPLAY, abonații vor putea urmări fiecare pas al acestui experiment spectaculos și vor descoperi cum iubirea poate fi pusă la încercare în cele mai neașteptate moduri.

Începând cu 8 iunie, „Insula Iubirii | Ungaria” te așteaptă în AntenaPLAY cu episoade noi luni, marți și miercuri. Descoperă momente pline de suspans, emoții intense și alegeri care pot schimba totul.

Din 14 iunie, ai episod nou de duminică până miercuri. Urmărește show-ul fenomen și nu rata niciun moment important din „Insula Iubirii | Ungaria”, în AntenaPLAY.

Universul "Insula Iubirii" este disponibil în AntenaPLAY, unde fanii show-ului pot urmări toate sezoanele "Insula Iubirii România", dar și producții internaționale precum "Insula Iubirii Spania", "Insula Iubirii Argentina & Chile", "Insula Iubirii Brazilia" și "Insula Iubirii Mexic".

Mai mult, doar în AntenaPLAY sunt disponibile și materialele exclusive precum "Interviurile Insula Iubirii", "Insula Iubirii EXTRA" și "Insula Iubirii PLUS", cu imagini și momente nedifuzate la TV.

În AntenaPLAY trăiești la intensitate maximă fiecare clipă din cel mai intens experiment social al iubirii.

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