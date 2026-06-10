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Cum l-a înmormântat Dorian Popa pe Cheluțu. Ce a pus la mormânt și semnul care l-a făcut să creadă că nu l-a părăsit

Dorian Popa a povestit cum și-a luat rămas-bun de la Cheluțu și de ce a ales să-l înmormânteze în curtea casei. Influencerul a dezvăluit ce a pus la mormântul patrupedului și care este semnul ce l-a făcut să creadă că acesta este încă alături de el.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 10 Iunie 2026, 13:32 | Actualizat Miercuri, 10 Iunie 2026, 13:33
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Cum l-a înmormântat Dorian Popa pe Cheluțu. Ce a pus la mormântul patrupedului și semnul care l-a făcut să creadă că este încă alături de el | Antena 1
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Dorian Popa trece prin una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, după pierderea lui Cheluțu, patrupedul care i-a fost alături ani la rând și care a devenit extrem de iubit și de urmărit de comunitatea sa online. Influencerul a anunțat vestea tristă pe rețelele de socializare și și-a ținut fanii la curent cu fiecare etapă a acestui moment dureros.

Cum l-a înmormântat Dorian Popa pe Cheluțu

De la anunțul decesului și până la întoarcerea lui Cheluțu acasă pentru înmormântare, Dorian Popa a împărtășit cu urmăritorii săi emoțiile și deciziile pe care le-a luat pentru a-i oferi patrupedului un ultim omagiu. Influencerul a explicat și de ce a ales să îl înmormânteze chiar în curtea locuinței sale.

După efectuarea autopsiei, trupul lui Cheluțu a fost adus acasă. Dorian Popa a precizat că va face publice rezultatele investigațiilor imediat ce le va primi, pentru a afla cu exactitate ce a provocat dispariția bruscă a câinelui său.

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Pentru locul de veci al patrupedului, influencerul a ales o magnolie specială, pe care a plantat-o deasupra mormântului și care va rămâne o amintire vie a companionului său.

„Sperăm să se ducă la 5-7 metri, dacă am înțeles bine. Dacă va vrea Dumnezeu, poate va face și florile astea superbe. Magnolia asta frumoasă este copăcelul care va sta peste locșorul lui Cheluțu”, a spus Dorian Popa într-un vlog.

Ulterior, acesta a explicat și semnificația emoțională a alegerii sale.

„Această magnolie va fi pomișorul care ne va aminti mereu de băiatul nostru. Sper să treacă încă 10 ani de YouTube și să ne reamintim de băiatul nostru”, a mai declarat influencerul.

Dorian Popa a povestit și cum a fost pregătit locul de odihnă al lui Cheluțu. Acesta a ales o cutie specială, căptușită la interior, și a avut grijă ca fiecare detaliu să aibă o semnificație aparte.

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„I-am luat băiatului meu o cutiuță specială, cu capitonaj alb pe interior. L-am pus pe Cheluțu la bază. Am avut o groapă de 90 de centimetri, iar cutiuța lui Cheluțu a avut aproximativ 30 de centimetri. Băiatul nostru este acolo, la bază. Peste el am pus un buchet cu 10 trandafiri galbeni, pentru că Cheluțu era foarte gelos și posesiv. Peste cutiuța lui și trandafirii galbeni am pus un sac de pământ pentru plante și apoi magnolia grandiflora a lui Cheluțu”, a povestit Dorian Popa.

Ce semn spune Dorian Popa că a primit de la Cheluțu

După înmormântare, Dorian Popa s-a refugiat în muncă și a continuat amenajările din curte, dorindu-și să finalizeze cât mai repede spațiul dedicat lui Cheluțu. La scurt timp însă, influencerul a observat un detaliu care l-a emoționat profund.

Magnolia plantată deasupra mormântului a început să înflorească, iar Dorian a interpretat acest lucru ca pe un semn simbolic din partea patrupedului său.

„M-am afundat în muncă în grădină ca să terminăm curtea băiatului meu și astăzi, când am venit lângă magnolie, ia uitați ce am văzut! De la zi la zi! Să vedeți ce floare frumoasă se face asta. Vreau să am curtea gata pentru băiatul meu în cel mai scurt timp”, a declarat Dorian Popa, potrivit SpyNews.

Pentru influencer, apariția primelor flori ale magnoliei a avut o însemnătate aparte. Deși durerea pierderii este încă puternică, acesta consideră că gestul simbolic al naturii îi oferă alinare și îl ajută să păstreze vie amintirea lui Cheluțu, câinele care i-a fost alături în cele mai importante momente ale vieții sale.

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