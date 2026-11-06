Jaguarul se simte sufocat de apropierea Mirei, la Insula Iubirii. Ce i-a spus concurentei despre relația dintre ei

Mira pare să își dorească mai mult de la ispita George decât poate acesta să îi ofere. Iată ce a spus Jaguarul despre apropierea lor.

George Ivănescu, aka Jaguarul, a ispitit-o pe Mira, concurenta intrată în vila Insula Iubirii de curând. Tânăra s-a apropiat extrem de mult de ispita masculină și pare că i-a câștigat încredere.

Cu toate acestea, gesturile concurentei nu îi sunt tocmai de plac Jaguarului.

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Ce a spus Jaguarul despre apropierea dintre el și Mira

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Mira caută să fie tot timpul în apropierea lui George. Aceasta chiar i-a spus că își dorește un fir de păr de la el pentru a-i face vrăji. În tot acest timp, ispita masculină se uita la ceva pe tabletă, fără să îi acorde foarte multă atenție.

„Tu râzi! N-o să mai râzi”, îi spune ea.

„Nebuno”, îi răspunde Jaguarul.

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La testimoniale, George s-a arătat supărat pe faptul că Mira îl atinge tot timpul: „După se uita la mine: <<Stai că ai ceva la gură. După ceva la păr. Zâmbește, ai ceva între dinți!>> Îi ziceam: <<Nici mama nu face asta! Te rog, lasă-mă!>> Tot pe capul meu, lipită! (...) Caracatița, meduza!”

„Sunt mort”, îi spune el Mirei.

„Nu-mi place de tine așa”, îi răspunde concurenta.

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La întrebările insistente ale Mirei, care dorea să știe ce se întâmplă cu el, Jaguarul a declarat: „Nimic, sunt obosit.”

„În capul ei eram deja cuplu și, în cuplu, dacă-s cuplu și mie mi-ar plăcea atențiile astea cum are ea cu mine, dar în momentul în care nu suntem cuplu, te rog, mâna acăsuța!”