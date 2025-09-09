Antena Căutare
La ce operație estetică a apelat de curând Ema Oprișan, concurenta de la Insula Iubirii sezonul 7. "E și pentru sănătatea mea"

Ema Oprișan, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 7, a ales să își facă o nouă intervenție estetică, de această dată pentru că a simțit că are mare nevoie.

Publicat: Marti, 09 Septembrie 2025, 13:17
Ema Oprișan, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 7, le-a povestit urmăritorilor săi de pe Instagram prin ce operație estetică a trecut. | Antena 1

Ema Oprișan a fost concurentă la Insula Iubirii în sezonul 7, atunci când a participat la show-ul incendiat alături de Răzvan Kovacs, partenerul ei. Chiar dacă Răzvan a căzut în ispită și s-a sărutat cu una dintre ispitele feminine din vila băieților, la ultimul bonfire, Ema a decis să îl ierte.

Ema Oprișan a apelat o intervenție estetică majoră

Cei doi au mers atunci împreună în vila fetelor și au discutat pe larg ce au făcut în cele 21 de zile cât au stat departe unul de altul.

Atunci Ema și Răzvan au decis să își mai dea încă o șansă, iar la scurt timp după întoarcerea în România, concurenta a aflat că este însărcinată. Ea și Răzvan s-au căsătorit în doar câteva luni și au devenit părinții unei fetițe superbe, Luna. Ema mai avea un băiețel, pe Noah, dintr-o relație anterioară, iar acum toți patru formează o familie minunată.

Deși uneori căsnicia nu este ușoară și mai întâmpină și unele probleme sau neînțelegeri, Ema și Răzvan continuă să comunice și să se implice în relația lor, trecând împreună prin cele mai grele momente.

Pentru Ema, Răzvan este cel mai mare sprijin și știe că se poate baza pe el pentru ajutor. De aceea, după cum a povestit chiar ea într-un video recent, Ema știe că cei doi copii ai ei vor fi pe mâini bune pentru câteva zile, până când se va recupera ea după noua intervenție estetică.

Ema a povestit că a decis să își schimbe implanturile mamare după ce s-a confruntat o lungă perioadă cu dureri și implantul a migrat după ce a slăbit. Ea a povestit că bustul ei nu mai arată așa cum își dorea ea, iar acest lucru o face să își piardă încrederea în ea.

De aceea a decis să apeleze la o operație pentru schimbarea implanturilor mamare, atât în scop estetic, cât și în scop medical, făcând această intervenție pentru sănătatea ei. Înainte de a intra în sala de operații, Ema a mărturisit pe Insta Story că avea emoții mari, dar știa că este pe mâini bune și că urmează să aibă apoi grijă de ea Răzvan după intervenție.

După ce a avut loc intervenția complicată și a fost externată din spital, Ema a postat un Insta Story în care le comunica prietenilor ei virtuali că a așteptat-o Răzvan cu mașina și că se îndreaptă spre cazare pentru că au decis să rămână câteva zile în București. Ea a spus că va reveni cu mai multe detalii și fotografii pe Instagram imediat ce simte că s-a recuperat.

