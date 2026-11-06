Insula Iubirii revine vineri, 6 noiembrie 2026, de la 20:30, cu o surpriză pregătită de Radu Vâlcan. Când are loc finala Asia Express 2026?

La ce oră începe Insula Iubirii vineri, 6 noiembrie 2026, la Antena 1. Ce surprize îi așteaptă pe concurenți în noua ediție | Antena 1

Insula Iubirii, ediție incendiară vineri, 6 noiembrie 2026. Radu Vâlcan le pregătește o surpriză concurenților.

La ce oră începe Insula Iubirii vineri, 6 noiembrie 2026, la Antena 1

Cel mai incendiar show al României revine în această seară, 6 noiembrie 2026, cu o ediție care îi va ține pe telespectatori cu sufletul la gură. Radu Vâlcan le-a pregătit o surpriză majoră concurenților de la Insula Iubirii, iar experiența din Thailanda devine mai intensă ca niciodată. Cuplurile care au venit să-și testeze iubirea în cel mai dur test al relațiilor vor avea parte de o nouă provocare: un date de 24 de ore și o Flacără a Ispitei care arde mai puternic ca niciodată.

Totul se vede diseară, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Potrivit grilei de program TV, Insula Iubirii începe de la ora 20:30.

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Ce se întâmplă în ediția Insula Iubirii din 6 noiembrie 2026

Seara aceasta se anunță una plină de tensiune și emoții pentru concurenții sezonului. Telespectatorii vor afla ce se va întâmpla cu Ionuț, după declarațiile făcute de Claudia la bonfire, dar și cum evoluează apropierea dintre Mira și Ian, care par să-și fi dat voie să trăiască experiența la intensitate maximă.

Nici Bianca și Prințul Maroc nu sunt ocoliți de momentele dificile. Cei doi se află în fața unui impas, iar următoarele evenimente ar putea schimba complet felul în care privesc experiența din Thailanda.

Cel mai dur test al relațiilor continuă cu momente surprinzătoare, decizii neașteptate și situații care îi vor pune pe concurenți în fața propriilor sentimente. Departe de casă și de confortul cu care erau obișnuiți, aceștia au descoperit că, pe insulă, fiecare emoție se simte mai puternic, iar fiecare alegere poate avea consecințe importante.

Concurenții se apropie de ultimele zile ale experienței care le-ar putea schimba viitorul, însă până la momentul confruntărilor finale mai sunt multe răsturnări de situație. Radu Vâlcan vine cu o nouă surpriză, iar Flacăra Ispitei promite să aducă și mai multă tensiune.

Insula Iubirii continuă vineri, 6 noiembrie 2026, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Când are loc finala Asia Express 2026

În grila de programe TV Antena 1, un alt show îndrăgit de telespectatori se apropie de final. Sezonul 9 Asia Express – Drumul Mătăsii este aproape deznodământ, iar echipele rămase în competiție se pregătesc pentru ultima confruntare, în care se va decide cine câștigă marele premiu.

Finala sezonului 9 Asia Express este programată miercuri, 11 noiembrie 2026, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Până atunci, telespectatorii mai au parte de noi probe, misiuni dificile și momente tensionate.

Emisiunea continuă duminica, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri de la ora 20:30. Competiția de pe Drumul Mătăsii se apropie de ultima etapă, iar lupta pentru trofeu devine tot mai strânsă.