Mira îi mărturisește Biancăi Iotu prin ce trece în relația cu Ian, la Insula Iubirii. La ce concluzie au ajuns concurentele

Mira i-a povestit Biancăi despre relația cu Ian, dar și despre apropierea de ispita George. Iată ce i-a spus tânăra.

Mira și Ian par să ducă testul Insulei până la capăt. Cei doi se lasă ispitiți și se deschid în fața celor care îi ascultă.

Mira a vorbit cu Bianca Iotu despre apropierea de Jaguarul.

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Mira îi mărturisește Biancăi prin ce trece în relația cu Ian, dar și ce o atrage la Jaguarul

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Mira a simțit nevoia să i se destăinuie Biancăi atât despre ceea ce simte pentru Jaguarul, cât și despre relația cu Ian.

„Sincer, eu m-am apropiat foarte mult de George, așa, în ultimul timp. Simt așa chestii pentru el, lucru care, pentru mine e, Ce naiba?! Eu abia mă îndrăgostesc, abia țin la cineva. Să simt așa fluturași sau chestii mi se întâmplă peste luni de zile, nu așa”, spune Mira.

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„Ea a intrat aici ca și cuplu, dar în același timp nu e mulțumită. Și știi cum se zice, am învățat-o acum câteva luni la voi: nu lăsa pasărea de pe gard pentru altă pasăre. Și atunci, ok, vrem să lăsăm pasărea de pe gard, dar să vedem pasărea cealaltă ceea ce poate”, explică George situația.

„El... cine știe ce e în capul lui, adică ai e aici, poimâine cine știe ce se întâmplă. Și d-asta am starea asta așa proastă, pentru că mă gândesc că n-are rost să simt toate lucrurile astea”, îi mai spune Mira Biancăi.

De asemenea, concurenta mărturisește că: „Poate o să-mi pară rău de ce zic și recunosc aici, dar ăsta-i adevărul, asta am trăit!”

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„Dacă tu ai sentimentele astea și simți că ai fluturași, ăștia sunt cu un motiv, pentru că tu acasă nu mai erai fericită”, îi spune Bianca.

Bianca Iotu declară la testimoniale că este vizibilă nefericirea Mirei: „Se vede că e nefericită și se vede că are nevoie de afecțiune, pentru că o caută peste tot. (...) Nu știu ce să zic de ce a rămas cu el, de ce stă cu el. Nu cred că știe că există ceva mai bun!”

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„Omul ăsta nu mă cunoaște. Am stat cu el atâta timp, el nu știe cine sunt, nu știe cine ce-mi place, nu știe ce e în sufletul meu, pentru că nu-l interesează”, mai spune Mira. „Am și eu un suflet și-mi doresc să am o conexiune cu cineva, să mă atingă cineva așa și să-mi fie drag.”

„Ea e micuță de vârstă, dar a trecut prin foarte multe lucruri”, mai adaugă Bianca.