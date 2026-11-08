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Momente dramatice la Insula Iubirii! Lacrimi, reproșuri și o decizie neașteptată după unul dintre cele mai tensionate bonfire-uri

Atunci când focul se aprinde într-una dintre vile, trăirile partenerilor devin tot mai puternice. Gândurile lor ajung imediat la persoana iubită, iar speranța că limita depășită nu aparține acelora crește până la întâlnirea cu Radu Vâlcan.

Publicat: Duminica, 08 Noiembrie 2026, 09:33 | Actualizat Duminica, 08 Noiembrie 2026, 09:34
Momente dramatice la Insula Iubirii!
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Cel mai dur test al relațiilor continuă să răspundă întrebărilor, dar și să aducă schimbări și decizii importante. Emisiunea Insula Iubirii continuă și săptămâna viitoare, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

După ce Marco și Gabriella au profitat la maximum de date-ul special de 24 de ore, flacăra ispitei s-a aprins în vila fetelor, iar bonfire-ul s-a dovedit a fi unul dintre cele mai puternice dintre cele care au avut loc!

Momente dramatice la Insula Iubirii!

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Totul a început cu decizia Claudiei de a arunca colierul în foc, după ce a văzut că Mocăniță a refuzat testul poligraf, în cazul în care refuză și ea să-l facă. Lacrimile Biancăi au apărut rapid, după ce a văzut imaginile cu soțul ei și ispita din Spania, care au surprins nu doar intimități, ci și sentimente reale, clădite în zilele care au trecut. Seara s-a încheiat cu Prințesa îndurerată, dar decisă să plece acasă și să încheie testul. Dacă așa va fi, aflăm în următoarea emisiune!

Ediția a fost una plină de momente trăite la cote înalte, fiind lider absolut de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:00 – 23:42, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției a înregistrat 6.4 puncte de rating şi 27.5% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 4.2 puncte de rating şi 17.9% cota de piaţă. La nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul cu 5.3 puncte de audiență și 16.9% cotă de piață, în timp ce PRO TV avea 4.2 puncte de rating și 13.3% cotă de piață. Și la nivelul publicului național, Antena 1 era lider de audiență, cu 5.6 puncte de rating și 16.8% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 23:09, aproape 1.2 milioane de telespectatori au fost atenți la intensitatea sentimentelor.

Antena 1 a condus clasamentul audienţelor pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19:00 – 00:00) cu 5.7 puncte de rating și 25.6% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani, față de locul 2, PRO TV, care avea 4.4 puncte de rating și 19.7% cotă de piață.

Insula Iubirii, show-ul fenomen, se vede săptămâna viitoare, doar vineri, de la ora 20:30, în timp ce sâmbătă, Naționala condusă de Hagi continuă seria meciurilor, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Sursa: Fifty5Blue

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban ALL și Național

Perioada 7 noiembrie 2026


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