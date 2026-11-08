Momente dramatice la Insula Iubirii! Lacrimi, reproșuri și o decizie neașteptată după unul dintre cele mai tensionate bonfire-uri

Cel mai dur test al relațiilor continuă să răspundă întrebărilor, dar și să aducă schimbări și decizii importante. Emisiunea Insula Iubirii continuă și săptămâna viitoare, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!
După ce Marco și Gabriella au profitat la maximum de date-ul special de 24 de ore, flacăra ispitei s-a aprins în vila fetelor, iar bonfire-ul s-a dovedit a fi unul dintre cele mai puternice dintre cele care au avut loc!
Momente dramatice la Insula Iubirii!
Totul a început cu decizia Claudiei de a arunca colierul în foc, după ce a văzut că Mocăniță a refuzat testul poligraf, în cazul în care refuză și ea să-l facă. Lacrimile Biancăi au apărut rapid, după ce a văzut imaginile cu soțul ei și ispita din Spania, care au surprins nu doar intimități, ci și sentimente reale, clădite în zilele care au trecut. Seara s-a încheiat cu Prințesa îndurerată, dar decisă să plece acasă și să încheie testul. Dacă așa va fi, aflăm în următoarea emisiune!
Ediția a fost una plină de momente trăite la cote înalte, fiind lider absolut de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:00 – 23:42, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției a înregistrat 6.4 puncte de rating şi 27.5% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 4.2 puncte de rating şi 17.9% cota de piaţă. La nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul cu 5.3 puncte de audiență și 16.9% cotă de piață, în timp ce PRO TV avea 4.2 puncte de rating și 13.3% cotă de piață. Și la nivelul publicului național, Antena 1 era lider de audiență, cu 5.6 puncte de rating și 16.8% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 23:09, aproape 1.2 milioane de telespectatori au fost atenți la intensitatea sentimentelor.
Antena 1 a condus clasamentul audienţelor pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19:00 – 00:00) cu 5.7 puncte de rating și 25.6% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani, față de locul 2, PRO TV, care avea 4.4 puncte de rating și 19.7% cotă de piață.
Insula Iubirii, show-ul fenomen, se vede săptămâna viitoare, doar vineri, de la ora 20:30, în timp ce sâmbătă, Naționala condusă de Hagi continuă seria meciurilor, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!
Sursa: Fifty5Blue
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Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group
Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban ALL și Național
Perioada 7 noiembrie 2026
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