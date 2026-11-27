A venit momentul despărțirii la Insula Iubirii! Ispitele au părăsit Thailanda, iar ultimele îmbrățișări și declarații au scos la iveală cât de mult au însemnat aceste săptămâni pentru unii dintre concurenți.

Momentul despărțirii la Insula Iubirii! Ce i-a transmis ispita Gabriella lui Marco, după cele 24 de ore petrecute împreună | antena 1

Unul dintre cele mai emoționante rămas-bunuri a fost cel dintre Marco și Gabriella, doi oameni care au ajuns să construiască o legătură specială pe parcursul emisiunii.

Marco și Gabriella, despărțire cu sentimente puternice

La plecare, Gabriella și-a luat rămas-bun de la Marco, iar momentul a fost unul încărcat de emoție. Cei doi au avut parte de o experiență care pare să fi depășit așteptările de la început, iar Marco a recunoscut că pleacă din Thailanda cu mult mai mult decât și-ar fi imaginat.

„Am intrat cu zero sentimente și am ieșit cu mai mult decât oricine”, a mărturisit acesta, făcând referire la ceea ce a trăit alături de Gabriella.

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În timpul experienței, Marco a descoperit la ispita cu care și-a petrecut timpul o femeie pe care a ajuns să o aprecieze tot mai mult. A descris-o drept o persoană inteligentă, solară și cu multe lucruri de oferit, iar apropierea dintre ei a devenit evidentă.

Despărțirea nu a fost una ușoară, mai ales că amândoi au lăsat să se înțeleagă că legătura lor a însemnat ceva cu adevărat special.

Și celelalte ispite și-au luat rămas-bun

Printre cele care au plecat din Thailanda s-a numărat și Andrușca, care a avut parte de o apropiere intensă de Mocăniță. Acesta a recunoscut că a trecut prin toate stările în timpul experienței și că fiecare gest al Andrușcăi a contat pentru el.

„Nu pot să spun că m-am îndrăgostit, îmi place tot, fiecare gest, buzele”, a spus Mocăniță, adăugând că tot ce s-a întâmplat în emisiune l-a făcut mai fericit. Andrușca a mărturisit, la rândul ei, că sentimentele dintre ei ar putea fi suficient de puternice încât să aibă un viitor.

Remi și Daniela au avut și ei un moment de rămas-bun. El a descris-o pe Daniela drept „cea mai rară specie de femeie”, apreciind în special umorul ei și felul în care l-a făcut să se simtă pe parcursul experienței.

La final, Remi a recunoscut că, dacă ar putea da timpul înapoi, ar trăi totul la intensitate maximă încă din prima zi, fără să se mai abțină atât de mult.

Plecarea ispitelor a încheiat o etapă importantă a experienței din Thailanda, însă pentru Marco și Gabriella despărțirea a avut o încărcătură aparte: amândoi au plecat cu amintiri și sentimente pe care nu le anticipaseră la început.