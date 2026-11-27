Unul dintre cele mai emoționante rămas-bunuri a fost cel dintre Marco și Gabriella, doi oameni care au ajuns să construiască o legătură specială pe parcursul emisiunii.
Marco și Gabriella, despărțire cu sentimente puternice
La plecare, Gabriella și-a luat rămas-bun de la Marco, iar momentul a fost unul încărcat de emoție. Cei doi au avut parte de o experiență care pare să fi depășit așteptările de la început, iar Marco a recunoscut că pleacă din Thailanda cu mult mai mult decât și-ar fi imaginat.
„Am intrat cu zero sentimente și am ieșit cu mai mult decât oricine”, a mărturisit acesta, făcând referire la ceea ce a trăit alături de Gabriella.
În timpul experienței, Marco a descoperit la ispita cu care și-a petrecut timpul o femeie pe care a ajuns să o aprecieze tot mai mult. A descris-o drept o persoană inteligentă, solară și cu multe lucruri de oferit, iar apropierea dintre ei a devenit evidentă.
Despărțirea nu a fost una ușoară, mai ales că amândoi au lăsat să se înțeleagă că legătura lor a însemnat ceva cu adevărat special.
Și celelalte ispite și-au luat rămas-bun
Printre cele care au plecat din Thailanda s-a numărat și Andrușca, care a avut parte de o apropiere intensă de Mocăniță. Acesta a recunoscut că a trecut prin toate stările în timpul experienței și că fiecare gest al Andrușcăi a contat pentru el.
„Nu pot să spun că m-am îndrăgostit, îmi place tot, fiecare gest, buzele”, a spus Mocăniță, adăugând că tot ce s-a întâmplat în emisiune l-a făcut mai fericit. Andrușca a mărturisit, la rândul ei, că sentimentele dintre ei ar putea fi suficient de puternice încât să aibă un viitor.
Remi și Daniela au avut și ei un moment de rămas-bun. El a descris-o pe Daniela drept „cea mai rară specie de femeie”, apreciind în special umorul ei și felul în care l-a făcut să se simtă pe parcursul experienței.
La final, Remi a recunoscut că, dacă ar putea da timpul înapoi, ar trăi totul la intensitate maximă încă din prima zi, fără să se mai abțină atât de mult.
Plecarea ispitelor a încheiat o etapă importantă a experienței din Thailanda, însă pentru Marco și Gabriella despărțirea a avut o încărcătură aparte: amândoi au plecat cu amintiri și sentimente pe care nu le anticipaseră la început.De la gesturi romantice la ceartă! Andrușca și Mocăniță, momente tensionate la dream date: „Nu permit lucruri”... Bianca și Remi, față în față la bonfire! Ce și-au spus unul altuia la Insula Iubirii: „Cum să mă deranjeze suportul meu ...