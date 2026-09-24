Mireasa, sezonul 14. Mărturisire din partea lui Alberto după întâlnirea cu Paula: „Simt că mă poate schimba”

Ediția din 24 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Pas important în cunoașterea dintre Alberto și Paula! Cei doi concurenți au mers la un date plin de momente speciale, unde au avut ocazia să discute deschis despre conexiunea dintre ei. După această întâlnire, Alberto a făcut o mărturisire din suflet, declarând că simte că Paula este femeia care îl poate schimba în bine și îl poate ajuta să devină o versiune mai bună.

Joi, 24.09.2026, 15:14